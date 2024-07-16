Primeira edição da Feira ES Construção Brasil vai trazer soluções e tendências do setor

ES Construção Brasil vai trazer palestrantes e empresas para discutir soluções e tendências da indústria da construção Crédito: Freepik

A primeira edição da Feira ES Construção Brasil começa nesta quarta-feira (17), no Pavilhão de Carapina, na Serra, e vai até a sexta (19). Com entrada gratuita (mediante inscrição prévia), a programação do evento começa todos os dias às 14h e inclui exposição de produtos e serviços do setor da construção, palestras, rodadas de negócios e um concurso de startups com premiação em dinheiro.

Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, a feira promete ser um espaço de experiências diferenciadas que vão evidenciar a transformação da área no país. Além disso, ele destaca que pautas que serão discutidas durante o evento, como sustentabilidade e práticas ESG, são de grande relevância para a indústria no Estado.

“É importante que o empresário, o fornecedor e o consumidor conheçam o que há de novo no mercado, sejam métodos construtivos, sejam materiais. E a ES Construção Brasil vai contribuir para esse processo de industrialização”, destaca.

Buscando atender todas essas esferas do mercado, a feira é também uma oportunidade para mostrar a força desse importante setor, que gera empregos e movimenta a economia capixaba, ressalta Douglas.

“Temos uma cadeia produtiva que reúne em torno de 10 mil empresas no Estado, atuando nas áreas que compõem a indústria da construção no Espírito Santo, com cerca de 130 mil trabalhadores com carteira assinada e uma massa salarial de R$ 400 milhões. Todo esse potencial estará exposto na ES Construção Brasil, uma nova vitrine para quem pensa no futuro do setor com inovação, sustentabilidade e produtividade”, comenta.

Além das exposições e palestras, o evento também vai ter rodadas de negócios, promovidas pelo Sebrae-ES, com o intuito de fomentar a realização de acordos entre representantes do mercado e conexões entre empresas de pequeno a grande porte que estão inseridas na cadeia produtiva da indústria.

Exposições

Durante os três dias da feira, o espaço terá a presença de exposições de mais de 100 marcas, que vão levar máquinas, equipamentos, softwares, soluções sustentáveis e serviços para os visitantes. Ao todo, serão mais de 40 horas de conteúdo sobre inovação, tecnologia e boas práticas de ESG na indústria da construção.

O evento também contará com a presença de representantes de empresas ligadas a outras etapas da cadeia produtiva, como as de vidro, rochas, tinta, madeira, entre outras. Dados da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) mostram que 10 mil empresas dessas áreas atendem a indústria da construção no Estado.

Segundo a organização, as exposições têm como objetivo conectar construtores, varejistas e profissionais da construção que buscam soluções para o futuro do setor. A lista completa de expositores está disponível no site do evento

Palestrantes

Entre os palestrantes confirmados, um dos destaques é Marcus Araújo, referência em negócios imobiliários a nível nacional. Conhecido como “mago imobiliário” e futurologista do morar, Marcus é CEO da Datastore e autor de livros populares no setor, como o best-seller “Meu Imóvel, Meu Mundo”

O tema que o pensador do mercado imobiliário vai trazer para a palestra é “Gestão da Emoção – Mentes Saudáveis, Lares Felizes: como melhorar o presente e o futuro das novas habitações no Brasil”. Ele destaca que esse e outros assuntos que serão debatidos ao longo do evento são de extrema importância para a indústria da construção.

“Morar é um ato de amar, sendo também uma necessidade primária da nossa espécie, que criou um sistema (o mercado imobiliário) para atender essa necessidade. A inovação e o ESG também vêm justamente para atender às necessidades humanas, que se refletem no mercado. Por isso, esses temas são importantes para a indústria, porque temos uma geração que observa esses critérios nas empresas e os considera fundamentais”, destaca Araújo.

A lista de convidados, que vão levar conteúdos temáticos da indústria e motivacionais para os visitantes, inclui ainda o maestro brasileiro João Carlos Martins e o ex-lutador de MMA Antônio Rodrigo Nogueira, conhecido como Minotauro. Você pode conferir a programação completa no site da ES Construção Brasil

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