Empresas capixabas investem R$ 3,5 milhões em startup de arquitetura

Investimento foi realizado em uma das maiores plataformas de serviços de arquitetura e design do país Crédito: Shutterstock

Duas empresas capixabas estão investindo cerca de R$ 3,5 milhões em uma startup para expandir a sua atuação. A Mocelin Engenharia e a Soma Urbanismo se uniram à Archa com foco no atendimento de clientes que desejam acompanhamento especializado em todos os processos de construção, partindo da busca por um profissional até a execução das obras.

Uma das maiores plataformas de serviços de arquitetura e design de interiores do país, a Archa mudou recentemente a sua sede para o Espírito Santo e já está trabalhando em parceria com as duas capixabas na construção de um condomínio de alto padrão em Trancoso, no litoral baiano.

Atualmente a Archa conta com cerca de 87 mil arquitetos cadastrados em suas plataformas e tem quase R$ 1 bilhão em produtos especificados dentro do Archabox. A ferramenta funciona como uma espécie de assistente para auxiliar arquitetos e designers a selecionarem produtos para o consumidor final, além de realizar capacitação de arquitetos por meio de comunidades virtuais e oferecer espaços de coworking e gestão de especificações.

“Queremos fazer no mercado de arquitetura e design o que a XP fez pelo mercado de investimentos. O Espírito Santo é um estado estratégico e de crescimento com inovação e expansão dos investimentos. Já temos importantes projetos na região”, afirma o CEO da startup, Raphael Tristão.

Para 2023, a Mocelin Engenharia prevê o lançamento de um empreendimento de alto padrão na Praia do Canto. “No próximo empreendimento faremos um Studio Archa inédito na plataforma. Será um concurso entre arquitetos, visando eleger o melhor projeto para os apartamentos garden do empreendimento. Essa iniciativa representa mais uma das múltiplas ações que planejamos promover de forma colaborativa com a Archa”, adianta Cesar Mocelin, diretor Executivo da Mocelin Engenharia.

Já a Soma Urbanismo viu na parceria a oportunidade de oferecer aos seus clientes a possibilidade de projetar suas casas após a entrega do loteamento. “Ninguém deseja ter o lote, apenas, o grande sonho do brasileiro é ter a casa própria. Nós entregamos a infraestrutura pronta e o espaço onde esse sonho será materializado. O que o cliente fará depois? Procurar um arquiteto. Com a Archa, damos a ele esse caminho do que fazer posteriormente à entrega do empreendimento”, explica Gustavo Barbeitos, presidente da Soma.

Construtora aposta na experiência do cliente A experiência do cliente em sua jornada de compra tem sido intensificada pela Mazzini em dois formatos. O primeiro, por meio de estandes de vendas, onde os clientes são atendidos em um local decorado que consegue transmitir a identidade do produto. O segundo, é a maquete, que auxilia a visualizar o resultado final do empreendimento. “Mais do que um imóvel, o consumidor quer ter uma experiência de compra diferenciada, única, capaz de satisfazer as suas necessidades. Proporcionar essa vivência para o nosso cliente torna-se um grande diferencial da construtora”, pondera a supervisora de vendas da Mazzini, Giselly Monteiro.

FERRAMENTA PARA OTIMIZAR ANÚNCIOS DE IMÓVEIS

Ferramenta utiliza dados de performance do mercado e modelos de aprendizado de máquina Crédito: Shutterstock

O DataZap desenvolveu uma ferramenta para otimizar em 34,6% a performance de imobiliárias em anúncios nas plataformas ZAP e Viva Real. A Análise de Inventário identifica problemas nos anúncios e ainda sugere ações para que sejam otimizadas as estratégias de preço do imóvel e exposição do anúncio.

Para isso, a ferramenta utiliza dados de performance do mercado combinados à expertise imobiliária e modelos de aprendizado de máquina realizados pela equipe de economia e dados aplicados, a fim de trazer insights, ampliando a assertividade na oferta dos imóveis. Outra funcionalidade é a comparação de valores entre imóveis com anúncios semelhantes, considerando a dinâmica de preços do bairro e até mesmo da rua.

Empreendimento em Marataízes vende mais de 70% das unidades O Praças de Marataízes, loteamento da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, já está com mais de 70% de suas unidades vendidas. Lançado em fevereiro deste ano, o empreendimento está localizado na praia em um novo bairro planejado e tem uma área de 242 mil m² e 461 terrenos. O loteamento possui valor geral de vendas (VGV) de aproximadamente R$ 53.590.613,91 milhões. A loteadora já estuda a realização de outros projetos na região.

VENDA DE IMÓVEIS CRESCE 9,8% NO PRIMEIRO SEMESTRE

O indicador Abrainc-Fipe mostrou crescimento no segmento de Médio e Alto Padrão Crédito: Shutterstock

A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) divulgou que a quantidade de novos imóveis comercializados no Brasil aumentou 9,8% no primeiro semestre deste ano. O indicador Abrainc-Fipe ainda mostrou que o segmento de Médio e Alto Padrão (MAP) cresceu 22,8% quando comparado ao mesmo período no ano passado.

Já as vendas de imóveis do Minha Casa, Minha Vida registraram um crescimento de 4,2% nas vendas. O programa registrou ainda uma alta no número de lançamentos de 17,2% no primeiro semestre. Por outro lado, o segmento de MAP teve uma redução de 59,4% de lançamentos no intervalo.

“Esperamos para os próximos meses um grande crescimento no mercado da habitação popular. Precisamos de alternativas para diminuir o custo de funding para os compradores de média renda. Desse modo, o mercado imobiliário vai seguir com o desafio de gerar empregos e combater o déficit habitacional”, analisa o presidente da Abrainc, Luiz França.