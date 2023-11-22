Empresas preparam lançamentos na Grande Vitória e Aracruz ainda este ano

Lançamento da Morar Construtora em Porto Canoa, na Serra, terá unidades de 2 e 3 quartos Crédito: Morar/Divulgação

Mesmo faltando pouco mais de um mês para 2023 acabar, as construtoras e incorporadoras do Espírito Santo preparam lançamentos de empreendimentos ainda para este ano, localizados na Grande Vitória e em Aracruz. Entre os destaques estão áreas de lazer, vista 360° para a praia e apartamentos com até 4 quartos.

De acordo com os dados levantados pelo 41º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) referente ao primeiro semestre de 2023, a quantidade de lançamentos residenciais na Grande Vitória foi superior aos lançamentos comerciais.

As construtoras aproveitam esse crescimento no mercado para aprimorar seus projetos e tirar novas construções do papel. Um exemplo é o o Vista de Porto Canoa Condomínio Clube, lançamento da Morar Construtora, na Serra. No estilo de condomínio-clube, a infraestrutura do empreendimento contará com piscina, quadra, salão de festas, área de churrasco, sala de ginástica e até espaço para pet. Os apartamentos ofertados serão de 2 ou 3 quartos.

“Estamos levando para o cliente novidades no mercado imobiliário capixaba, além de qualidade de vida e segurança, com facilidade e oportunidades únicas. Queremos mostrar que é possível impactar e oferecer inovação, com acessibilidade e pensando sempre no futuro morador”, pontua o diretor Comercial da Morar, Filippe Vieira.

Já a cidade de Vila Velha vai receber o Skyline Proeng Home, novo empreendimento da Proeng. Um imóvel com vista panorâmica de 360° para a Praia de Itaparica. O imóvel vai oferecer apartamentos de 2 e 3 quartos, incluindo opções com jardim e duplex. O principal diferencial do lançamento é a área de lazer nas alturas, a 40 metros, que proporciona uma vista panorâmica.

Ainda na Grande Vitória, a Praia do Canto, em Vitória, vai receber o Soul For Life, apresentado pela Nazca. O imóvel contará com 4 suítes, áreas de convívio integradas e uma localização estratégica.

O residencial promete tecnologia e lazer. Um dos diretores da empresa, Breno Peixoto, afirma que o imóvel será uma experiência privilegiada para os novos moradores. “Serão apartamentos com quatro suítes em metragens generosas e áreas de convívio – como living, varanda e cozinha – que aproveitam a luminosidade natural, tornando o imóvel o mais confortável e acima do padrão do mercado capixaba”, conta.

Em Aracruz

Outra construtora que também está com lançamento a caminho é a Lotes CBL. A construtora vai inaugurar o Villa Santi 2, segunda fase do condomínio de mesmo nome lançado há 15 anos. O novo empreendimento surge com 401 lotes em Aracruz e tem data prevista para dezembro deste ano.

"Aracruz vive um dos melhores momentos da sua história. Desde 2021 faz parte da Sudene, este ano recebeu a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Brasil e tem previsão de receber quase R$5.8 bilhões nos próximos. Aproveitando esse momento de grande desenvolvimento na cidade, lançaremos o Villa Santi 2 com 401 lotes ainda este ano, um loteamento que já chega com o sucesso do bairro Villa Santi 1, que foi lançado em 2010 e valorizou 264% desde o lançamento", comenta o gerente geral de vendas da CBL, Renato Ferreira.

Há ainda o residencial Recanto das Alterosas, da Torres engenharia, lançado em outubro, sendo que metade das casas já foram vendidas, segundo o diretor-presidente Marcelo Torres. O imóvel, localizado na Serra, conta com uma estrutura de seis casas com 2 quartos em cada uma e as diferentes comodidades podem ser escolhidas de acordo com as plantas disponíveis.

“Nossa expectativa é vender o restante do Residencial Recanto de Alterosas até fevereiro de 2024. Na Black Friday, colocaremos nossos produtos de estoque em promoção. Dos produtos em estoque, estamos financiando direto com a construtora até R$ 30 mil da entrada do cliente em 36x, além de brindes para os corretores que eles mesmos escolheram”, comenta.

Outra aposta da Torres Engenharia é o Villa Vitória, que ainda está por vir. O Imóvel será localizado no bairro de Alterosas, na Serra. As casas são de 2 quartos, todas com quintal privativo, porcelanato da sala e cozinha americana.

Confira abaixo os principais lançamentos de imóveis residenciais e lotes neste ano:

Vista de Porto Canoa

A infraestrutura do Vista de Porto Canoa contará com piscina, quadra, salão de festas, área de churrasco, sala de ginástica e até espaço para pet Crédito: Morar/Divulgação

Sobre: unidades de 2 e 3 quartos, com quintal privativo e suite, todas enquadradas no programa Minha Casa Minha Vida. Infraestrutura de aproximadamente 2.500 m² com piscina, quadra, salão de festas, quiosque com churrasqueira, pomar, parquinho, horta, sala de ginástica, e espaço para pets.

unidades de 2 e 3 quartos, com quintal privativo e suite, todas enquadradas no programa Minha Casa Minha Vida. Infraestrutura de aproximadamente 2.500 m² com piscina, quadra, salão de festas, quiosque com churrasqueira, pomar, parquinho, horta, sala de ginástica, e espaço para pets. Realização: Morar Construtora

Morar Construtora Localização: Porto Canoa, Serra

Porto Canoa, Serra Pagamento: para quem tem familiar de até R$ 8 mil, é possível adquirir uma unidade do Vista de Porto Canos com descontos de até R$ 55 mil, taxa de juros reduzida e pagamento parcelado em até 35 anos.

Skyline Proeng Home

Skyline Proeng Home você pode encontrar unidades de 2 e 3 quartos Crédito: Proeng/Divulgação

Sobre: unidades de 2 e 3 quartos, com opções com jardim ou duplex. Confira os principais pontos do imóvel. Vista panorâmica de 360° para a praia de Itaparica, em Vila Velha. Área de lazer na cobertura com piscina, spa, sauna integrada, salão de festas, espaço gourmet, cross training e wine garden.

unidades de 2 e 3 quartos, com opções com jardim ou duplex. Confira os principais pontos do imóvel. Vista panorâmica de 360° para a praia de Itaparica, em Vila Velha. Área de lazer na cobertura com piscina, spa, sauna integrada, salão de festas, espaço gourmet, cross training e wine garden. Realização: Proeng

Proeng Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha

Praia de Itaparica, Vila Velha Previsão: pré-lançamento

Soul For Life

Sobre: empreendimento de 18 pavimentos com duas unidades por andar independentes com hall privativo. Apartamentos de 4 suítes de alto padrão com 188,75 m², unidades garden de 240,80 m² e cobertura duplex com 572,05 m². Projetos arquitetônico e de fachada Abaurre Arquitetura.

empreendimento de 18 pavimentos com duas unidades por andar independentes com hall privativo. Apartamentos de 4 suítes de alto padrão com 188,75 m², unidades garden de 240,80 m² e cobertura duplex com 572,05 m². Projetos arquitetônico e de fachada Abaurre Arquitetura. Incorporação: Nazca

Nazca Localização: Praia do Canto, no encontro das ruas Chapot Presvot e Constante Sodré, em Vitória

Praia do Canto, no encontro das ruas Chapot Presvot e Constante Sodré, em Vitória Lançamento: dezembro

Villa Santi 2

Loteamentos da CBL terá lotes a partir de 200 m² Crédito: Lotes CBL/Divulgação

Sobre: empreendimento terá 50 mil m² de área verdade, com 401 lotes, a partir de 200 m².

empreendimento terá 50 mil m² de área verdade, com 401 lotes, a partir de 200 m². Realização: CBL Lotes

CBL Lotes Localização: ao lado do Villa Santi 1, em Aracruz

ao lado do Villa Santi 1, em Aracruz Previsão de lançamento: dezembro/2023

Recanto das Alterosas

Recanto das Alterosas tem três estruturas diferentes de casas Crédito: Torres Engenharia/Divulgação

Sobre: condomínio com seis casas com três diferentes estruturas de tamanhos diferentes. Dois quartos e garagem, área de lazer.

condomínio com seis casas com três diferentes estruturas de tamanhos diferentes. Dois quartos e garagem, área de lazer. Realização: Torres Engenharia

Torres Engenharia Localização: Alterosas, Serra

Alterosas, Serra Valor: a partir de R$ 210mil

Villa Vitória

Villa Vitória tem casas de 2 quartos Crédito: Torres Engenharia/Divulgação

Sobre: casas de 2 quartos com quintal privativo e garagem.

casas de 2 quartos com quintal privativo e garagem. Realização: Torres Engenharia

Torres Engenharia Localização: Alterosas, Serra

Alterosas, Serra Valor: A partir de R$ 230 mil

Ilha de Ibiza

O Ilha de Ibiza terá uniddes studio com opções variadas de plantas Crédito: Kemp/Divulgação

Sobre: 78 unidades de apartamento studio com opções de plantas padrão, com pé direito duplo ou cobertura duplex com piscina privativa ou ofurô. Lazer e áreas comuns com coworking, lavanderia, pet point, beach point, pet play, self store, guarda entregas, sala de jogos/pub, piscina, spa, deck, lounge, fitness outdoor, espaço fitness, churrasqueira, salão gourmet/festas e uma estação de recarga de veículos.

78 unidades de apartamento studio com opções de plantas padrão, com pé direito duplo ou cobertura duplex com piscina privativa ou ofurô. Lazer e áreas comuns com coworking, lavanderia, pet point, beach point, pet play, self store, guarda entregas, sala de jogos/pub, piscina, spa, deck, lounge, fitness outdoor, espaço fitness, churrasqueira, salão gourmet/festas e uma estação de recarga de veículos. Realização: Kemp Engenharia

Kemp Engenharia Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha

Praia de Itaparica, Vila Velha Valor: a partir de R$ 399.900