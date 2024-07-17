Casa do futuro pronta em 12 dias e elevador refrigerado: feira no ES traz inovações da construção

Em exposição durante a Feira ES Construção Brasil, a "Casa do Futuro" foi montada em apenas 12 dias, por uma equipe de 4 pessoas Crédito: Gabriel Mazim

A primeira Feira ES Construção Brasil começou nesta quarta-feira (17), trazendo exposição de novas tecnologias, palestras e rodadas de negócios voltadas para representantes da indústria da construção. Entre os destaques do evento, estão a “Casa do Futuro”, construída de forma mais rápida, barata e conectada, um modelo de elevador com ar-condicionado, desenvolvido no Espírito Santo, e portas inovadoras, em novos formatos.

Com expectativa de movimentar R$ 500 milhões nos três dias de evento, a Feira ES Construção Brasil busca oferecer um espaço para que empresas, profissionais e outros representantes do setor apresentem ideias inovadoras e algumas das principais tendências da indústria da construção.

“O potencial que tem a cadeia produtiva da construção está exposto na ES Construção Brasil, uma nova vitrine para quem pensa no futuro da construção, com inovação, sustentabilidade e produtividade. Nossa expectativa é que a feira movimente R$ 500 milhões em negócios nos três dias de evento e no prazo de um ano”, afirmou Douglas Vaz, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), entidade realizadora do evento.

Conheça algumas das novidades em exposição na Feira:

Moradia do futuro pronta em 12 dias

Interior da Casa do Futuro é personalizável de acordo com a preferência de cada cliente Crédito: Gabriel Mazim

Capaz de agilizar processos com segurança, a Arquitetura Modular – conceito utilizado para construir a casa do futuro – é uma das tendências em alta no setor, utilizando módulos para tornar o processo de construção da casa mais rápido e eficiente.

A empresa Lightwall, especializada em tecnologia e inovação na construção, levou para a feira a "Casa do Futuro", uma estrutura que foi construída em 12 dias com painéis pré-fabricados de material do mesmo nome da empresa e que pode ser transportada em partes e montada no local desejado.

Mais leves e resistentes do que em casas construídas com materiais tradicionais, as paredes feitas com EPS (poliestireno expandido) também permitem maior agilidade no processo e exigem menos mão de obra.

O arquiteto Robson Loureiro Rampinelli conheceu a "Casa do Futuro" no primeiro dia da Feira ES Construção Brasil e diz acreditar que a tendência é que esse tipo de estrutura se torne cada vez mais comum no país.

"É um processo construtivo que vem para somar. Querendo ou não, na construção tradicional o desperdício é muito grande, ao contrário desse modelo, que permite desperdício mínimo e uma agilidade grande", comentou.

A unidade conta com sala, cozinha, banheiro e quarto, onde estão diversos aparelhos – como ar-condicionado, TV e lâmpadas – conectados por um sistema que permite ativação por meio de aplicativos móveis e até mesmo por voz. Uma das janelas da casa foi feita com vidro polarizado, que pode ficar fosco ou transparente de acordo com a necessidade do morador.

Estrutura da Isocil na Feira é feita de EPS, material reciclável e prático Crédito: Flávia Martins

Além disso, até sexta (19), o público pode visitar o estande da Isocil para conhecer outra estrutura montada com uma técnica inovadora. Feita com EPS, um material reciclável e capaz de reduzir o custo da construção em até 30%, o espaço foi montado em apenas três horas. Segundo Rafael Santos, técnico responsável pelo produto, além de ser sustentável, o material também agrega valor à estrutura.

"Esse produto tem uma boa capacidade térmica, diminuindo a necessidade do uso de ar-condicionado, e também uma boa acústica. Então, ele também é sustentável no sentido de preservar o ambiente em que está inserido e de favorecer a saúde humana", ressalta.

Elevador com ar-condicionado

Elevador com ar-condicionado é uma das novidades que a Elevadores Nacional levou para a Feira Crédito: Flávia Martins

Outra inovação que chamou a atenção nos estandes da feira foram os elevadores da Elevadores Nacional, que levou para o evento um modelo com ar-condicionado, que ainda está em fase de testes. Segundo a diretora da empresa, Emanuela Silva Ferreira, a tecnologia surgiu para atender a uma necessidade observada no mercado.

"Nós recebemos relatos de pessoas que ficam presas no elevador, quando falta energia, por exemplo, e que sentem muito calor. Então, sabendo dessa necessidade, nós idealizamos o projeto e planejamos comercializá-lo assim que possível. Ele tem autonomia de duas horas, mantendo refrigerado mesmo sem energia", conta.

Além disso, a empresa é capixaba e, por isso, busca atender os clientes com a qualidade de uma multinacional e a personalização de uma marca que está próxima do mercado em que atua.

Porta que abre para os dois lados

Portas que abrem dos dois lados foram uma das novidades Crédito: Vinícius Viana

Combinando acessibilidade e inovação, a feira ainda apontou tendências para materiais de acabamento de obras. Uma das novidades, da Eclisse Brasil, são as portas que abrem para os dois lados.

O representante comercial da empresa Rafael Farias explica que essa funcionalidade permite a economia de espaço para ambientes em que a metragem é reduzida, por exemplo.

“Se a porta tem um metro, com essa possibilidade, ganhamos 50 centímetros de cada lado. Além disso, facilita a mobilidade de pessoas com dificuldade de locomoção”, pontua.

Para os pais de pet, a Eclisse ainda conta com um mecanismo de entrada ou saída dos animaizinhos. Ou seja, nada de fugir de casa a partir de agora.

A feira

A feira ES Construção Brasil reúne exposição de mais de 100 marcas, entre máquinas, equipamentos, softwares e soluções tecnológicas. e sustentáveis para obras, além de mais de 40 horas de conteúdo com palestrantes de renome nacional. A expectativa é que circulem pelo local 20 mil pessoas passem pelo local nos três dias de evento.

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