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Como encontrar o seu imóvel ideal nos Classificados Hub Imobi de A Gazeta

Acesso é gratuito e simplificado e tem um diferencial, pois abrange todos os tipos de imóveis que estão localizados no Espírito Santo
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

08 set 2022 às 05:00

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 05:00

Com uma variedade de imóveis no ES, o usuário poderá consultar lançamentos e empreendimentos prontos para morar
Com uma variedade de imóveis no ES, o usuário pode consultar lançamentos e empreendimentos prontos para morar Crédito: Estúdio Gazeta
Imagine poder consultar, em um só lugar e na palma da mão, todas as opções de aluguel ou compra de imóveis localizados no Espírito Santo? Pois esta é a proposta dos novos Classificados Hub Imobi de A Gazeta, criado para concentrar as melhores ofertas e oportunidades para quem quer alugar, comprar ou vender o seu imóvel.

Para morar, trabalhar ou investir, independentemente do seu objetivo, os novos classificados reúnem, de forma simplificada, todas as ofertas listadas por empresas parceiras. Diferente do modelo tradicional, este é mais dinâmico e propicia a busca de acordo com o que cada um está procurando.
Com uma variedade de imóveis localizados no Espírito Santo, o usuário pode consultar, de forma fácil e rápida, lançamentos e empreendimentos prontos para morar, entre apartamentos, casas, lotes, salas, lojas, na Grande Vitória ou no interior do Estado.
O acesso é gratuito e a consulta é de forma rápida e fácil. Basta acessar a editoria Hub Imobi dentro de A Gazeta e descer a tela do celular ou o cursor do computador, para quem acessar pelo desktop ou notebook. A seção de classificados fica logo abaixo das matérias principais da página.
Caso não encontre o imóvel ideal nas primeiras ofertas apresentadas na tela principal, basta clicar em "Ver Mais". Logo no início, é possível já consultar qual o tipo de imóvel, localização, preços, entre outras opções. Basta digitar na barra de pesquisa o que você procura para ser direcionado às oportunidades que mais se encaixam dentro do que cada um está buscando.
Abaixo da barra de pesquisa, é possível também acessar, diretamente, os anúncios de destaque dos classificados. Clicando no imóvel desejado, o usuário é enviado para outra página, com todas as informações sobre o imóvel: preço, tamanho, localização e contato para negociações.
Acesse agora os Classificados e aproveite as oportunidades de Imóveis A Gazeta.

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