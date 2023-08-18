Do Minha Casa Minha Vida ao luxo em Guarapari: veja lançamentos da semana

Empreendimento será erguido na Península de Guaibura, na Nova Guarapari, com área total de 45.532 m² Crédito: Divulgação

Já entrando no segundo semestre de 2023, o mercado imobiliário começa a apresentar as suas apostas para este período do ano, trazendo uma diversificação nos lançamentos de imóveis, que atendem a todos os perfis. A semana começou com o lançamento de um condomínio de luxo, localizado em Guarapari, próximo à badalada Praia da Bacutia.

O Manami Ocean Living tem projeto do arquiteto Kennedy Viana e conceito desenvolvido pela Inspira Conceitos. O empreendimento será erguido na Península de Guaibura, na Nova Guarapari e terá área total de 45.532 m², sendo área alodial de 19.728,65 m² e projeção das construções serem em apenas de 6.687,34 m². O empreendimento contará com seis blocos residenciais. Ao todo, serão 72 apartamentos, com áreas de 137 m² a 210 m².

Todos os apartamentos do Manami Ocean Living têm piscina aquecida na varanda Crédito: Divulgação

Os apartamentos serão de 3 ou 4 dormitórios de até 24 m² e com suítes. Um diferencial em todas as unidades é a piscina aquecida por automação por meio do smartphone. Cada unidade terá duas ou três vagas de garagem.

“Será um empreendimento para se viver experiências, com diversidade de espaços, para que os moradores curtam cada momento do dia: no SPA, na praça de contemplação do mar. Todo o projeto foi pensado para ter essa experiência única, como áreas iluminadas com grandes janelas, formatos orgânicos e tecidos naturais nos espaços de convivência”, conta o membro do Conselho de Administração da Invite, Romero Valença.

Saindo do luxo e indo para o econômico, a Morar se prepara para mais um lançamento do Minha Casa Minha Vida em Vila Velha. O Vista Recanto Condomínio Clube, em Rio Marinho, vai trazer, entre as novidades, um espaço de auto serviço com preparação para spa automotivo, além de espaço pet e pet care. Localizado em uma região próxima às rodovias Lindemberg, Darly Santos e Leste Oeste, o lançamento oficial ainda será anunciado.

O Reserva Privilege terá 437 lotes residenciais, a partir de 300m² Crédito: Soma urbanismo/Divulgação

“Este lançamento reflete e acompanha o crescimento da região de Vale Encantado e Rio Marinho, em Vila Velha, que tem apresentado valorização imobiliária e muita procura pelo fácil acesso a tudo o que o capixaba precisa para morar bem”, explica o Diretor Comercial da Morar Construtora, Filippe Vieira.

Já a Soma Urbanismo está expandindo seus loteamentos para mais uma cidade do Espírito Santo. Neste sábado (19), a partir das 8h, a loteadora fará o lançamento do Residencial Reserva Privilege, primeiro empreendimento de acesso controlado com portaria 24h de Nova Venécia. O evento marcará o início das vendas e será aberto para os corretores e clientes interessados.

Morar se prepara para mais um lançamento do Minha Casa Minha Vida em Vila Velha Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Localizado na Rodovia Othovarino Duarte Santos, sentido Guriri, serão 437 lotes residenciais, a partir de 300m², e 10 lotes comerciais, em uma área total de mais de 362 mil m².

O empreendimento terá três espaços voltados para lazer, com mais de 15 opções para os moradores aproveitarem a vivência no residencial. Sala de jogos, campo de futebol, espaço gourmet com churrasqueira e quadras poliesportivas de areia são alguns dos itens presentes no loteamento. Outros diferenciais são as faixas mistas para ciclovia e pista de caminhada, que será entregue com bicicletas compartilhadas exclusivas para a utilização dos moradores.

Tabela de preços de loteamentos congelada Até o dia 31 de agosto, a Soma vai manter a tabela de preços de 2023 para todos os seus empreendimentos em São Mateus, Porto Seguro, Colatina, Aracruz, Guaçuí, Linhares e Jaguaré.

ELEIÇÕES NO CREA-ES

As eleições do Crea acontecem no dia 17 de novembro, pela internet Crédito: Shutterstock

O engenheiro mecânico Ewandro Petrocchi assumiu, na quarta-feira (16), a presidência do Crea-ES, após a licença do então presidente Engenheiro Agrônomo Jorge Silva, em função das eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua para o biênio 2024/2026.

O pleito está marcado para 17 de novembro, pela internet, no horário de 8 às 19 horas. O prazo final para se regularizar é dia 18 de outubro. O profissional pode acessar o site www.confea.org.br/funcionamento/eleicoes/2023 para tirar todas as dúvidas. O site de votação é www.votaconfea.com.br.

Palestras e exposição no Expo Condomínio Completo A feira Expo Condomínio Completo, que termina hoje (18), no Centro de Convenções de Vila Velha, conta com exposição artística e palestras. Entre os palestrantes, Nizio Cesar Silva do Bem, mestre em Ciências Sociais, consultor para sistemas integrados de segurança, irá abordar o tema “A segurança condominial e seus desafios”. Já a exposição de Rodrigo Dutra irá apresentar cerca de 35 peças do seu acervo, composto por uma variedade de artes e recortes eletrônicos, todos exclusivos e criados pelo artista.

CRESCIMENTO DE 54% NA BUSCA POR IMÓVEIS DO NOVO MINHA CASA MINHA VIDA

Procura pela casa própria cresceu após reforma do programa habitacional Minha Casa Minha Vida Crédito: Shutterstock

Um levantamento realizado pela MRV mostrou que a procura pela casa própria, após a reforma do programa habitacional Casa, Minha Vida (MCMV), teve uma alta de 55%. Para Thiago Ely, diretor executivo comercial da MRV&CO, os brasileiros estão curiosos com as novas regras do MCMV e esperançosos de conseguirem, enfim, conquistar suas casas próprias.

“Com as mudanças, 90% da população do País passou a ser elegível ao programa, além de termos hoje um cenário muito mais positivo quanto à taxa de juros e subsídios oferecidos, fazendo com que os brasileiros voltem a se planejar e sonhar em adquirir um imóvel”, afirma.