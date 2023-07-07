Limites do empreendedorismo no condomínio é tema do Podcast Hub Imobi

Com o isolamento social causado pela pandemia do coronavírus, muitas pessoas decidiram criar o próprio negócio sem sair de casa, indo desde a complementação de renda, suprir uma demissão ou até mesmo colocar em prática uma ideia que estava em andamento.

No entanto, nem tudo é permitido fazer quando o assunto é empreender dentro de casa se você morar em um condomínio. Um dos casos mais notórios foi uma padaria que começou a funcionar dentro de um apartamento, ainda no período de isolamento social, em Salvador, e que só no início de junho é que foi interditada.

E para conversar sobre o assunto, o Hub Imobi convidou o presidente do Sindicato Patronal dos Administradores de Condomínios (Sipces), Gedaias Freire da Costa, o vice-presidente de Administradoras de Condomínio da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Glauco de Souza Marinho e o vice-presidente jurídico da Ademi-ES, Gilmar Pereira Custódio.