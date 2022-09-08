Como encontrar o seu imóvel ideal nos Classificados Hub Imobi de A Gazeta

Com uma variedade de imóveis no ES, o usuário pode consultar lançamentos e empreendimentos prontos para morar Crédito: Estúdio Gazeta

Imagine poder consultar, em um só lugar e na palma da mão, todas as opções de aluguel ou compra de imóveis localizados no Espírito Santo? Pois esta é a proposta dos novos Classificados Hub Imobi de A Gazeta, criado para concentrar as melhores ofertas e oportunidades para quem quer alugar, comprar ou vender o seu imóvel.

Para morar, trabalhar ou investir, independentemente do seu objetivo, os novos classificados reúnem, de forma simplificada, todas as ofertas listadas por empresas parceiras. Diferente do modelo tradicional, este é mais dinâmico e propicia a busca de acordo com o que cada um está procurando.

Com uma variedade de imóveis localizados no Espírito Santo, o usuário pode consultar, de forma fácil e rápida, lançamentos e empreendimentos prontos para morar, entre apartamentos, casas, lotes, salas, lojas, na Grande Vitória ou no interior do Estado.

O acesso é gratuito e a consulta é de forma rápida e fácil. Basta acessar a editoria Hub Imobi dentro de A Gazeta e descer a tela do celular ou o cursor do computador, para quem acessar pelo desktop ou notebook. A seção de classificados fica logo abaixo das matérias principais da página.

Caso não encontre o imóvel ideal nas primeiras ofertas apresentadas na tela principal, basta clicar em "Ver Mais". Logo no início, é possível já consultar qual o tipo de imóvel, localização, preços, entre outras opções. Basta digitar na barra de pesquisa o que você procura para ser direcionado às oportunidades que mais se encaixam dentro do que cada um está buscando.