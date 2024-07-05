Desconto de até R$ 100 mil e fechamento de varanda para comprar apartamento no ES

Descontos nos preços que vão até R$ 100 mil, condições especiais no financiamento, bônus de ar-condicionado, fechamento de varanda e armário planejado. O segundo semestre começou cheio de oportunidades no mercado imobiliário para quem está procurando um apartamento.
E para você ficar sabendo das principais ofertas, preparamos uma lista com as condições especiais de cada construtora.
MRV
A MRV está oferecendo o parcelamento da entrada em até 53 vezes em todos os seus produtos no Estado.
Em Cariacica, as unidades do edifício Parque Vista dos Montes podem ser adquiridas com sinal a partir de R$ 200. No dia 20 de julho, a construtora fará um evento de abertura com possibilidade de visita ao empreendimento que contará com descontos exclusivos na data.
Na Serra, o Viva Corais está com um sinal a partir de R$ 250.
Veja os empreendimentos e o preço médio da unidade:
Serra
- Viva Corais (Manguinhos) - A partir de R$ 230 mil
- Vila de Manguinhos (Morada de Laranjeiras) - A partir de R$ 240 mil
- Viva La Serra (Jacaraipe) - A partir de R$ 225 mil
- Parkside Residence (Valparaíso) produto da Linha CLASS - A partir de R$ 399 mil
Cariacica
- Vista dos Montes (Cariacica Sede) - A partir de R$ 204 mil
De Castro
Carolina Caliari é o nome do empreendimento de alto padrão da De Castro, localizado em Itapuã, no município de Vila Velha. Neste mês, a construtora está oferecendo o fechamento de varanda como um benefício adicional para quem adquirir uma das 98 unidades do edifício.
O empreendimento conta com apartamentos com 3 quartos e até 3 suítes, todos acima de 100m², vista para o mar e duas vagas de garagem por unidade. Além disso, o Carolina Caliari possui contará com área de lazer completa e mobiliada e monitoramento 24 horas.
Morar
A Morar Construtora possui 214 unidades com desconto de R$ 20 mil pelo Programa Nossa Casa (para pessoas com renda de até 3 salários mínimos). Os apartamentos são dos condomínios Vista do Passeio e Vista de Porto Canoa, no município da Serra, e Vista do Recanto, em Vila Velha. Os empreendimentos contam com lazer completo e segurança 24 horas.
IC
As condições especiais da IC Construtora são para o Aloha Residence, em Itaparica. O empreendimento tem previsão de entrega para o final de 2024.
Para o mês de julho, o valor de entrada é a partir de R$ 50 mil, que pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros, não tendo mensais e intermediárias até a entrega das chaves. Além disso, a unidade 601 pode ser adquirida com descontos efetivos de até R$ 100 mil.
A construtora também oferece bônus para quem comprar uma unidade em julho. O cliente será bonificado com fechamento de varanda e ar-condicionado de 9.000 btus instalado no quarto suíte.
HCX
A HCX Construtora está com a campanha "Troca Fácil Vista Sul" até o final de julho, que permite aos clientes utilizarem seus apartamentos atuais como parte do pagamento, continuando a residir neles até a entrega do edifício Vista Sul.
O empreendimento está localizado na Praia de Itaparica, tem 2 quartos com suíte de até 69m² e as coberturas são lineares de 110m² a 131m², com lazer completo. A previsão de entrega é em junho de 2025.
Casamorada Engenharia
A Casamorada traz condições especiais de pré-lançamento para dois de seus empreendimentos. O Stay Bento Ferreira tem unidades a partir de R$ 498 mil.
Já o Itaparica On, com 2 e 3 quartos com suíte e opção de uma ou duas vagas de garagem, tem entrega prevista para outubro e preços a partir de R$ 557 mil.
Soma Urbanismo
Para quem está à procura de um lote, a Soma Urbanismo comemora seus 15 anos com oferta: todos os loteamentos estão disponíveis com sinal mais 48 vezes, sem juros e sem correção monetária.
CG Engenharia
A CG Engenharia está com uma promoção para o edifício Alice Madeira, localizado na quadra do mar em Jardim Camburi. Até o dia 31 de agosto, os interessados em adquirir um apartamento no condomínio poderão aproveitar um preço especial e ganhar um brinde exclusivo.
O edifício Alice Madeira conta com 2 quartos, sendo uma suíte. Inicialmente, as unidades estavam sendo comercializadas por R$ 950 mil, mas, com a promoção, podem ser adquiridas por R$ 889 mil. Além do desconto, os compradores também receberão armários planejados no banheiro social como brinde.
O condomínio possui nove andares e duas torres, divididas em blocos A e B, oferecendo apartamentos de 2 ou 3 quartos, com áreas que variam de 67m² a 171m².
MZI Incorporadora
A MZI Incorporadora está oferecendo condições especiais para quem comprar um imóvel no recém-entregue Uniplace Easy Life, localizado em Jardim Camburi. Quem adquirir uma das unidades de 3 quartos ganhará armários de cozinha, banheiro social e closet.
Os apartamentos de 2 e 3 quartos foram projetados com material que promove tratamento térmico e acústico em todas as unidades. O aquecimento do chuveiro é a gás e as varandas estão preparadas para instalação de área gourmet.
Javé
Localizado na região da Praia da Costa, o Costa Living da Javé Construtora está com mais de R$ 20 mil de desconto, saindo do preço inicial de R$ 429.218,88 para R$ 407.757,93. Dentro do condomínio, é possível encontrar diversas comodidades, como pub para jogos, minimercado, sauna com acesso à piscina, rooftop, spa e solarium.
Saindo da Região Metropolitana de Vitória, a Javé também está com condições especiais para o empreendimento Castle Hill Resort Residence, que fica em Vargem Alta, a 14 minutos da Rota do Lagarto. O condomínio horizontal tem 109 unidades e possui lotes de 1.000 m² a partir de R$386 mil com mensais a partir de R$3 mil. A previsão de entrega é para agosto de 2025.
Épura
O primeiro empreendimento da Construtora Épura no bairro Jardim Camburi é o Lúmea, um projeto de alto padrão, com apartamentos de 2 e 3 quartos, de 66m² a 102m². A empresa está oferecendo desconto de 3% no pré-lançamento.
Além da área de lazer completa com piscina com borda infinita, o condomínio possui comodidades como espaço beauty, mercado autônomo e coworking. O Lúmea possui unidades de 2 e 3 quartos com suítes, de 66m² a 102m².
Kemp Engenharia
A Kemp Engenharia está oferecendo desconto de mais de R$ 23 mil nas unidades do Ilha de Key West Residence, empreendimento localizado na Praia de Itaparica, a uma quadra do mar. De R$ 643.647,56, os apartamentos podem ser adquiridos por R$ 619.900.
Pronto para morar, o Ilha Key West Residence conta com apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, unidades com opções de terraço, cobertura duplex, piscina privativa, três suítes – sendo duas do tipo canadense – e lavabo, além do lazer completo e montado.
O Ilha de Vancouver Residence também está com uma condição especial. Localizado na praia de Itaparica, o empreendimento da Kemp conta com apartamentos de 2 ou 3 quartos com suíte e, ainda, unidades com terraço ou cobertura duplex, todas com uma ou duas vagas de garagem.
O edifício também está pronto para morar e possui desconto de mais de R$ 32 mil, indo de R$ 781.988,57 para R$ 749.900.
Vaz Desenvolvimento Imobiliário
O condomínio Fazenda Barão do Império, localizado em Santa Leopoldina, possui lotes com entrada facilitada em três meses e financiamento próprio em 36 vezes sem juros.
O empreendimento, localizado em Santa Leopoldina, conta com um restaurante gourmet tematizado com fogo de chão, fogão à lenha e micro cervejaria artesanal, além de uma área de lazer completa com resort. O empreendimento possui 428 terrenos, que terão áreas privativas de 1.000m² a 3.000m². A previsão de entrega é a partir de julho de 2025.
Também com lotes com entrada facilitada em três meses e financiamento próprio em 36 vezes sem juros, a Vaz chegou a Marataízes com o condomínio Praças de Marataízes, a 700 metros da praia.
São lotes a partir de 300m², lazer ao ar livre entregue montado, com playground, duas arenas de beach tennis, pet place, pista de corrida, praças e uma área de preservação com lago e pier que faz parte do projeto Eco Vaz.