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Talk Imóveis 2023

Vem aí o maior evento do setor imobiliário do Espírito Santo

Marcado para o dia 17 de outubro, Talk Imóveis vai reunir profissionais do mercado imobiliário, especialistas e entidades, em um tarde de palestras e networking

Públicado em 

19 ago 2023 às 01:58
Mercado Imobiliário

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Mercado Imobiliário

Talk Imóveis reuniu especialistas para discutir tendências para o setor
Talk Imóveis vai reunir especialistas para discutir tendências para o setor Crédito: Reprodução
Já estão a todo o vapor os preparativos para a edição de 2023 do Talk Imóveis A Gazeta. O maior evento do mercado imobiliário do Espírito Santo vai contar com uma tarde inteira dedicada a palestras, networking e discussões sobre o presente e o futuro do mercado, com a presença de especialistas, entidades do setor e profissionais.
O evento, que acontece todo ano no auditório da Rede Gazeta, será gratuito e aberto a profissionais do setor interessados em saber das últimas novidades e tendências não apenas do mercado imobiliário como também da arquitetura, urbanismo e decoração.
Entre os temas que serão tratados está o novo cenário econômico e o que esperar da redução gradual da taxa Selic e seus reflexos no financiamento imobiliário, as soluções para aprovações de projetos junto ao setor público e, claro, a presença da tecnologia e da inteligência artificial nos negócios e nas obras.
O Talk Imóveis 2023 também vai marcar a abertura da edição deste ano do Salão do Imóvel Ademi-ES, realizado de forma híbrida, que este ano repete a fórmula de apresentação dos produtos no portal, já consagrada no evento, acrescentando o atendimento presencial nas imobiliárias e estandes de venda.
E também haverá a edição anual da revista que é um raio X do setor imobiliário, que este ano, será impressa. “Essa revista virá recheada de matérias analíticas do setor, feitas pelos repórteres da nossa editoria Hub Imobi, que entrevistaram entidades, profissionais e agentes públicos, fornecendo um panorama do que esperar para os próximos meses e também para 2024 no setor”, adianta a coordenadora de Conteúdo do Estúdio Gazeta, Flávia Martins
Para a gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, esse é o evento de gala do mercado imobiliário do Espírito Santo. “É onde teremos as entidades do setor, agentes públicos, profissionais e especialistas, em um só lugar, pensando e discutindo sobre o presente e o futuro do mercado. E este ano, ainda teremos uma versão impressa da revista que será entregue a todos que estiverem no evento”, diz.

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Mercado Imobiliário

Análises semanais do setor de imóveis com especialistas da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condomínios (Sipces).

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