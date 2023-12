Novidades

Veja os lançamentos imobiliários no ES previstos para 2024

Equilíbrio do mercado, reformulação do Minha Casa, Minha Vida, queda de juros e novo programa habitacional do Estado são alguns dos fatores que contribuem com o otimismo do mercado para novos produtos

A Praia do Canto é um dos endereços que continua atraindo novos empreendimentos. (Carlos Alberto Silva)

Por outro lado, a expectativa para o próximo ano é de um aumento no número de lançamentos, principalmente ligados ao Minha Casa, Minha Vida (MCMV), após a reformulação do programa que aconteceu em junho e também do Nossa Casa, programa habitacional do governo do Espírito Santo que concede um subsídio de até R$ 20 mil como entrada, podendo somar ao do MCMV.

A MRV e a Morar Construtora já estão com novidades nessa linha para o ano que vem. Estão previstos quatro novos empreendimentos da Morar Construtora, sendo dois na Serra e dois em Vila Velha com unidades de 2 quartos, 2 quartos com suíte e de 3 quartos.

A MRV também está preparando pelo menos três novos lançamentos, localizados na Serra, totalizando 900 unidades. Serão dois empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e um inédito, de médio padrão.

De acordo com o vice-presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi), Alexandre Schubert, a expectativa é que o próximo ano seja de mais progresso para o setor. "Entendo que o próximo ano trará novidades positivas para o mercado e o desempenho será ainda melhor do que 2023, que se encerra muito bom", diz.

Novos empreendimentos

Com isso, a movimentação do mercado imobiliário é de colocar novos produtos para atender a uma demanda que possivelmente deve crescer no próximo ano. De olho nesse cenário, as construtoras e incorporadoras do Espírito Santo já estão com alguns desses lançamentos no "forno".

Um exemplo é a Mivita, que prepara dois lançamentos para o primeiro semestre de 2024, com o valor geral de vendas (VGV) de R$ 250 milhões. "Será mais um empreendimento com o DNA Mivita, no sentido de oferecer mais do que um imóvel padrão. A gente trabalha o tempo todo para entender as aspirações do nosso cliente, para saber o que de fato fará diferença para que ele viva melhor", adianta Livia Giacomin, diretora administrativa e de Marketing da Mivita.

Já a Mazzini prepara-se para lançar três empreendimentos no ano de 2024. O primeiro, o Esquina, é o 32º empreendimento Mazzini e o primeiro em parceria com a igom, desenvolvedora e gestora de ativos imobiliários, e vai contar com duas torres e 122 unidades no total.

A Kemp vai priorizar Vila Velha para os empreendimentos de 2024. Segundo a diretora da construtora, Rubia Zanelato, o destaque da cidade é que ela possui "espaço para crescimento de forma ordenada, terrenos próximos ao mar, áreas para grandes lançamentos e alto potencial para intensa valorização. Tem, ainda, a possibilidade de criar até bairros planejados".

Conheça alguns dos lançamentos de 2024:

Morar Construtora

Para 2024, estão previstos quatro novos empreendimentos da Morar Construtora, dois na Serra e dois em Vila Velha.

Os imóveis contam com unidades de 2 quartos, 2 quartos com suíte e 3 quartos. Além de unidades térreas com quintal privativo.

MRV

A construtora está preparando pelo menos três novos lançamentos, todos localizados na Serra, para o ano que vem.

Com um total de 900 unidades, a construtora deve lançar dois empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e de médio padrão da linha Class, que será o primeiro no ES.

A linha traz unidades premium, com foco em inovação e sustentabilidade e diferenciais como acabamento, coleta seletiva, lazer completo com quadra de beach tênis, pet place, varanda gourmet e academia.

Mazzini

Empreendimento: Esquina

Esquina Características: primeiro empreendimento da Mazzini em parceria com a igom, desenvolvedora e gestora de ativos imobiliários. O esquina vai ter duas torres e 122 unidades de 1, 2 e 3 quartos, além de lojas no térreo.

primeiro empreendimento da Mazzini em parceria com a igom, desenvolvedora e gestora de ativos imobiliários. O esquina vai ter duas torres e 122 unidades de 1, 2 e 3 quartos, além de lojas no térreo. Localização: Jardim da Penha, Vitória

Jardim da Penha, Vitória Lançamento: primeiro semestre de 2024

Empreendimento: Izza

Izza Características: empreendimento de 1, 2 e 3 quartos

empreendimento de 1, 2 e 3 quartos Localização: cruzamento das avenidas Rio Brando e Aleixo Neto, na Praia do Canto, em Vitória

cruzamento das avenidas Rio Brando e Aleixo Neto, na Praia do Canto, em Vitória Lançamento: primeiro semestre de 2024

Já no segundo semestre um empreendimento de alto padrão/luxo no Barro Vermelho (Vitória) de 4 suítes. De frente para o canal, terá vista panorâmica que vai desde a Ponte da Passagem até a Ponte de Camburi. O empreendimento será uma parceria Mazzini/igom.

Torres Engenharia

Empreendimento: Blue Design Residence

Blue Design Residence Características: o empreendimento terá 33 apartamentos, incluindo unidades tipo garden, com 2 e 3 quartos, com áreas de 67m², 70m², 103m², 118m² e duas coberturas de 174m². Vai contar ainda com com espaço kids climatizado, área de lazer completa e ponto de recarga para carros elétricos.

o empreendimento terá 33 apartamentos, incluindo unidades tipo garden, com 2 e 3 quartos, com áreas de 67m², 70m², 103m², 118m² e duas coberturas de 174m². Vai contar ainda com com espaço kids climatizado, área de lazer completa e ponto de recarga para carros elétricos. Localização: Rua José Teixeira, Praia do Canto, Vitória

Rua José Teixeira, Praia do Canto, Vitória Lançamento: primeiro semestre de 2024

Empreendimento: Studio 455

Studio 455 Características: com o conceito de home club, em que os moradores encontram tudo o que precisam dentro do condomínio, o empreendimento, possui 196 unidades tipo studio e 10 lojas. Vai contar com coworking, área delivery, academia, mini market, espaço gourmet, espaço pet e área de descompressão .

com o conceito de home club, em que os moradores encontram tudo o que precisam dentro do condomínio, o empreendimento, possui 196 unidades tipo studio e 10 lojas. Vai contar com coworking, área delivery, academia, mini market, espaço gourmet, espaço pet e área de descompressão . Localização: Praia do Canto

Praia do Canto Lançamento: primeiro semestre de 2024

Mivita

A empresa tem dois lançamentos previstos para 2024, um deles ainda no primeiro semestre, em Jardim Camburi, com três suítes. Os novos projetos representam, juntos, um valor geral de vendas (VGV) médio de R$ 250 milhões.

Casamorada

O itHouse da Casamorada terá 26 pavimento e lazer com 23 itens. (Divulgação)

Empreendimento: itHouse

itHouse Características: o empreendimento terá 26 pavimentos e lazer com 23 itens. segundo a construtora, o empreendimento traz diferenciais de superluxo e condições de pagamento de ticket médio. Um dos destaques é o sky lounge, pavimento com área de lazer com piscina aquecida, deck, praia, sauna, spa, pub, academia, churrasqueira e área gourmet. Ao todo, serão duas áreas de lazer personalizadas e sob medida.

o empreendimento terá 26 pavimentos e lazer com 23 itens. segundo a construtora, o empreendimento traz diferenciais de superluxo e condições de pagamento de ticket médio. Um dos destaques é o sky lounge, pavimento com área de lazer com piscina aquecida, deck, praia, sauna, spa, pub, academia, churrasqueira e área gourmet. Ao todo, serão duas áreas de lazer personalizadas e sob medida. Localização: Praia de Itaparica, Vila velha

Praia de Itaparica, Vila velha Lançamento: pré-lançamento

RS Construtora

Empreendimento: Joaquim Lírio 495 Madeira Residences

Joaquim Lírio 495 Madeira Residences Características: o empreendimento terá dois apartamentos de 223 m² por andar, com 4 suítes, dois apartamentos tipo garden e uma cobertura duplex. Em parceria com o Grupo Incospal.

o empreendimento terá dois apartamentos de 223 m² por andar, com 4 suítes, dois apartamentos tipo garden e uma cobertura duplex. Em parceria com o Grupo Incospal. Localização: Praia do Canto

Kemp Engenharia

Empreendimento: Ilha de Murano

Ilha de Murano Características: 2 e 3 quartos com suíte e unidades tipo garden com jardim com piscina privativa e cobertura duplex. Ao todo, serão 130 unidades.

2 e 3 quartos com suíte e unidades tipo garden com jardim com piscina privativa e cobertura duplex. Ao todo, serão 130 unidades. Localização: avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha

avenida Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha Lançamento: fevereiro de 2024

