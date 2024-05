Expansão

Empresários apontam para onde cresce o mercado imobiliário de Vila Velha

Município tem ainda muitas áreas para expandir, agregando novos produtos e atraindo, inclusive empresas de fora do Espírito Santo

A orla de Vila Velha permanece como uma das áreas de crescimento, principalmente para alto padrão e luxo. (Pedro Cabral/ Divulgação)

A cidade de Vila Velha já desperta o interesse do mercado imobiliário há um bom tempo e Hub Imobi elencou os 6 principais atrativos que têm feito com que a cidade tenha praticamente 50% dos empreendimentos em construção atualmente na Grande Vitória.

Como acontece no setor imobiliário, com essa alta, é normal que a cidade seja um vetor de atração de novos empreendimentos e novas áreas sejam consideradas para a expansão desse setor, que está sempre em busca de novas regiões e oportunidades.

Para entender os rumos que o crescimento de Vila Velha deve tomar nos próximos meses - e até anos -, Hub Imobi conversou com empresários do setor, de empresas que já investem ou nasceram no município para entender as próximas regiões que devem despontar ou consolidar na cidade.

1. Praia da Costa e Itapuã

O Parque das Castanheiras, na Praia da Costa vai receber lançamentos . (Ricardo Medeiros)

Apesar de terem poucas áreas para crescer, os dois bairros foram citados com frequência pelos entrevistados. Isso acontece porque já são regiões consolidadas, onde se concentram boa parte dos empreendimentos de alto e médio padrão do município e são o endereço desejado por muitos.

Apesar das poucas áreas, há ainda espaço para novos empreendimentos. Um exemplo fica para o Parque das Castanheiras, localizado na Praia da Costa, que apesar de restar poucos terrenos, tem passado por uma onda de lançamentos de alto padrão e produtos diferenciados.

2. Itaparica

A região de Itaparica já pode ser considerada uma área consolidada, com crescimento intensificado às margens da Rodovia do Sol. (Ricardo Medeiros)

A região de Itaparica, onde está a Praia de Itaparica, já pode ser considerada uma área consolidada, principalmente com a redução da quantidade dos terrenos de frente para o mar. O crescimento maior se dá agora às margens da Rodovia do Sol e também da Avenida Saturnino Rangel Mauro, duas áreas com espaços disponíveis para empreendimentos de médio e alto padrão e também com foco em aluguel de curta duração.

Para a gerente comercial da Proeng, Simone Mozine, a região tem muita área para a construção. “Praia de Itaparica tem grande potencial para crescer ainda mais, com bons espaços para novos empreendimentos imobiliários. Já o Jockey está se consolidando como boa região residencial”, avalia a diretora da Kemp Empreendimentos, Rubia Zanelato.

3. Jockey de Itaparica e Costa Nova

O Jockey de Itaparica é outro bairro que tem despontado como forte vetor de crescimento da cidade. (Fernando Madeira)

Seguindo o sentido da Rodovia do Sol, o próximo bairro, Jockey de Itaparica, também tem despontado como um forte vetor de crescimento. Inicialmente atraindo empreendimentos de médio padrão, mas a vocação do bairro tem se voltado para o alto padrão e luxo, a exemplo do lançamento do Taj Home Resort, na região e a proximidade com o bairro planejado Costa Nova, desenvolvido pelo Opportunity Imobiliário.

Segundo a empresa, o Costa Nova foi inspirado em “projetos de sucesso ao redor do mundo e promete proporcionar qualidade de vida, segurança e bem-estar aos seus residentes”.

Para o diretor comercial da Grand Construtora, Gustavo Rezende, o empreendimento “colocou Vila Velha na rota nacional dos imóveis de luxo. Com isso, a área do Jockey, onde está localizado o Taj se transformou em uma região de atração de empreendimentos de alto padrão e luxo, elevando o nível do que será construído por lá. Junto ao Costa Nova, o Jockey é um dos bairros mais desejados da construção”.

Outra empresa que tem investido no Jockey é a Argo, que segundo o diretor comercial da Argo, Emerson Lima, já comercializou mais de mil unidades na região. “O bairro Jockey de Itaparica é, sem dúvida, a área que mais se valoriza em Vila Velha. Este bairro tem sido o palco de grandes lançamentos imobiliários. A Argo, por exemplo, já lançou seis empreendimentos na região, sendo que o mais recente vendeu mais de 50% das unidades no lançamento”, diz.

4. Eixo Sul

A Barra do Jucu é uma das áreas que faz parte do crescimento do eixo Sul de Vila Velha. (Vitor Jubini)

O crescimento de Vila Velha segue o eixo Sul da Rodovia do Sol, como já tem acontecido com Itaparica e Jockey de Itaparica. Os dois bairros despontaram por conta de estarem às margens dessa via, que é uma das mais importantes para o município tanto em mobilidade quando se fala em logística.

“A região Sul do município, às margens da Rodovia do Sol, oferece excelentes oportunidades para desenvolvimentos de novos empreendimentos”, avalia o gerente comercial da Épura Construtora, Fabiano Martins.

Da mesma opinião é o diretor executivo da HCX, João Paulo Crivilin. “A região Sul de Vila Velha, incluindo localidades como a Praia de Itaparica, tem sido o foco principal da expansão imobiliária, destacada como uma área com grande potencial de crescimento. Esta região é vista como nobre e possui vasto espaço para desenvolvimento futuro, o que tem atraído significativos investimentos imobiliários”.

Para o diretor executivo da Città, Roberto Puppim, a valorização de Vila Velha se dá pela qualidade de vida, e áreas ainda em expansão que podem ser exploradas e estão sendo melhoradas e revitalizadas. “Prova disso, é o novo projeto de expansão da área do final da Praia de Itaparica até a Barra do Jucu, a Estrada Parque. Esta área da nova obra, que fica até a Barra do Jucu, onde inclusive temos o empreendimento Felicitá Barra, que fica no bairro Santa Paula”, conta.

O diretor-presidente da Galwan, José Luís Galvêas, também aposta no crescimento da Barra do Jucu. Segundo ele, o bairro está despontando como grande vertente de crescimento de Vila Velha. “Com a Rodovia Leste Oeste ligada à Darli Santos e a nova travessia do Rio Jucu, toda essa área que liga Cariacica às praias tende a ser uma grande alavanca de desenvolvimento, que já está acontecendo.”, diz

6. Áreas fora do litoral

Além dos bairros listados, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região/ES (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula, aponta áreas fora do litoral, como Aribiri, Jardim Guaranhuns e Rio Marinho.

“Aribiri tem áreas que podem ser revitalizadas e desenvolvidas para empreendimentos residenciais e comerciais. Já Jardim Guaranhuns e Rio Marino são bairros considerados estratégicos para o crescimento industrial e logístico”, comenta.

Já o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert, aponta a região no entorno da rodovia Darly Santos como um forte vetor de crescimento do município. “Toda cidade cresce radialmente, mas Vila Velha vai crescer nessa região e no vetor sul”, diz.

Outra região que também deve crescer é Boa Vista, nas imediações do shopping e da universidade. “Pela proximidade com o centro de Vila Velha e com a praia de Itapuã. O desenvolvimento da infraestrutura urbana também vai beneficiar outras regiões da cidade. Bairros que têm recebido a atenção da municipalidade, com estações de bombeamento instaladas e urbanização, deverão abrigar a expansão de empreendimentos mais populares”, explica o diretor-presidente da Galwan, José Luís Galvêas.

7. Centro e Prainha

Região do Parque da Prainha: revitalizações atraem os olhos para a região. (Prefeitura de Vila Velha/Divulgação)

Outra região que deve atrair os olhares do mercado, é o Centro, que tem passado por uma revitalização provocada, inicialmente pelo poder público, mas que já tem atraído os olhares do mercado para a Prainha.

“Bairros como Prainha estão emergindo como pontos de grande interesse para desenvolvimentos futuros, graças à sua combinação única de beleza natural, acesso conveniente e uma revitalização crescente do bairro incluindo-a no roteiro gastronômico da cidade, além de novos projetos de imóveis horizontais de alto padrão. Isso indica uma tendência de expansão para áreas que ofereçam um equilíbrio entre a vida urbana e o contato com a natureza”, acrescenta a diretora de obras e projetos da Sólida, Ana Carolina Morales.

O que vem aí de novidades

Épura: o gerente comercial, Fabiano Martins, adiantou que a empresa está focada em desenvolver produtos de médio e alto padrão na Praia da Costa e Itapuã, além de Itaparica, onde deverá concentrar a maior parte dos lançamentos da empresa.

Galwan: o gerente comercial, Fabiano Martins, adiantou que a empresa está focada em desenvolver produtos de médio e alto padrão na Praia da Costa e Itapuã, além de Itaparica, onde deverá concentrar a maior parte dos lançamentos da empresa.

Morar: segundo o diretor-presidente, José Luís Galvês, as empresa fez, recentemente, dois lançamentos este ano, em Vitória e em Domingos Martins, e o próximo deve ser em Vila Velha. "Estamos otimistas, a velocidade de vendas desses dois últimos lançamentos foi surpreendente. Continuamos buscando terrenos que possam abrigar empreendimentos nobres, de médio a alto padrão, que são as regiões próximas às praias e também as citadas acima, que já são nobres hoje", diz.

segundo o diretor-presidente, José Luís Galvês, as empresa fez, recentemente, dois lançamentos este ano, em Vitória e em Domingos Martins, e o próximo deve ser em Vila Velha. “Estamos otimistas, a velocidade de vendas desses dois últimos lançamentos foi surpreendente. Continuamos buscando terrenos que possam abrigar empreendimentos nobres, de médio a alto padrão, que são as regiões próximas às praias e também as citadas acima, que já são nobres hoje”, diz. Proeng: a empresa tem, atualmente, duas obras em andamentos e três projetos previstos como próximos lançamento da construtora, em Vila velha, no bairro praia de Itaparica,. Segundo a gerente comercial, Simone Mozine, a empresa está focada na aquisição de novos terrenos na região.

a empresa tem, atualmente, duas obras em andamentos e três projetos previstos como próximos lançamento da construtora, em Vila velha, no bairro praia de Itaparica,. Segundo a gerente comercial, Simone Mozine, a empresa está focada na aquisição de novos terrenos na região. Grand: segundo o diretor comercial da Grand Construtora, para o ano que vem, a construtora deve lançar um empreendimento de luxo na região do Parque das Castanheiras, na Praia da Costa.

segundo o diretor comercial da Grand Construtora, para o ano que vem, a construtora deve lançar um empreendimento de luxo na região do Parque das Castanheiras, na Praia da Costa. Argo: até o final do ano, a Argo planeja lançar um empreendimento de alto padrão, com apartamentos de 3 quartos.

até o final do ano, a Argo planeja lançar um empreendimento de alto padrão, com apartamentos de 3 quartos. Sólida: como adiantado na coluna Metro Quadrado, a empresa prepara mais um empreendimento de condomínio de casas de alto padrão, na Prainha. Ao todo, serão 51 residências, com projeto focado em tecnologias sustentáveis para ressaltar o estilo de vida eco-friendly.

como adiantado na coluna Metro Quadrado, a empresa prepara mais um empreendimento de condomínio de casas de alto padrão, na Prainha. Ao todo, serão 51 residências, com projeto focado em tecnologias sustentáveis para ressaltar o estilo de vida eco-friendly. Opportunity Imobiliário: Costa Nova, bairro planejado pela empresa, que já tem atualmente um empreendimento finalizado, o Costa mare residence Club, duas torres com 120 unidades de 4 suítes de 188m².

Costa Nova, bairro planejado pela empresa, que já tem atualmente um empreendimento finalizado, o Costa mare residence Club, duas torres com 120 unidades de 4 suítes de 188m². Kemp: o próximo empreendimento da Kemp está previsto para ser lançado já em junho, um residencial com apartamentos de 2, 3 e 4 quartos na Praia de Itaparica.

o próximo empreendimento da Kemp está previsto para ser lançado já em junho, um residencial com apartamentos de 2, 3 e 4 quartos na Praia de Itaparica. HCX: a empresa adquiriu novos terrenos na região Sul de Vila Velha, que serão utilizados para o desenvolvimento de cinco novos empreendimentos residenciais, incluindo um condomínio de casas na Barra do Jucu. Os projetos resultarão em um valor geral de vendas (VGV) de R$ 225 milhões.

a empresa adquiriu novos terrenos na região Sul de Vila Velha, que serão utilizados para o desenvolvimento de cinco novos empreendimentos residenciais, incluindo um condomínio de casas na Barra do Jucu. Os projetos resultarão em um valor geral de vendas (VGV) de R$ 225 milhões. Sipolatti: recentemente a empresa fez o lançamento do Itaparica Living Suits, empreendimento voltado para locação de curta temporada. São 87 apartamentos, oito opções de plantas diferentes e tamanhos de 27m² a 60m².

