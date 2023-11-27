Imóveis de até 60 m² lideram vendas e lançamentos de novas unidades

Imóveis de 41 m² a 60 m² representam 38,6% dos lançamentos e 41,7% das vendas do país Crédito: Shutterstock

As unidades compactas predominam nas vendas e nos lançamentos em todo o país. Segundo o estudo CV Trends, realizado pelo software de vendas do mercado imobiliário CV CRM em parceria com a Dataland, imóveis que vão de 41 m² a 60 m² são os mais vendidos e lançados do Brasil, representando 38,6% dos lançamentos e 41,7% das vendas do país.

Em segundo lugar estão as unidades grandes de 251 m², que correspondem a 15,5% dos lançamentos e 18,3% do quadro de vendidos.

E com relação ao valor, os econômicos, de até R$ 264 mil, predominam as vendas, com quase 15 mil unidades comercializadas ainda na fase de lançamento. Logo depois, estão os imóveis de médio padrão (de R$ 264 mil a R$ 500 mil), contrariando a busca por unidades maiores, com quase 10 mil vendidos.

“Os dados ilustram o comportamento do setor imobiliário na fase pós-pandemia, marcada pela alta dos preços de aluguéis, levando as pessoas a optarem pelo melhor custo-benefício”, explica Fábio Garcez, CEO do CV CRM.

A pesquisa foi realizada a partir da base de usuários do CV CRM, que inclui mais de 700 clientes e 170 mil corretores. Segundo a empresa, foram considerados lançamentos e vendas em 487 cidades brasileiras, de todas as regiões do Brasil, em um recorte que vai de 2020 até o mês de agosto deste ano.

Últimos dias para visitar a CasaCor ES A CasaCor ES chegou à sua última semana de exibição, encerrando a sua edição 2023 nesta quarta-feira (29). A mostra deste ano acontece no Clube Ítalo Brasileiro, em Vitória, e conta com 29 ambientes criados por 35 profissionais de arquitetura, design, paisagismo e decoração.

APLICATIVO COM FOCO NA GESTÃO DE IMÓVEIS

O aplicativo faz a captação e gestão dos imóveis e a publicação de anúncio diretamente nos portais Crédito: Pexels/Sora Shimazaki

Um aplicativo que permite realizar o gerenciamento de imóveis e clientes tanto para profissionais autônomos quanto de imobiliárias. Essa é a proposta do gestão PRO, aplicativo lançado pelo Grupo OLX, que também faz a captação e gestão dos imóveis, a publicação de anúncio diretamente nos portais e o recebimento de alertas e organização dos leads direto no aplicativo.

"O corretor é um profissional que tem uma rotina muito corrida, majoritariamente fora do escritório, e ter toda a gestão à mão faz uma enorme diferença no dia a dia, permitindo, inclusive, um atendimento mais ágil ao cliente, que tem a expectativa de retorno do contato em até 12 horas”, explica Glaucia Miyazaki, vice-presidente de Produto em Imóveis no Grupo OLX.

Um dos principais diferenciais, segundo a executiva, é sua integração nativa com as plataformas ZAP, Viva Real e OLX Imóveis e recursos como a esteira digital, o que elimina a etapa de configuração com outras ferramentas.

Entre os recursos disponíveis estão a pré-qualificação e a distribuição automática dos leads com regras personalizadas, notificações de novo lead, retorno, visitas e assinatura de contrato. O aplicativo, segundo a empresa, já foi baixado por mais de mil profissionais do setor e está disponível para assinantes de qualquer plano do Grupo OLX.

CORRETORAS PREMIUM FAZEM TREINAMENTO DE PLANEJAMENTO

Grupo reúne mulheres que trabalham no mercado imobiliário com empreendimentos de alto padrão e luxo Crédito: Arquivo pessoal

O grupo Corretoras Premium, organizado pela especialista em lançamentos imobiliários Marcella Surlo e pela consultora de RH Savana Pascoal, participou, na última semana, de um treinamento com foco no planejamento.

Ministrado pela psicóloga e mentora de desenvolvimento humano Daniele Guidoni o encontro focou nas ações que devem ser feitas para que o planejamento de 2024 das profissionais realmente saia do papel.