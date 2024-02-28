Conheça 5 empreendimentos que serão lançados na Grande Vitória até junho

O AIR @225 tem previsão de lançamento para o mês de março e tem a certificação Fitwell Crédito: Mocelin Engenharia/Divulgação

Construtoras e incorporadoras capixabas já começaram a movimentação para lançamentos deste ano, que vão de empreendimentos de médio padrão ao alto luxo. Vitória, Vila Velha e Guarapari são as localizações de cinco novos empreendimentos que estão com previsão de lançamento até junho.

Um deles será o edifício AIR @225, empreendimento de alto padrão da Mocelin Engenharia, que será construído na rua Madeira de Freitas, próximo à Pedra do Cruzeiro, na Praia do Canto, em Vitória. Com previsão de lançamento para março, o nome escolhido para o edifício é o acrônimo da expressão “Ambientes Inteligentes e Racionais”, que guiou todas as fases de desenvolvimento do residencial.

O projeto arquitetônico foi desenvolvido pela Nós Arq + Eng e Rodrigo Prest, o de interiores por Beatriz Zeglin e o paisagístico tem assinatura da Negrini Paisagismo. O AIR @225 terá seis andares e 24 apartamentos de um e dois quartos, além de cinco unidades garden (com quintal), com uma e duas suítes, de 57m² a 100m². As unidades tipo vão de 32m² a 78m², algumas com duas suítes.

O novo empreendimento será o primeiro entregue no Estado com a certificação Fitwell, selo internacional de empreendimentos que fortalecem a saúde e o bem-estar das pessoas. “Vimos a possibilidade de também investir num estilo de vida mais saudável para todos que vão circular por nossos empreendimentos, sejam moradores, sejam colaboradores, sejam visitantes, sejam pessoas que transitam na região”, afirma o CEO da Mocelin Engenharia, Cesar Mocelin.

Praia do Canto e Jardim Camburi

Outro lançamento na Praia do Canto é o da RS Construtora em parceria com Grupo Incospal. O edifício 495 Joaquim Lirio Carlos Madeira Residences terá dois apartamentos de 223m² por andar, com quatro suítes, duas unidades garden e uma única cobertura duplex.

O lazer reúne piscina aquecida com raia de 25 metros, piscina infantil, pool bar, fire pit, salão de festas, gourmet lounge, game room, espaço grill, brinquedoteca, bike room, sauna úmida, sala de massagem, sala de repouso com relax pool, quadra poliesportiva, playground e academia by Life Fitness.

O projeto de arquitetura é assinado pelo escritório DG Projetos, dos arquitetos Diocelio e Bernardo Grasselli. O projeto de decoração das áreas comuns é assinado pela arquiteta paulistana Fernanda Marques e o de paisagismo, pelo paisagista Sergio Santana.

Vitória ainda terá mais dois novos lançamentos com o nascimento de uma nova empresa, a igom. O primeiro encontro dos investidores aconteceu na semana passada e a desenvolvedora e gestora de ativos imobiliários já tem dois empreendimentos que serão lançados em parceria com a Mazzini este ano: o Esquina, em Jardim da Penha, que terá apartamentos de um, dois e três quartos, além de lojas no térreo a poucos metros da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O segundo será um empreendimento de alto luxo no Barro Vermelho, que ainda teve os detalhes divulgados.

Vila Velha e Guarapari

Já a Kemp Engenharia lançou o Ilha de Murano Residence, na avenida Saturnino Rangel, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. O empreendimento chega com um conceito de alto padrão e terá unidades de dois e três quartos com suíte, com opção de garden com piscina privativa e coberturas duplex.

De acordo com a diretora da Kemp, Rubia Zanelato, a localização não apenas oferece fácil acesso à praia, mas também coloca os moradores próximos a uma variedade de serviços e opções de entretenimento. “No entorno do local tem faculdades, escolas, shopping centers, comércio em geral e uma ampla gama de serviços, proporcionando toda a conveniência necessária”, conta.

O empreendimento vai oferecer comodidades como guarda-entregas, delivery point, pet point, self store, coworking, sala de reunião e bike sharing, diferenciais que complementam o estilo de vida contemporâneo. No térreo vai contar, ainda, com oito lojas.

Já o balneário mais charmoso do Estado recebe o Breeze Bacutia, em fase de pré-lançamento, da Construtora Épura. Localizado na segunda quadra do mar, na praia de Bacutia, Enseada Azul, em Guarapari, o empreendimento terá apartamentos de dois quartos com suíte e área de 69m² a 79m²; e quatro gardens, com dois quartos com suíte, de 78m² a 100m².

Conheça mais sobre os lançamentos:

AIR @225

AIR @225 será entregue com geração de energia fotovoltaica e aproveitamento de água da chuva Crédito: Mocelin Engenharia/Divulgação

Realização: Mocelin Engenharia

Mocelin Engenharia Localização: rua Madeira de Freitas, Praia do Canto (Vitória)

rua Madeira de Freitas, Praia do Canto (Vitória) Sobre: o empreendimento terá seis andares e 24 apartamentos de 1 e 2 quartos de área privativa de de 32 a 78m². As opções incluem cinco unidades garden, com 1 e 2 suítes, de 57 a 100 m².

o empreendimento terá seis andares e 24 apartamentos de 1 e 2 quartos de área privativa de de 32 a 78m². As opções incluem cinco unidades garden, com 1 e 2 suítes, de 57 a 100 m². Diferenciais: entregue com geração de energia fotovoltaica, aproveitamento de água da chuva, previsão para portaria remota, espaço delivery, conference room, lavanderia coletiva e pet care. As áreas de lazer terão salão de festas, BBQ lounge e piscina.

entregue com geração de energia fotovoltaica, aproveitamento de água da chuva, previsão para portaria remota, espaço delivery, conference room, lavanderia coletiva e pet care. As áreas de lazer terão salão de festas, BBQ lounge e piscina. Projeto: o projeto arquitetônico foi desenvolvido pela Nós Arq + Eng e Rodrigo Prest, o de interiores por Beatriz Zeglin e o paisagístico tem assinatura da Negrini Paisagismo. Conceitos como a biofilia também estão incorporados ao edifício.

o projeto arquitetônico foi desenvolvido pela Nós Arq + Eng e Rodrigo Prest, o de interiores por Beatriz Zeglin e o paisagístico tem assinatura da Negrini Paisagismo. Conceitos como a biofilia também estão incorporados ao edifício. Preço: não divulgado

495 Joaquim Lirio Carlos Madeira Residences

O 495 Joaquim Lirio Carlos Madeira Residences terá unidades de 223 m² Crédito: RS Construtora/Divulgação

Realização: RS Construtora em parceria com o Grupo Incospal

RS Construtora em parceria com o Grupo Incospal Localização: Joaquim Lirio, Praia do canto (Vitória)

Joaquim Lirio, Praia do canto (Vitória) Sobre: apartamentos de 223m² com 4 suítes, duas unidades garden e uma única cobertura duplex. Lazer com piscina aquecida com raia de 25 metros, piscina infantil, pool bar, fire pit, salão de festas, gourmet lounge, game room, espaço grill, brinquedoteca, bike room, sauna úmida, sala de massagem, sala de repouso com relax pool, quadra poliesportiva, playground e academia by Life Fitness.

apartamentos de 223m² com 4 suítes, duas unidades garden e uma única cobertura duplex. Lazer com piscina aquecida com raia de 25 metros, piscina infantil, pool bar, fire pit, salão de festas, gourmet lounge, game room, espaço grill, brinquedoteca, bike room, sauna úmida, sala de massagem, sala de repouso com relax pool, quadra poliesportiva, playground e academia by Life Fitness. Infraestrutura: apartamentos terão infraestrutura que possibilita a instalação de ar-condicionado com sistema tipo VRF, fechadura eletrônica nas portas sociais e serviço; controle de acesso facial em vários ambientes, inclusive na portaria; interfone com videomonitoramento; um ponto de recarga de carro elétrico para cada um dos apartamentos; piso de garagem com pintura especial epóxi e pulmão de segurança para pedestres e veículos.

apartamentos terão infraestrutura que possibilita a instalação de ar-condicionado com sistema tipo VRF, fechadura eletrônica nas portas sociais e serviço; controle de acesso facial em vários ambientes, inclusive na portaria; interfone com videomonitoramento; um ponto de recarga de carro elétrico para cada um dos apartamentos; piso de garagem com pintura especial epóxi e pulmão de segurança para pedestres e veículos. Arquitetura e decoração: o projeto de arquitetura é assinado pelo escritório DG Projetos dos arquitetos Diocelio e Bernardo Grasselli. A decoração das áreas comuns é da arquiteta paulistana Fernanda Marques e o paisagismo, de Sergio Santana.

o projeto de arquitetura é assinado pelo escritório DG Projetos dos arquitetos Diocelio e Bernardo Grasselli. A decoração das áreas comuns é da arquiteta paulistana Fernanda Marques e o paisagismo, de Sergio Santana. Preço: sob consulta

Esquina

Realização: igom em parceria com Mazzini

igom em parceria com Mazzini Localização: Jardim da Penha (Vitória)

Jardim da Penha (Vitória) Sobre: a desenvolvedora e gestora de ativos imobiliários já tem dois empreendimentos que serão lançados em parceria com a Mazzini este ano, o Esquina, em Jardim da Penha, que terá apartamentos de 1, 2 e 3 quartos e lojas no térreo, a poucos metros da Ufes.

Ilha de Murano

O Ilha de Murano está localizado em Itaparica, Vila Velha Crédito: Kemp Engenharia/Divulgação

Realização: Kemp Engenharia

Kemp Engenharia Localização: avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica (Vila Velha)

avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica (Vila Velha) Sobre: empreendimento de 2 e 3 quartos com suíte e opção de garden com piscina privativa e cobertura duplex. Total de 130 unidades.

empreendimento de 2 e 3 quartos com suíte e opção de garden com piscina privativa e cobertura duplex. Total de 130 unidades. Lazer: piscina, self store, home office, delivery, guarda entrega, bike sharing, pet point, fitness, salão de festas/gourmet com churrasqueira, playground, miniquadra, praça pergolado.

piscina, self store, home office, delivery, guarda entrega, bike sharing, pet point, fitness, salão de festas/gourmet com churrasqueira, playground, miniquadra, praça pergolado. Preço: a partir de R$ 599.900

Breeze Bacutia

O Breeze Bacutia terá opção de unidades garden Crédito: Construtora Épura