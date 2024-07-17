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Novas tecnologias

Casa do futuro pronta em 12 dias e elevador refrigerado: feira no ES traz inovações da construção

Novidades do setor estão em exposição na Feira ES Construção Brasil, que começou nesta quarta (17) e vai até sexta (19) no Pavilhão de Carapina, na Serra. Entrada é gratuita
Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

17 jul 2024 às 20:02

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 20:02

Em exposição durante a Feira ES Construção Brasil, a
Em exposição durante a Feira ES Construção Brasil, a "Casa do Futuro" foi montada em apenas 12 dias, por uma equipe de 4 pessoas Crédito: Gabriel Mazim
A primeira Feira ES Construção Brasil começou nesta quarta-feira (17), trazendo exposição de novas tecnologias, palestras e rodadas de negócios voltadas para representantes da indústria da construção. Entre os destaques do evento, estão a “Casa do Futuro”, construída de forma mais rápida, barata e conectada, um modelo de elevador com ar-condicionado, desenvolvido no Espírito Santo, e portas inovadoras, em novos formatos.
Com expectativa de movimentar R$ 500 milhões nos três dias de evento, a Feira ES Construção Brasil busca oferecer um espaço para que empresas, profissionais e outros representantes do setor apresentem ideias inovadoras e algumas das principais tendências da indústria da construção.
“O potencial que tem a cadeia produtiva da construção está exposto na ES Construção Brasil, uma nova vitrine para quem pensa no futuro da construção, com inovação, sustentabilidade e produtividade. Nossa expectativa é que a feira movimente R$ 500 milhões em negócios nos três dias de evento e no prazo de um ano”, afirmou Douglas Vaz, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), entidade realizadora do evento.
Conheça algumas das novidades em exposição na Feira:

Moradia do futuro pronta em 12 dias

Interior da Casa do Futuro é personalizável de acordo com a preferência de cada cliente
Interior da Casa do Futuro é personalizável de acordo com a preferência de cada cliente Crédito: Gabriel Mazim
Capaz de agilizar processos com segurança, a Arquitetura Modular – conceito utilizado para construir a casa do futuro – é uma das tendências em alta no setor, utilizando módulos para tornar o processo de construção da casa mais rápido e eficiente.
A empresa Lightwall, especializada em tecnologia e inovação na construção, levou para a feira a "Casa do Futuro", uma estrutura que foi construída em 12 dias com painéis pré-fabricados de material do mesmo nome da empresa e que pode ser transportada em partes e montada no local desejado.
Mais leves e resistentes do que em casas construídas com materiais tradicionais, as paredes feitas com EPS (poliestireno expandido) também permitem maior agilidade no processo e exigem menos mão de obra.
O arquiteto Robson Loureiro Rampinelli conheceu a "Casa do Futuro" no primeiro dia da Feira ES Construção Brasil e diz acreditar que a tendência é que esse tipo de estrutura se torne cada vez mais comum no país.
"É um processo construtivo que vem para somar. Querendo ou não, na construção tradicional o desperdício é muito grande, ao contrário desse modelo, que permite desperdício mínimo e uma agilidade grande", comentou.
A unidade conta com sala, cozinha, banheiro e quarto, onde estão diversos aparelhos – como ar-condicionado, TV e lâmpadas – conectados por um sistema que permite ativação por meio de aplicativos móveis e até mesmo por voz. Uma das janelas da casa foi feita com vidro polarizado, que pode ficar fosco ou transparente de acordo com a necessidade do morador.
Estrutura da Isocil na Feira é feita de EPS, material reciclável e prático
Estrutura da Isocil na Feira é feita de EPS, material reciclável e prático Crédito: Flávia Martins
Além disso, até sexta (19), o público pode visitar o estande da Isocil para conhecer outra estrutura montada com uma técnica inovadora. Feita com EPS, um material reciclável e capaz de reduzir o custo da construção em até 30%, o espaço foi montado em apenas três horas. Segundo Rafael Santos, técnico responsável pelo produto, além de ser sustentável, o material também agrega valor à estrutura.
"Esse produto tem uma boa capacidade térmica, diminuindo a necessidade do uso de ar-condicionado, e também uma boa acústica. Então, ele também é sustentável no sentido de preservar o ambiente em que está inserido e de favorecer a saúde humana", ressalta.

Elevador com ar-condicionado

Elevador com ar-condicionado é uma das novidades que a Elevadores Nacional levou para a Feira
Elevador com ar-condicionado é uma das novidades que a Elevadores Nacional levou para a Feira Crédito: Flávia Martins
Outra inovação que chamou a atenção nos estandes da feira foram os elevadores da Elevadores Nacional, que levou para o evento um modelo com ar-condicionado, que ainda está em fase de testes. Segundo a diretora da empresa, Emanuela Silva Ferreira, a tecnologia surgiu para atender a uma necessidade observada no mercado.
"Nós recebemos relatos de pessoas que ficam presas no elevador, quando falta energia, por exemplo, e que sentem muito calor. Então, sabendo dessa necessidade, nós idealizamos o projeto e planejamos comercializá-lo assim que possível. Ele tem autonomia de duas horas, mantendo refrigerado mesmo sem energia", conta.
Além disso, a empresa é capixaba e, por isso, busca atender os clientes com a qualidade de uma multinacional e a personalização de uma marca que está próxima do mercado em que atua.

Porta que abre para os dois lados

Portas que abrem dos dois lados foram uma das novidades
Portas que abrem dos dois lados foram uma das novidades Crédito: Vinícius Viana
Combinando acessibilidade e inovação, a feira ainda apontou tendências para materiais de acabamento de obras. Uma das novidades, da Eclisse Brasil, são as portas que abrem para os dois lados.
O representante comercial da empresa Rafael Farias explica que essa funcionalidade permite a economia de espaço para ambientes em que a metragem é reduzida, por exemplo.
“Se a porta tem um metro, com essa possibilidade, ganhamos 50 centímetros de cada lado. Além disso, facilita a mobilidade de pessoas com dificuldade de locomoção”, pontua.
Para os pais de pet, a Eclisse ainda conta com um mecanismo de entrada ou saída dos animaizinhos. Ou seja, nada de fugir de casa a partir de agora.

A feira

A feira ES Construção Brasil reúne exposição de mais de 100 marcas, entre máquinas, equipamentos, softwares e soluções tecnológicas. e sustentáveis para obras, além de mais de 40 horas de conteúdo com palestrantes de renome nacional.  A expectativa é que circulem pelo local 20 mil pessoas passem pelo local nos três dias de evento. 

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