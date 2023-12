Construtora atende interessados em usar subsídio do programa Nossa Casa do ES

O programa Nossa Casa do governo do Espírito Santo foi oficialmente lançado nesta semana. Crédito: MRV/Divulgação

O programa Nossa Casa do governo do Espírito Santo foi oficialmente lançado nesta semana. Um dos principais aspectos é o benefício de até R$ 20 mil como entrada na aquisição de imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal. Podendo, inclusive, acumular com os subsídios oferecidos pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV), reduzindo o valor final do imóvel.



O benefício estadual é concedido a todas as famílias com renda mensal (individual ou conjunta) de até três salários mínimos e que não sejam proprietárias de imóvel residencial. E para atender interessados em entender mais sobre esse novo benefício, a MRV vai realizar uma ação em todas as lojas da empresa na Grande Vitória, neste sábado (23).

“Com o projeto, o governo estadual afirma que o objetivo é atender por volta de 10 mil famílias em quatro anos, então esse é um benefício bastante esperado pelos capixabas, ainda com a possibilidade de unir com as vantagens do Minha Casa, Minha Vida. Será uma ‘virada de chave’ na realização do sonho de diversas famílias”, afirma o gestor Comercial da MRV no Estado, Johann Souza.

Os documentos necessários para realizar a compra são RG, CPF ou Carteira de Habilitação e Certidão de Estado Civil; Carteira de Trabalho com os dois últimos contracheques (caso a renda seja informal, poderão apresentar os seis últimos extratos bancários); comprovante de endereço (até 60 dias); Imposto de Renda com protocolo de entrega (caso tenha declarado); e extrato do FGTS.

Segundo a construtora, os primeiros clientes que tiverem interesse em ir até uma das lojas poderão contar com transporte por meio de aplicativo. Para fazer a solicitação, é preciso entrar em contato com o corretor, que enviará um link com o endereço da loja desejada já cadastrado.

Imóveis da Morar contemplados com o programa Nossa Casa

O auxílio é destinado para a compra de imóveis com unidades na faixa de preço de R$ 190 mil a R$ 245 mil. Crédito: Morar/Divulgação

A Morar também tem imóveis que estão aptos a serem contemplados com o programa Nossa Casa do governo do Espírito Santo, que concede um subsídio de até R$ 20 mil como entrada. Somando o subsídio do Minha casa, Minha Vida, o estadual, o valor pode chegar a R$ 75 mil. O auxílio é destinado para compra de imóveis com unidades na faixa de preço de R$ 190 mil a R$ 245 mil.

Para garantir o subsídio, o Estado fará um aporte financeiro junto à Caixa no valor total de R$ 200 milhões em quatro anos, com repasses anuais de R$ 50 milhões, o primeiro já em 2023, para que a instituição financeira faça o débito dos benefícios.

Soma Urbanismo entrega empreendimento em Guaçuí

Residencial Soma Villaris já está liberado para a realização de projetos e construção. Crédito: Soma Urbanismo/Divulgação

Com infraestrutura completa e localização estratégica, o Residencial Soma Villaris já está liberado para a realização de projetos e construção. Este é o empreendimento da Soma Urbanismo e primeiro em Guaçuí e conta com 410 lotes, com metragens entre 200 m² e 1.400 m².

A infraestrutura completa inclui serviço de drenagem, terraplanagem, redes elétrica, de esgoto e água e pavimentação. O Soma Villaris também traz diferenciais de lazer, como ciclofaixa, playground e academia ao ar livre.

