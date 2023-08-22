Dia do Corretor: de evento do mercado a palestra com criador do Quebre a Banca

Fabrício Medeiros é criador do Quebre a Banca e estará em Vitória, na próxima semana, para evento do Dia do Corretor Crédito: Divulgação

O Dia do Corretor, comemorado em 27 de agosto, tem movimentado o mercado de eventos voltados para esse setor. Prova disso é a programação especial para a data realizada pelo Creci-ES, que inclui a tradicional solenidade de homenagem e reconhecimento dos profissionais no sábado (26), no Centro de Convenções de Vila Velha. Além de eventos organizados por empresas, como o Max Xperience, que reunirá grandes players do mercado e até palestra com o criador do Quebre a Banca, Fabrício Medeiros.

Professor de negociação da FGV, Medeiros é também conhecido como o palestrante de vendas “mais faca na caveira do Brasil”, como ele mesmo se define. Para ele, o foco deve ser “ouvir e atender com elegância e educação". A venda, vem depois” e que “vendas não é sobre ganhar ou perder, mas sobre permanecer no jogo”.

Essas e outras dicas estarão na conversa que ele realizará, na próxima terça-feira (29), em evento fechado para corretores do Clubl, clube exclusivo para corretores, de iniciativa da Grand Construtora. A palestra será a partir das 18h no Espaço Patrick Ribeiro.

Mas antes disso, nesta sexta (25), um evento irá reunir grandes players do mercado imobiliário capixaba, além de agentes bancários e outros nomes de fora do ES, estarão no Max Xperience, organizado RE/MAX do Espírito Santo, que acontece no auditório da Findes, a partir das 9h.