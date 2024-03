Mercado imobiliário

Novos imóveis: construtoras vão lançar 5.727 unidades na Grande Vitória este ano

O 42º Censo Imobiliário do Sinduscon-ES apontou que a região tem 14.795 unidades em obras. Pesquisa aponta que mercado deve manter em 2024 o crescimento registrado no último semestre do ano passado

Imagem aérea da orla de Vila Velha: município é o maior canteiro de obras do Estado. (Luciney Araujo)

Pelo menos 5.727 unidades devem ser lançadas na Grande Vitória, em 2024. Os dados, divulgados durante a apresentação do 42º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), fazem parte da pesquisa Previsão de Lançamentos Imobiliários, realizada com 20 incorporadoras da região metropolitana de Vitória e mostram o otimismo do mercado em relação ao cenário imobiliário capixaba. Em especial, para Vila Velha, que deve concentrar o maior número de lançamentos residenciais.

Segundo o Censo do Sinduscon-ES, a Grande Vitória tinha, no final de 2023, 14.795 unidades em obras. A pesquisa Previsão de Lançamentos Imobiliários, por sua vez, aponta que o mercado deve manter em 2024 o crescimento registrado no último semestre do ano passado, quando foram lançadas 2.855 unidades.

Vila Velha segue como o maior canteiro de obras do Estado e recebeu, apenas no segundo semestre de 2023, 48,9% do total de unidades lançadas no Espírito Santo. Bairros como Praia de Itaparica, Praia da Costa, Itapuã, Jockey de Itaparica, Centro de Vila Velha, Coqueiral de Itaparica e Residencial Coqueiral compõe a região do município com o maior número de unidades em produção, com um total de 6.271 unidades.

Já a Capital, representa 15% do total de unidades lançadas na Grande Vitória no segundo semestre do ano passado. A região da Praia do Canto, que considera os bairros Enseada do Suá, Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Helena, Santa Lúcia e Praia do Suá, é a que encabeça a lista de unidades em produção do município, com um total de 1.359 imóveis.

5.727 unidades residenciais devem ser lançadas em 2024 na Grande Vitória

3.412 unidades de 2 quartos

34% do total de unidades são de perfil econômico ou enquadradas no Minha Casa Minha Vida

Além disso, a 42ª edição do Censo também apontou que os 2.855 imóveis lançados no segundo semestre do ano passado representam uma alta de 93% em relação aos meses de janeiro a junho, quando foi registrado um total de 1.479 unidades lançadas. Isso também representa uma mudança positiva no mercado, que desde 2021 apresentava um número de unidades entregues maior do que o número de unidades lançadas, o que pode gerar uma redução no estoque de novos imóveis.

O presidente do Sinduscon-ES, Douglas Vaz, explica que uma média simples das 5.727 unidades previstas de lançamento para este ano aponta que 2024 deve manter o mesmo ritmo positivo do segundo semestre de 2023.

Para o diretor de Economia e Estatística do Sinduscon-ES, Eduardo Borges, o levantamento mostra um contínuo otimismo do mercado capixaba, já que das 20 incorporadoras ouvidas na pesquisa do Sinduscon-ES, pelo menos 60% das empresas têm previsão de lançar mais imóveis este ano do que em 2023.

Bairros com mais obras

Eduardo Borges explica que Vila Velha começou a se tornar o principal canteiro de obras do Estado há cerca de 10 anos. "Pensando no mercado, isso aconteceu porque o município tem um apelo para unidades de médio e alto padrão, assim como áreas para o segmento econômico. Enquanto Vitória só desenvolveu empreendimentos da primeira tipologia e a Serra desenvolveu mais empreendimentos da segunda”, explica.

A pesquisa que apontou a previsão de lançamentos para este ano também questionou aos empresários quais são os principais fatores que dificultam o aumento da oferta. Em Vitória e Vila Velha, por exemplo, a escassez de terrenos, o Plano Diretor (PDM) restritivo (baixos índices construtivos), burocracia da prefeitura para aprovações e licenças e altas despesas com cartórios de registros de imóveis foram apontados como os principais entraves.

Índice de Velocidade de Vendas Mensal (VSO)

O Censo também apresentou o índice de velocidade de vendas mensal (VSO), que representa o percentual de unidades vendidas em relação à quantidade ofertada. Eduardo Borges observa que o momento mostra um mercado equilibrado, mesmo com o registro de redução no número.

Para o segmento de unidades econômicas, aquelas que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), o índice mensal foi de 5,2%. Já para as unidades de médio e alto padrão, ou seja, todas aquelas que já possuem um valor de venda acima do teto do programa, foi de 6,8%.

Para ficar mais claro, o VSO considera a porcentagem de imóveis vendidos no mês. Nesse caso, se considerarmos um total de 100 unidades disponíveis para venda, 5,2 unidades do segmento econômico teriam sido vendidas em apenas 30 dias. Enquanto 6,8 unidades teriam sido comercializadas mensalmente no último semestre, entre as unidades de médio e alto padrão.

Censo Imobiliário do Sinduscon-ES

O Censo Imobiliário, realizado semestralmente pelo Sinduscon-ES, faz um levantamento dos empreendimentos em produção e com unidades à venda, com área de produção superior a 800 metros quadrados, localizados nos municípios com aglomeração urbana na Grande Vitória, ou seja, exceto Guarapari e Fundão. O 42º Censo contou com a participação de 72 empresas.

Já a pesquisa Previsão de Lançamentos Imobiliários de 2024 ouviu as 20 maiores empresas no quesito “quantidade de unidades em produção”, no final de 2023, com previsão de lançamentos para Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão.

