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Negócio em casa

Limites do empreendedorismo no condomínio é tema do Podcast Hub Imobi

No quinto episódio do podcast mensal, representantes de entidades do setor de gestão condominial explicam o que é permitido para quem deseja ter seu próprio negócio em casa

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2023 às 16:44
Com o isolamento social causado pela pandemia do coronavírus, muitas pessoas decidiram criar o próprio negócio sem sair de casa, indo desde a complementação de renda, suprir uma demissão ou até mesmo colocar em prática uma ideia que estava em andamento.

No entanto, nem tudo é permitido fazer quando o assunto é empreender dentro de casa se você morar em um condomínio. Um dos casos mais notórios foi uma padaria que começou a funcionar dentro de um apartamento, ainda no período de isolamento social, em Salvador, e que só no início de junho é que foi interditada.
E para conversar sobre o assunto, o Hub Imobi convidou o presidente do Sindicato Patronal dos Administradores de Condomínios (Sipces), Gedaias Freire da Costa, o vice-presidente de Administradoras de Condomínio da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Glauco de Souza Marinho e o vice-presidente jurídico da Ademi-ES, Gilmar Pereira Custódio.
Assista na íntegra ao vídeo ou acesse as plataformas de streaming de áudio. Basta escolher o seu aplicativo preferido e digitar Hub Imobi ou clicar no link da editoria no Spotify.

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