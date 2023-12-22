Construtora atende interessados em usar subsídio do programa Nossa Casa do ES

550 mil financiamentos no MCMV
E por falar no Minha Casa, Minha Vida (MCMV), o programa tem superado as expectativas, segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, durante reunião do Conselho de Administração da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Após a reformulação do programa, que aconteceu em junho, a meta do governo para 2023 era de 375 mil financiamentos pelo programa, mas, segundo o ministro, o programa fechará o ano com cerca de 550 mil financiamentos, bem acima do previsto.
Imóveis da Morar contemplados com o programa Nossa Casa
Torres Engenharia lança home clube na Praia do Canto
A Torres Engenharia se prepara para o lançamento do Studio 455 na Praia do Canto, já no primeiro semestre de 2024. O empreendimento terá conceito de home club, onde moradores encontram tudo o que precisam dentro do condomínio. Ao todo, serão 196 unidades tipo studio e 10 lojas. Nas áreas comuns e lazer haverá coworking, área delivery, academia, mini market, espaço gourmet, espaço pet e área de descompressão.
Soma Urbanismo entrega empreendimento em Guaçuí
Palestra do Centrorochas sobre pedras brasileiras em evento internacional
Destacando os atributos únicos da geodiversidade brasileira e abordando a relação do setor com a sustentabilidade, o vice-presidente do Centrorochas, Fabio Cruz ministrou a palestra “The fascinating world of Brazilian natural stones” durante a Big 5 Global, que aconteceu de 4 a 7 de dezembro. Este é o terceiro ano consecutivo que o setor de pedras naturais do Brasil participa do evento, que é um dos maiores e mais influentes da construção no Oriente Médio.