Aluguel residencial acumula alta de 12,18% em 2023

O preço médio de locação residencial, segundo o FipeZap+, foi de R$ 41,12/m² Crédito: Shutterstock

O aluguel residencial voltou a registrar alta em agosto, de 1,33%, sendo puxado, principalmente, pelos imóveis de quatro ou mais dormitórios, que tiveram a maior elevação, de 2,13%. No acumulado do ano, a alta ficou em 12,18%, segundo dados divulgados esta semana pelo FipeZap+.

Quando considerados os últimos 12 meses, o Índice FipeZap+ de Locação Residencial concentra uma alta de 16,3%. Nesse caso, a valorização mais expressiva aconteceu nos imóveis de um quarto, que subiu 11,99%.

O preço médio de locação residencial, segundo o indicador, foi de R$ 41,12/m². Os maiores valores médios foram de imóveis residenciais de um dormitório (R$ 52,59/m²) e os menores, entre unidades com três dormitórios (R$ 36,03/m²).

Por outro lado, o retorno médio avaliado foi de 5,57% ao ano. Essa rentabilidade foi maior entre imóveis de um quarto (+6,12% a.a.) em relação ao retorno de unidades com quatro ou mais dormitórios (4,41% a.a.).

Lotes com condições especiais até o final do mês O Ita Park, empreendimento da Lotes CBL localizado em Cachoeiro, está com condições especiais para o mês de setembro. São cinco lotes pelo valor de R$129.500 à vista. O preço é válido até o dia 30 de setembro. O loteamento terá 502 unidades, com áreas a partir de 250 m², infraestrutura completa, paisagismo e iluminação. O empreendimento vai ocupar uma área total de 142.211 metros quadrados.

VISITA A APARTAMENTO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Simulação permite que o cliente ande dentro do apartamento e visualize os ambientes Crédito: Divulgação

O novo empreendimento imobiliário da Città Engenharia e Apex, o Arti Design Living, na Praia da Costa, está com uma visita ao apartamento decorado por realidade virtual.

A simulação permite que o cliente ande dentro do apartamento e visualize os ambientes, tudo no conforto do nosso estande, em uma sala equipada para a tecnologia. “Eles têm uma ideia melhor do espaço, da decoração - feita pelo arquiteto João Armentano que participou do projeto do Arti, da vista do deslumbrante do mar, entre outros detalhes”, explica o diretor executivo da Città, Roberto Puppim.

Para o diretor da Città, a inteligência artificial tem se tornado uma parte cada vez mais relevante em tudo, e já chegou no setor imobiliário, como na questão dos apartamentos decorados.

“O uso do Oculus é mais uma opção de facilidade para nossos clientes, antes mesmo da montagem do espaço decorado, já podemos mostrar o produto em realidade virtual e tudo isto, claro, acompanhando de nossa equipe que irá orientar e esclarecer todas as dúvidas sobre o empreendimento”, pontua.

Capacitação para corretores O diretor do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais (Secovi-ES) e executivo da Gava Crédito Imobiliário, Ricardo Gava, tem realizado uma série de capacitações para corretores. “A iniciativa busca elevar o padrão de atendimento no setor imobiliário, proporcionando uma experiência mais satisfatória e, consequentemente, contribuir para o fechamento das negociações e também fortalecer o mercado como um todo”, explica.

MÓVEIS COM DECORAÇÃO CLEAN É TENDÊNCIA NOS LARES BRASILEIROS

A combinação das cores branco, gelo e bege passa suavidade e leveza, Crédito: Divulgação

A decoração clean é tendência nos lares brasileiros, refletindo um novo estilo de vida, do qual se prioriza a praticidade e o conforto sem abrir mão da beleza.

O novo conceito chegou aos quartos, cozinhas, varandas e espaços gourmet com a proposta de utilizar cores claras e neutras para compor o ambiente. A combinação das cores branco, gelo e bege passará suavidade e leveza, não importando se o espaço é composto de objetos clássicos ou modernos.

Texturas também são bem-vindas, tanto em móveis quanto em almofadas, paredes ou tapetes. Por isso, é muito comum notar o uso de madeira clara decorados com plantas e utensílios em tons de rosa envelhecido, por exemplo.

“Apostar nessa décor é uma ótima opção para quem não gosta de exageros, muitos móveis e cores. Esse estilo transmite harmonia que todo lar precisa, além de parecer mais conceitual, moderno e único”, conta Tatiana Andrade, especialista da Tessaro Home & Garden.

Loteadora realiza workshop sobre trabalho em equipe e autoconhecimento A Soma Urbanismo realizou o workshop “Perfil Comportamental: autoconhecimento e trabalho em equipe”. Organizado pelo projeto Somadores 2023, a ação interna, realizada no Bússola Hub, contou com a participação dos palestrantes Raphael Pinheiro, coordenador de Melhoria Contínua da loteadora, e Maurilio Ponath, analista de Recursos Humanos da empresa.

CONSTRUTORA ENTREGA PRAÇA PÚBLICA EM VILA VELHA

A nova praça tem 2 mil metros quadrados de área Crédito: Divulgação

A Grand Construtora entregou uma praça pública para o bairro Jockey de Itaparica no dia 1º de setembro. O local, realizado em parceria com a prefeitura municipal, tem 2 mil metros quadrados de área, com quadra poliesportiva, academia popular, playground circular e muitas árvores e jardins para locais de descanso.

Outra ação da construtora no município tem sido o projeto de recuperação de área degradada da restinga da Praia de Itaparica. Segundo a empresa, foram recuperados 1.250 metros, começando na rua Itaoca, próximo à praça dos ciclistas e seguindo até a rua Itaúnas. A manutenção da área é realizada diariamente.

“Essas duas iniciativas reforçam o nosso compromisso com a comunidade de Vila Velha e com a constante melhoria da qualidade de vida. A restinga é fundamental para o equilíbrio ambiental e proteção da Praia de Itaparica. A nova Praça do Jockey de Itaparica, por sua vez, é um belo ponto de encontro e lazer para moradores de todas as idades”, afirma Joana Barbosa, diretora de Relacionamento e Customer Experience da Grand Construtora.