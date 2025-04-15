Minha Casa Minha Vida: FGTS cria nova faixa para imóveis de até R$ 500 mil

Os recursos para a criação da faixa no programa habitacional deverão sair do Fundo Social do Pré-Sal (R$ 15 bilhões). Eles foram destinados para a Faixa 3 do programa. Isso criou um espaço similar no FGTS, fonte de recursos usada anteriormente, que foi destinada para a nova faixa.

Os juros na nova faixa serão de 10% ao ano, menor do que os praticados no mercado Crédito: Freepik

O Ministério das Cidades estimou que, com a nova faixa, 120 mil famílias serão incluídas no programa. Nela, os recursos do FGTS serão limitados a 50% do valor financiado. O restante deverá vir dos bancos que operarem o empréstimo.

Os juros na nova faixa serão de 10% ao ano, menor do que os praticados no mercado, mas maior do que nos grupos de renda mais baixa atendidos pelo programa habitacional, que vão de 4% a 8,16%.

O Minha Casa, Minha Vida tem três faixas. Na faixa 1, a compra é subsidiada com recursos do Orçamento e se destina a famílias de baixa renda. Nas faixas 2 e 3, os juros são mais baixos do que os cobrados no mercado, e o dinheiro vem do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A medida foi pedida pelo presidente Lula (PT) desde 2023 para contemplar a classe média. Esse estrato social vive um gargalo para adquirir imóveis financiados por conta da escassez de recursos da poupança, uma das principais fontes de financiamento barato para o setor.

No ano passado, a Caixa Econômica Federal , maior financiadora de imóveis no Brasil, teve que endurecer as regras de suas linhas de crédito, diante do risco de os recursos acabarem.

A criação da nova faixa no Minha Casa, Minha Vida vem em um momento de queda popularidade do presidente, inclusive no eleitorado de classe média.

Além da criação da nova faixa, a reunião do Conselho Curador também aprovou novos limites de renda para poder se enquadrar no Minha Casa, Minha Vida com recursos do FGTS.

O teto de renda para a Faixa 1 será de R$ 2.850. O da Faixa 2 sobe para R$ 4,7 mil mensais e o da Faixa 3 vai para R$ 8,6 mil. A Faixa 4, criada nesta terça-feira, vai de R$ 8,6 mil até R$ 12 mil.