Inovação e ESG entre os temas mais discutidos durante feira da construção no ES

A primeira edição do ES Construção Brasil aconteceu no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Alberto Margon

Sustentabilidade, governança pública, inovação. Estas foram algumas das palavras mais faladas durante as palestras da primeira edição do ES Construção Brasil , que termina hoje (19) no Pavilhão de Carapina, na Serra, às 21h. Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, o uso desses termos não é à toa.

"A inovação e o ESG realmente estão presentes em toda a feira, tanto nos stands quanto nas palestras. Precisamos nos preocupar com a questão ambiental, com a sustentabilidade e com a inovação, sempre pensando no futuro", afirma.

O auditório Construção e as arenas Inovação e Sustentabilidade têm sido palco para as 24 palestras e os cinco painéis que ocorrem no evento, contando com a presença de engenheiros, arquitetos, políticos, empresários e até publicitários para discutir o presente e o futuro da construção.

Dia 1 - Mago imobiliário e maestro João Carlos Martins

Marcus também citou o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o aumento de 57,4% no número de pessoas com 65 anos ou mais no Brasil, em 12 anos. Segundo o dado, a idade mediana da população brasileira aumentou seis anos desde 2010 e atingiu os 35 anos em 2022. Para o pensador, este aumento refletirá o tipo de imóvel vendido no futuro.

"Em 2010, metade da população tinha menos de 29 anos e a outra metade mais de 29 anos. Hoje, este número já aumentou para 35 anos. Provavelmente, em 2030, metade da população terá menos de 40 e a outra metade terá mais de 40 anos. Sabe o que isso significa? O fim do primeiro imóvel e o início do melhor imóvel da vida das pessoas . Esta será a procura do público consumidor no futuro", destaca.

Pablo Lira, diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, esteve presente no painel "Construções responsáveis" Crédito: Alberto Margon

A rodada de palestras do primeiro dia foi finalizada pelo maestro João Carlos Martins com uma mensagem motivacional e uma fala sobre sua história e carreria, além de uma apresentação no piano.

Dia 2 - Inovação e sustentabilidade

O segundo dia de palestras iniciou com "Inovação e tendências da construção civil". Para o presidente do Sinduscon-ES, trazer um ecossitema de inovação para a primeira edição do ES Construção Brasil é importante para o consumidor ter um contato mais próximo com o que há de novo no mercado, uma vez que ainda há uma resistência às novas tecnologias.

"Estamos trazendo bastante inovação para a feira para mostrar ao consumidor novas tecnologias, novos processos e negócios mais sutentáveis. Infelizmente, ainda existe muita resistência ao novo, mas queremos conectar construtores a consumidores para mudar isso. Queremos que o público perceba que as inovações presentes aqui são possíveis", ressalta.

O Coronel Bombeiro Militar Alexandre dos Santos Cerqueira também palestrou na feira Crédito: Alberto Margon

Ainda na temática de inovação, o químico e diretor de negócios para América Latina na CarbonCure Technologies, Daniel Aleixo, apresentou a palestra "Tecnologia de descarbonização na produção de Concreto Sustentável". Outro destaque foi a fala da subsecretária da Secretaria Municipal de Obras e coordenadora do Programa Região Oceânica Sustentável de Niterói (RJ), Dionê Marinho Castro, sobre soluções baseadas na natureza.

Visando dimininuir o índice de desperdícios na construção civil, que varia de 30 a 40% de acordo com os dados da Autodesk, o painel “A logística reversa e o desenvolvimento de novos negócios com os resíduos da construção civil” discutiu o assunto, trazendo possíveis soluções.

O ex-lutador de MMA Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, fez o encerramento das palestras do segundo dia.

Dia 3 - Inteligência artificial e novos rumos para a construção civil

O último dia da feira abordou palestras sobre o uso da inteligência artificial na construção; novas tecnologias para tintas e revestimentos a base de água de alto desempenho; placas cimentícias na construção civil e inovação e sustentabilidade para o setor.

Quem fará o encerramento das palestras no último dia é o engenheiro e mestre em cálculo estrutural Rafael dos Santos, com o tema: "Quebrando paradigmas. O advento da disrupção da construção civil no Brasil".

O engenheiro foi responsável por contruir uma casa em três horas feita com EPS, um material reciclável capaz de reduzir o custo da construção em até 30%. Segundo o engenheiro, o material também é reciclável, mais leve, tem boa capacidade térmica e pode ser uma boa alternativa para quem sofre com alergias.

"Por ser um material inerte, ele não é um meio para a proliferação de microorganismos como fungos, bactérias, ácaros e mofos", conclui Rafael.