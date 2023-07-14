Condomínio em Vitória e loteamento em São Mateus iniciam vendas

Empreendimento da Galwan terá chamada de interessados que fizeram o cadastro de pré-reserva Crédito: Galwan/Divulgação

Soma Urbanismo e Galwan estão com dois novos empreendimentos: o primeiro, dá continuidade ao projeto de um loteamento em São Mateus e o segundo, começou a chamada dos interessados que fizeram o pré-cadastro de reserva de um empreendimento localizado em Santa Helena, Vitória.

O Robinson Leão Castello Residencial terá oito andares, com 48 apartamentos de três quartos, todos com mais de 102 metros quadrados de área privativa. O residencial da Galwan será erguido em um terreno de 1.695 m², na esquina da avenida Nossa Senhora da Penha com a rua Procurador Benedito Amâncio Pereira, em Santa Helena, divisa com a Enseada do Suá.

O Robinson Leão Castello Residencial terá oito andares, com 48 apartamentos de três quartos Crédito: Galwan/Divulgação

Segundo a empresa, mais de 400 pessoas se cadastraram para conhecer melhor o projeto e as condições para participar da adesão ao condomínio. “O Robinson Castello está com um preço muito atraente, uma fachada bonita, moderna e tem apenas 48 apartamentos. Estamos confiantes”, disse Junior Pereira, supervisor de vendas da Galwan.

Já o Residencial Reserva Jardim II, da Soma Urbanismo, acontece logo após a comercialização de 100% dos lotes do empreendimento anterior. A nova fase terá 437 lotes residenciais a partir de 300m², e 10 lotes comerciais, em uma área total de mais de 362 mil m². Os preços partem de R$ 149.990.

A abertura das vendas começa no próximo dia 22 de julho, com um evento de lançamento, a partir das 8h, na área do Reserva Jardim II. Para o lançamento a construtora terá condições especiais.

Residencial Reserva Jardim II

Localizado na Rodovia Othovarino Duarte Santos, sentido Guriri, o empreendimento está inserido em uma nova área de expansão urbana. O loteamento também será fechado, com acesso controlado por portaria 24 horas, muro de proteção, monitoramento por circuito interno de TV e moto disponível para a equipe de vigilância.

Outros diferenciais são as faixas mistas para ciclovia e pista de caminhada do lançamento, que será entregue com bicicletas compartilhadas exclusivas para a utilização dos moradores.

Loteadora prorroga campanha de aniversário E por falar nisso, a Soma Urbanismo prorrogou a sua campanha de aniversário até o final de julho. Durante o mês, todos os lotes poderão ser divididos em 36x sem juros, com parcelas fixas. “Nosso maior ativo são os nossos clientes e, a eles, devemos todo nosso compromisso e seriedade. Catorze anos ainda é pouco perto do que queremos alcançar. Que venha muitos mais”, celebra o presidente. A Soma Urbanismo completa 14 anos com um total de mais de 6 mil lotes vendidos, 19 loteamentos lançados, mais de 5 mil clientes e 3 milhões de m² em área urbanizada.

MORAR PREPARA GRANDE CAMPANHA DE VENDAS

Construtora prepara oportunidades de compra de unidades em empreendimentos localizados na Serra e Vila Velha Crédito: Divulgação

A Morar Construtora está preparando uma campanha de vendas bastante agressiva para começar a partir da próxima semana. A promessa da construtora é de que haverá oportunidades de compra de unidades localizadas na Serra e Vila Velha, com condições especiais por tempo limitado.

“O que podemos garantir, desde já, é que quem fechar negócio esta semana pode se arrepender e muito de não ter aproveitado as melhores condições disponíveis no mercado. Serão oportunidades incríveis para apartamentos novos da Morar que estão prontos para mudança e também opções com entrega de chaves ainda em 2023”, aconselha o diretor comercial da Morar, Filippe Vieira.

Segundo Vieira, a expectativa é de que a maior parte das unidades disponíveis sejam vendidas até o final do Feirão, que será realizado no dia 22. Os clientes interessados já podem se antecipar e entrar em contato com a Morar para conhecer os apartamentos disponíveis e realizar uma análise de crédito gratuita com os corretores de venda.

Nova marca do Sipces Crédito: Sipces/Divulgação

Nova marca para os 30 anos do Sipces O Sindicato Patronal de Condomínios (Sipces) também está fazendo aniversário e, para comemorar a data, lançou a nova marca e um selo comemorativo. A novidade aconteceu durante um evento realizado na última semana com profissionais do segmento de administração de condomínios.

NAZCA É PRIMEIRA DO ES A REGISTRAR-SE PARA CERTIFICADO INTERNACIONAL

Os indicadores de saúde da certificação Fitwel incluem acessibilidade a atividades físicas e espaços verdes Crédito: Nazca/Divulgação

A Nazca registrou-se para ser a primeira incorporadora do Estado a ter o selo internacional Fitwell, e está em processo de certificação. Desenvolvido pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC) e pelo General Services Administration (GSA), ambos dos Estados Unidos, o selo é uma certificação pensada nos ocupantes, voltado para o bem-estar e saúde dos usuários dos imóveis.

“A princípio três empreendimentos imobiliários que iremos lançar em Vitória terão a certificação”, conta um dos diretores da Nazca, Breno Peixoto. Os indicadores de saúde da certificação Fitwel incluem acessibilidade a atividades físicas e espaços verdes, qualidade do ar e iluminação natural. Os empreendimentos residenciais certificados podem melhorar a qualidade de vida dos moradores e contribuir para a saúde mental e física da comunidade.

Profissional do mercado imobiliário lança a sua marca Lynette Feu anunciou o lançamento da sua marca para trabalhar com negócios imobiliários, oferecendo serviços para construtoras e profissionais para potencializar a marca e os produtos. Referência em marketing e vendas há 25 anos, a profissional atua há 15 anos no mercado imobiliário. “Hoje, anuncio a minha nova fase: Lynette Feu Negócios Imobiliários, na qual uno minha experiência e dedicação para oferecer vendas, consultorias, mentorias e palestras voltadas ao segmento de imóveis. Nessa trajetória, aprendi muito sobre os termos técnicos mas, principalmente, como ter um atendimento de excelência e, daqui em diante, poderei exercer minha profissão com um toque a mais da minha personalidade, com a mesma qualidade que meus clientes merecem”, comenta.

MAIS DE 70% PREFEREM PAGAR MAIS CARO EM UM IMÓVEL PRÓXIMO AO TRABALHO

71% dos entrevistados afirmaram estar mais dispostos a pagar mais por um imóvel próximo ao local de trabalho Crédito: Shutterstock

Levantamento realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Brain Inteligência Estratégica, cerca de 71% dos entrevistados afirmaram estar mais dispostos a pagar mais por um imóvel próximo ao local de trabalho, enquanto 83% dos respondentes pagariam mais caro para estar próximo a supermercados e 59%, a farmácias.