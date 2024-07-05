Desconto de até R$ 100 mil e fechamento de varanda para comprar apartamento no ES

O edifício Carolina Caliari, da construtora De Castro, é um dos que estão oferecendo bonificações aos clientes que adquirirem uma unidade em julho Crédito: De Castro/Divulgação

Descontos nos preços que vão até R$ 100 mil, condições especiais no financiamento, bônus de ar-condicionado, fechamento de varanda e armário planejado. O segundo semestre começou cheio de oportunidades no mercado imobiliário para quem está procurando um apartamento.

E para você ficar sabendo das principais ofertas, preparamos uma lista com as condições especiais de cada construtora.

MRV

As unidades do edifício Parque Vista dos Montes, em Cariacica, podem ser adquiridas com sinal a partir de R$ 200 Crédito: MRV/Divulgação

A MRV está oferecendo o parcelamento da entrada em até 53 vezes em todos os seus produtos no Estado.

Em Cariacica, as unidades do edifício Parque Vista dos Montes podem ser adquiridas com sinal a partir de R$ 200. No dia 20 de julho, a construtora fará um evento de abertura com possibilidade de visita ao empreendimento que contará com descontos exclusivos na data.

Na Serra, o Viva Corais está com um sinal a partir de R$ 250.

Veja os empreendimentos e o preço médio da unidade:

Serra

Viva Corais (Manguinhos) - A partir de R$ 230 mil

Vila de Manguinhos (Morada de Laranjeiras) - A partir de R$ 240 mil

Viva La Serra (Jacaraipe) - A partir de R$ 225 mil

Parkside Residence (Valparaíso) produto da Linha CLASS - A partir de R$ 399 mil

Cariacica

Vista dos Montes (Cariacica Sede) - A partir de R$ 204 mil

De Castro

O empreendimento Carolina Caliari da De Castro conta com todos os apartamentos acima de 100m² e vista para o mar Crédito: De Castro/Divulgação

Carolina Caliari é o nome do empreendimento de alto padrão da De Castro, localizado em Itapuã, no município de Vila Velha. Neste mês, a construtora está oferecendo o fechamento de varanda como um benefício adicional para quem adquirir uma das 98 unidades do edifício.

O empreendimento conta com apartamentos com 3 quartos e até 3 suítes, todos acima de 100m², vista para o mar e duas vagas de garagem por unidade. Além disso, o Carolina Caliari possui contará com área de lazer completa e mobiliada e monitoramento 24 horas.

Morar

O condomínio Vista do Passeio, da Morar, está com desconto de R$ 20 mil pelo Programa Nossa Casa Crédito: Morar/Divulgação

A Morar Construtora possui 214 unidades com desconto de R$ 20 mil pelo Programa Nossa Casa (para pessoas com renda de até 3 salários mínimos). Os apartamentos são dos condomínios Vista do Passeio e Vista de Porto Canoa, no município da Serra, e Vista do Recanto, em Vila Velha. Os empreendimentos contam com lazer completo e segurança 24 horas.

IC

A unidade 601 do Aloha Residence pode ser adquirida com descontos efetivos de até R$ 100 mil Crédito: IC/Divulgação

As condições especiais da IC Construtora são para o Aloha Residence, em Itaparica. O empreendimento tem previsão de entrega para o final de 2024.

Para o mês de julho, o valor de entrada é a partir de R$ 50 mil, que pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros, não tendo mensais e intermediárias até a entrega das chaves. Além disso, a unidade 601 pode ser adquirida com descontos efetivos de até R$ 100 mil.

A construtora também oferece bônus para quem comprar uma unidade em julho. O cliente será bonificado com fechamento de varanda e ar-condicionado de 9.000 btus instalado no quarto suíte.

HCX

A campanha "Troca Fácil Vista Sul", da HCX, permite que os clientes utilizem seus apartamentos atuais como parte do pagamento Crédito: HCX/Divulgação

A HCX Construtora está com a campanha "Troca Fácil Vista Sul" até o final de julho, que permite aos clientes utilizarem seus apartamentos atuais como parte do pagamento, continuando a residir neles até a entrega do edifício Vista Sul.

O empreendimento está localizado na Praia de Itaparica, tem 2 quartos com suíte de até 69m² e as coberturas são lineares de 110m² a 131m², com lazer completo. A previsão de entrega é em junho de 2025.

Casamorada Engenharia

Itaparica On, empreendimento da Casamorada, está com preço especial de pré-lançamento a partir de R$ 557 mil Crédito: Casamorada/Divulgação

A Casamorada traz condições especiais de pré-lançamento para dois de seus empreendimentos. O Stay Bento Ferreira tem unidades a partir de R$ 498 mil.

Já o Itaparica On, com 2 e 3 quartos com suíte e opção de uma ou duas vagas de garagem, tem entrega prevista para outubro e preços a partir de R$ 557 mil.

Soma Urbanismo

Para quem está à procura de um lote, a Soma Urbanismo comemora seus 15 anos com oferta: todos os loteamentos estão disponíveis com sinal mais 48 vezes, sem juros e sem correção monetária.

CG Engenharia

As unidades do edifício Alice Madeira, que antes estavam sendo comercializadas por R$ 950 mil, agora podem ser adquiridas por R$ 889 mil Crédito: CG/Divulgação

A CG Engenharia está com uma promoção para o edifício Alice Madeira, localizado na quadra do mar em Jardim Camburi. Até o dia 31 de agosto, os interessados em adquirir um apartamento no condomínio poderão aproveitar um preço especial e ganhar um brinde exclusivo.

O edifício Alice Madeira conta com 2 quartos, sendo uma suíte. Inicialmente, as unidades estavam sendo comercializadas por R$ 950 mil, mas, com a promoção, podem ser adquiridas por R$ 889 mil. Além do desconto, os compradores também receberão armários planejados no banheiro social como brinde.

O condomínio possui nove andares e duas torres, divididas em blocos A e B, oferecendo apartamentos de 2 ou 3 quartos, com áreas que variam de 67m² a 171m².

MZI Incorporadora

Quem adquirir uma das unidades de 3 quartos do Uniplace Easy Life ganhará armários de cozinha, banheiro social e closet Crédito: MZI/Divulgação

A MZI Incorporadora está oferecendo condições especiais para quem comprar um imóvel no recém-entregue Uniplace Easy Life, localizado em Jardim Camburi. Quem adquirir uma das unidades de 3 quartos ganhará armários de cozinha, banheiro social e closet.

Os apartamentos de 2 e 3 quartos foram projetados com material que promove tratamento térmico e acústico em todas as unidades. O aquecimento do chuveiro é a gás e as varandas estão preparadas para instalação de área gourmet.

Javé

A Javé está com condições especiais para o empreendimento Castle Hill Resort Residence, que fica em Vargem Alta, a 14 minutos da Rota do Lagarto Crédito: Javé/Divulgação

Localizado na região da Praia da Costa, o Costa Living da Javé Construtora está com mais de R$ 20 mil de desconto, saindo do preço inicial de R$ 429.218,88 para R$ 407.757,93. Dentro do condomínio, é possível encontrar diversas comodidades, como pub para jogos, minimercado, sauna com acesso à piscina, rooftop, spa e solarium.

Saindo da Região Metropolitana de Vitória, a Javé também está com condições especiais para o empreendimento Castle Hill Resort Residence, que fica em Vargem Alta, a 14 minutos da Rota do Lagarto. O condomínio horizontal tem 109 unidades e possui lotes de 1.000 m² a partir de R$386 mil com mensais a partir de R$3 mil. A previsão de entrega é para agosto de 2025.

Épura

A Épura está oferecendo desconto de 3% no pré-lançamento do Lúmea, primeiro empreendimento da construtora em Jardim Camburi Crédito: Épura/Divulgação

O primeiro empreendimento da Construtora Épura no bairro Jardim Camburi é o Lúmea, um projeto de alto padrão, com apartamentos de 2 e 3 quartos, de 66m² a 102m². A empresa está oferecendo desconto de 3% no pré-lançamento.

Além da área de lazer completa com piscina com borda infinita, o condomínio possui comodidades como espaço beauty, mercado autônomo e coworking. O Lúmea possui unidades de 2 e 3 quartos com suítes, de 66m² a 102m².

Kemp Engenharia

De R$ 643.647,56, os apartamentos do Ilha de Key West Residence podem ser adquiridos por R$ 619.900 Crédito: Kemp/Divulgação

A Kemp Engenharia está oferecendo desconto de mais de R$ 23 mil nas unidades do Ilha de Key West Residence, empreendimento localizado na Praia de Itaparica, a uma quadra do mar. De R$ 643.647,56, os apartamentos podem ser adquiridos por R$ 619.900.

Pronto para morar, o Ilha Key West Residence conta com apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, unidades com opções de terraço, cobertura duplex, piscina privativa, três suítes – sendo duas do tipo canadense – e lavabo, além do lazer completo e montado.

O Ilha de Vancouver Residence também está com uma condição especial. Localizado na praia de Itaparica, o empreendimento da Kemp conta com apartamentos de 2 ou 3 quartos com suíte e, ainda, unidades com terraço ou cobertura duplex, todas com uma ou duas vagas de garagem.

O edifício também está pronto para morar e possui desconto de mais de R$ 32 mil, indo de R$ 781.988,57 para R$ 749.900.

Vaz Desenvolvimento Imobiliário

Condomínio Barão do Império, da Vaz tem lotes com entrada facilitada Crédito: Vaz/Divulgação

O condomínio Fazenda Barão do Império, localizado em Santa Leopoldina, possui lotes com entrada facilitada em três meses e financiamento próprio em 36 vezes sem juros.

O empreendimento, localizado em Santa Leopoldina, conta com um restaurante gourmet tematizado com fogo de chão, fogão à lenha e micro cervejaria artesanal, além de uma área de lazer completa com resort. O empreendimento possui 428 terrenos, que terão áreas privativas de 1.000m² a 3.000m². A previsão de entrega é a partir de julho de 2025.

Também com lotes com entrada facilitada em três meses e financiamento próprio em 36 vezes sem juros, a Vaz chegou a Marataízes com o condomínio Praças de Marataízes, a 700 metros da praia.