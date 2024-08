Mercado

Vitória entra para as capitais analisadas no índice de aluguel FipeZap

Inclusão da capital capixaba agora vai trazer variações mensais de locação tanto residencial quanto comercial

Vitória, juntamente com outras 10 cidades, foi integrada ao acompanhamento de preços de locação. (Fernando Madeira)

Vitória agora passa a integrar a lista das capitais que trazem, mensalmente, a variação dos preços de locação residencial e comercial do índice FipeZap. O anúncio foi feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em conjunto com o DataZap (fonte de inteligência imobiliária do Grupo OLX), onde informaram também a inclusão de outras seis localidades no acompanhamento de preços de venda residencial e outras 10 no de locação, além da Capital capixaba.

Segundo Coriolano Lacerda, gerente de Pesquisa e Inteligência de Mercado do DataZap, o critério para a inclusão de Vitória no índice de locação foi justamente pelo foco de ter todas as capitais dentro do indicador. “Nosso desejo é ter as 27 capitais dentro do índice e o critério de escolha é puramente estatístico”, avalia.

Para o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Charles Bitencourt, esse tipo de iniciativa é importante para o mercado, pois agrega a quantidade de informações sobre locação no Estado.

“Isso mostra que estamos com grande expressão no mercado nacional. O aluguel é um mercado que movimenta bilhões no país e, trazer a realidade de Vitória, é muito importante, pois isso faz com que o investidor nacional olhe o mercado do Espírito Santo como potencial. Isso mostra ”, avalia.

Por outro lado, ele acredita que a pesquisa trará valores fidedignos de “um dia para o outro, mas com o tempo, serão feitos os ajustes necessários para números mais próximos da realidade do mercado”.

O Índice FipeZap Locação Residencial passará de 25 cidades cobertas para 36. As 10 novas localidades são, além de Vitória: Aracaju (SE), Belém (PA), Campo Grande (MS), Cuiabá(MT), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), São Luís (MA) e Teresina (PI).

Serra pode ser incorporada no índice de vendas

Se a Capital capixaba entrou para as cidades que terão os valores de locação analisados mensalmente, a cidade da Serra ainda vai ter que esperar mais um pouco para fazer parte da lista do índice de venda, a exemplo de Vitória e Vila Velha, que já integram. Mesmo com a adição de seis cidades, o município ainda não chegou a ser considerado pela equipe.

De acordo com o coordenador do Fipezap, Alison Oliveira, a ideia é expandir o índice e incorporar novas regiões e o futuro deve trazer mais regiões. “A porta está aberta e pode expandir para a Serra. O volume de dados deve ser representativo”, avalia.

Atualmente, o índice de venda residencial abrange dados de anúncios de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras. A partir da próxima edição, que será divulgada no próximo dia 6 de agosto, Aracaju (SE), Belém (PA), Cuiabá (MT), Natal (RN), São Luís (MA) e Teresina (PI) passam a integrar a cobertura de análise, totalizando 56 localidades.

Criado em 2012, o índice FipeZap foi pioneiro na mensuração dos preços praticados no mercado imobiliário e monitora e analisa preços de venda e locação de imóveis residenciais e comerciais em diversas regiões do país. O índice é calculado pela Fipe, a partir de anúncios de imóveis disponíveis nas plataformas do Grupo OLX.

