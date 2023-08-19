Vem aí o maior evento do setor imobiliário do Espírito Santo

Talk Imóveis vai reunir especialistas para discutir tendências para o setor Crédito: Reprodução

Já estão a todo o vapor os preparativos para a edição de 2023 do Talk Imóveis A Gazeta. O maior evento do mercado imobiliário do Espírito Santo vai contar com uma tarde inteira dedicada a palestras, networking e discussões sobre o presente e o futuro do mercado, com a presença de especialistas, entidades do setor e profissionais.

O evento, que acontece todo ano no auditório da Rede Gazeta, será gratuito e aberto a profissionais do setor interessados em saber das últimas novidades e tendências não apenas do mercado imobiliário como também da arquitetura, urbanismo e decoração.

Entre os temas que serão tratados está o novo cenário econômico e o que esperar da redução gradual da taxa Selic e seus reflexos no financiamento imobiliário, as soluções para aprovações de projetos junto ao setor público e, claro, a presença da tecnologia e da inteligência artificial nos negócios e nas obras.

O Talk Imóveis 2023 também vai marcar a abertura da edição deste ano do Salão do Imóvel Ademi-ES, realizado de forma híbrida, que este ano repete a fórmula de apresentação dos produtos no portal, já consagrada no evento, acrescentando o atendimento presencial nas imobiliárias e estandes de venda.

E também haverá a edição anual da revista que é um raio X do setor imobiliário, que este ano, será impressa. “Essa revista virá recheada de matérias analíticas do setor, feitas pelos repórteres da nossa editoria Hub Imobi, que entrevistaram entidades, profissionais e agentes públicos, fornecendo um panorama do que esperar para os próximos meses e também para 2024 no setor”, adianta a coordenadora de Conteúdo do Estúdio Gazeta, Flávia Martins