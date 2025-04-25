Minha Casa, Minha Vida: famílias que ganham até R$ 12 mil poderão financiar imóveis

SÃO PAULO - O Ministério das Cidades publicou, nesta sexta-feira (25), uma portaria que atualiza os limites de renda das faixas 1, 2 e 3 do programa MCMV ( Minha Casa, Minha Vida ). A medida também cria uma nova linha voltada à classe média.

Com a mudança, famílias com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil passam a ter acesso a financiamentos de imóveis de até R$ 500 mil, com prazo de pagamento de até 420 meses (35 anos). O limite anterior dos imóveis era de R$ 350 mil.

Famílias com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil passam a ter acesso a financiamentos de imóveis de até R$ 500 mil Crédito: Shutterstock

A nova modalidade terá taxa de juros anual de 10%, abaixo da média praticada atualmente no mercado, que gira em torno de 12%. Apesar disso, o percentual ainda é superior ao aplicado às faixas de menor renda do programa, que variam de 4% a 8,16% ao ano.

Procurada, a Caixa não detalhou a partir de que dia seus sistemas estarão adaptados para fornecer financiamentos considerando o novo limite de renda, mas a portaria tem validade desde esta sexta-feira (25).

NOVOS LIMITES DE FAIXA DE RENDA

Faixa 1: passa de R$ 2.640 para R$ 2.850



passa de R$ 2.640 para R$ 2.850 Faixa 2 : passa de R$ 4.400 para R$ 4.700



: passa de R$ 4.400 para R$ 4.700 Faixa 3: passa de R$ 8.000 para R$ 8.600



REGRAS DO MINHA CASA, MINHA VIDA PARA A CLASSE MÉDIA

Renda familiar: entre R$ 8 mil e R$ 12 mil mensais



entre R$ 8 mil e R$ 12 mil mensais Valor do imóvel: até R$ 500 mil



até R$ 500 mil Financiamento: prazo de até 420 meses (35 anos)



prazo de até 420 meses (35 anos) Taxas de juros: 10% ao ano



10% ao ano Não haverá subsídio do governo para esta nova faixa. As famílias serão responsáveis pelo valor integral do imóvel



A portaria desta sexta (25) também atualizou o limite para famílias residentes em áreas rurais: poderão se enquadrar as que têm renda bruta familiar anual de até R$ 150 mil.

A ampliação do Minha Casa, Minha Vida para a classe média é uma promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde 2023.

Na nova faixa, os recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) serão limitados a 50% do valor financiado. O restante deverá vir dos bancos que operarem o empréstimo.

Até então, o programa contava com três faixas de renda, e o teto para o valor do imóvel financiado era de R$ 350 mil. A faixa 1 é subsidiada com recursos do Orçamento da União e voltada para famílias de baixa renda, onde se concentra a maior parte do déficit habitacional do país. Já nas faixas 2 e 3, os financiamentos utilizam recursos do FGTS e contam com taxas menores que as praticadas no mercado.

O Ministério das Cidades também estima que, com as mudanças nos tetos de renda, cerca de 100 mil famílias vão conseguir migrar para uma faixa com taxa de juros menores.