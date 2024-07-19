Inovação e ESG entre os temas mais discutidos durante feira da construção no ES

Sustentabilidade, governança pública, inovação. Estas foram algumas das palavras mais faladas durante as palestras da primeira edição do ES Construção Brasil, que termina hoje (19) no Pavilhão de Carapina, na Serra, às 21h. Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, o uso desses termos não é à toa.
"A inovação e o ESG realmente estão presentes em toda a feira, tanto nos stands quanto nas palestras. Precisamos nos preocupar com a questão ambiental, com a sustentabilidade e com a inovação, sempre pensando no futuro", afirma.
O auditório Construção e as arenas Inovação e Sustentabilidade têm sido palco para as 24 palestras e os cinco painéis que ocorrem no evento, contando com a presença de engenheiros, arquitetos, políticos, empresários e até publicitários para discutir o presente e o futuro da construção.
Dia 1 - Mago imobiliário e maestro João Carlos Martins
A palestra que abriu a feira foi a do futurologista da Morar e autor mais lido do mercado imobiliário, Marcus Araujo. Conhecido como Mago Imobiliário, ele falou sobre as mudanças e o futuro do mercado de imóveis, que agora conta com novos perfis de consumidores, como os "pais de pet" e os jovens investidores.
Marcus também citou o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o aumento de 57,4% no número de pessoas com 65 anos ou mais no Brasil, em 12 anos. Segundo o dado, a idade mediana da população brasileira aumentou seis anos desde 2010 e atingiu os 35 anos em 2022. Para o pensador, este aumento refletirá o tipo de imóvel vendido no futuro.
"Em 2010, metade da população tinha menos de 29 anos e a outra metade mais de 29 anos. Hoje, este número já aumentou para 35 anos. Provavelmente, em 2030, metade da população terá menos de 40 e a outra metade terá mais de 40 anos. Sabe o que isso significa? O fim do primeiro imóvel e o início do melhor imóvel da vida das pessoas. Esta será a procura do público consumidor no futuro", destaca.
O primeiro dia também contou com o painel “Obras públicas, sustentabilidade, qualidade e governança”, que teve como destaque o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Já o painel “Sustentabilidade e Meio Ambiente” abordou sobre as políticas ESG, construções responsáveis e sustentáveis.
A rodada de palestras do primeiro dia foi finalizada pelo maestro João Carlos Martins com uma mensagem motivacional e uma fala sobre sua história e carreria, além de uma apresentação no piano.
Dia 2 - Inovação e sustentabilidade
O segundo dia de palestras iniciou com "Inovação e tendências da construção civil". Para o presidente do Sinduscon-ES, trazer um ecossitema de inovação para a primeira edição do ES Construção Brasil é importante para o consumidor ter um contato mais próximo com o que há de novo no mercado, uma vez que ainda há uma resistência às novas tecnologias.
"Estamos trazendo bastante inovação para a feira para mostrar ao consumidor novas tecnologias, novos processos e negócios mais sutentáveis. Infelizmente, ainda existe muita resistência ao novo, mas queremos conectar construtores a consumidores para mudar isso. Queremos que o público perceba que as inovações presentes aqui são possíveis", ressalta.
Ainda na temática de inovação, o químico e diretor de negócios para América Latina na CarbonCure Technologies, Daniel Aleixo, apresentou a palestra "Tecnologia de descarbonização na produção de Concreto Sustentável". Outro destaque foi a fala da subsecretária da Secretaria Municipal de Obras e coordenadora do Programa Região Oceânica Sustentável de Niterói (RJ), Dionê Marinho Castro, sobre soluções baseadas na natureza.
Visando dimininuir o índice de desperdícios na construção civil, que varia de 30 a 40% de acordo com os dados da Autodesk, o painel “A logística reversa e o desenvolvimento de novos negócios com os resíduos da construção civil” discutiu o assunto, trazendo possíveis soluções.
O ex-lutador de MMA Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, fez o encerramento das palestras do segundo dia.
Dia 3 - Inteligência artificial e novos rumos para a construção civil
O último dia da feira abordou palestras sobre o uso da inteligência artificial na construção; novas tecnologias para tintas e revestimentos a base de água de alto desempenho; placas cimentícias na construção civil e inovação e sustentabilidade para o setor.
Quem fará o encerramento das palestras no último dia é o engenheiro e mestre em cálculo estrutural Rafael dos Santos, com o tema: "Quebrando paradigmas. O advento da disrupção da construção civil no Brasil".
O engenheiro foi responsável por contruir uma casa em três horas feita com EPS, um material reciclável capaz de reduzir o custo da construção em até 30%. Segundo o engenheiro, o material também é reciclável, mais leve, tem boa capacidade térmica e pode ser uma boa alternativa para quem sofre com alergias.
"Por ser um material inerte, ele não é um meio para a proliferação de microorganismos como fungos, bactérias, ácaros e mofos", conclui Rafael.