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Programa habitacional

Construtora atende interessados em usar subsídio do programa Nossa Casa do ES

Lançado esta semana pelo governo do Estado, o programa poderá ser somado ao subsídio do Minha Casa, Minha Vida na compra de um imóvel

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 01:58

Públicado em 

22 dez 2023 às 01:58
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre Karine Nobre
Empreendimento MRV
O programa Nossa Casa do governo do Espírito Santo foi oficialmente lançado nesta semana Crédito: MRV/Divulgação
O programa Nossa Casa do governo do Espírito Santo foi oficialmente lançado nesta semana. Um dos principais aspectos é o benefício de até R$ 20 mil como entrada na aquisição de imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal. Podendo, inclusive, acumular com os subsídios oferecidos pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV), reduzindo o valor final do imóvel.
O benefício estadual é concedido a todas as famílias com renda mensal (individual ou conjunta) de até três salários mínimos e que não sejam proprietárias de imóvel residencial. E para atender interessados em entender mais sobre esse novo benefício, a MRV vai realizar uma ação em todas as lojas da empresa na Grande Vitória, neste sábado (23).
“Com o projeto, o governo estadual afirma que o objetivo é atender por volta de 10 mil famílias em quatro anos, então esse é um benefício bastante esperado pelos capixabas, ainda com a possibilidade de unir com as vantagens do Minha Casa, Minha Vida. Será uma ‘virada de chave’ na realização do sonho de diversas famílias”, afirma o gestor Comercial da MRV no Estado, Johann Souza.
Os documentos necessários para realizar a compra são RG, CPF ou Carteira de Habilitação e Certidão de Estado Civil; Carteira de Trabalho com os dois últimos contracheques (caso a renda seja informal, poderão apresentar os seis últimos extratos bancários); comprovante de endereço (até 60 dias); Imposto de Renda com protocolo de entrega (caso tenha declarado); e extrato do FGTS.
Segundo a construtora, os primeiros clientes que tiverem interesse em ir até uma das lojas poderão contar com transporte por meio de aplicativo. Para fazer a solicitação, é preciso entrar em contato com o corretor, que enviará um link com o endereço da loja desejada já cadastrado.

550 mil financiamentos no MCMV

E por falar no Minha Casa, Minha Vida (MCMV), o programa tem superado as expectativas, segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, durante reunião do Conselho de Administração da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Após a reformulação do programa, que aconteceu em junho, a meta do governo para 2023 era de 375 mil financiamentos pelo programa, mas, segundo o ministro, o programa fechará o ano com cerca de 550 mil financiamentos, bem acima do previsto.

Imóveis da Morar contemplados com o programa Nossa Casa

Fachada do Vista do Recanto, em Vila Velha, da Morar
O auxílio é destinado para a compra de imóveis com unidades na faixa de preço de R$ 190 mil a R$ 245 mil Crédito: Morar/Divulgação
A Morar também tem imóveis que estão aptos a serem contemplados com o programa Nossa Casa do governo do Espírito Santo, que concede um subsídio de até R$ 20 mil como entrada. Somando o subsídio do Minha casa, Minha Vida, o estadual, o valor pode chegar a R$ 75 mil. O auxílio é destinado para compra de imóveis com unidades na faixa de preço de R$ 190 mil a R$ 245 mil.
Para garantir o subsídio, o Estado fará um aporte financeiro junto à Caixa no valor total de R$ 200 milhões em quatro anos, com repasses anuais de R$ 50 milhões, o primeiro já em 2023, para que a instituição financeira faça o débito dos benefícios.

Torres Engenharia lança home clube na Praia do Canto

A Torres Engenharia se prepara para o lançamento do Studio 455 na Praia do Canto, já no primeiro semestre de 2024. O empreendimento terá conceito de home club, onde moradores encontram tudo o que precisam dentro do condomínio. Ao todo, serão 196 unidades tipo studio e 10 lojas. Nas áreas comuns e lazer haverá coworking, área delivery, academia, mini market, espaço gourmet, espaço pet e área de descompressão.

Soma Urbanismo entrega empreendimento em Guaçuí

Residencial Soma Villaris
Residencial Soma Villaris já está liberado para a realização de projetos e construção Crédito: Soma Urbanismo/Divulgação
Com infraestrutura completa e localização estratégica, o Residencial Soma Villaris já está liberado para a realização de projetos e construção. Este é o empreendimento da Soma Urbanismo e primeiro em Guaçuí e conta com 410 lotes, com metragens entre 200 m² e 1.400 m².
A infraestrutura completa inclui serviço de drenagem, terraplanagem, redes elétrica, de esgoto e água e pavimentação. O Soma Villaris também traz diferenciais de lazer, como ciclofaixa, playground e academia ao ar livre.

Palestra do Centrorochas sobre pedras brasileiras em evento internacional

Destacando os atributos únicos da geodiversidade brasileira e abordando a relação do setor com a sustentabilidade, o vice-presidente do Centrorochas, Fabio Cruz ministrou a palestra “The fascinating world of Brazilian natural stones” durante a Big 5 Global, que aconteceu de 4 a 7 de dezembro. Este é o terceiro ano consecutivo que o setor de pedras naturais do Brasil participa do evento, que é um dos maiores e mais influentes da construção no Oriente Médio.

MAIS METRO QUADRADO

MRV traz produto inédito e novas unidades do Minha Casa, Minha Vida para a Serra

Sinduscon quer realizar feira de construção no Espírito Santo em 2024

CasaCor 2024 já tem local definido e terá conceito de condomínio

Imóveis de até 60 m² lideram vendas e lançamentos de novas unidades

Construtora do ES fecha 50% de adesões de empreendimento em menos de 2 horas

Karine Nobre

Karine Nobre Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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