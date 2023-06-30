IVV registra alta de vendas de imóveis econômicos no ES em maio

O IVV de imóveis econômicos teve crescimento em Vila Velha e Serra Crédito: Shutterstock

A expectativa do anúncio do novo teto para os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida parece ter influenciado o interesse pela procura de imóveis desse padrão, mesmo que as novas regras tenham sido divulgadas no final de junho . Um exemplo está no crescimento do Índice de Velocidade de Vendas (IVV) de maio em relação a abril.

Divulgado com exclusividade pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) para a coluna Metro Quadrado, o IVV de imóveis econômicos cresceu nos dois municípios da Grande Vitória avaliados, onde há lançamentos desse perfil. Vila Velha teve o maior aumento, de 10,1% em abril para 12% em maio e Serra, de 10,1% para 11,6% no mesmo período.

Com relação ao IVV de imóveis de médio e alto padrão, Vitória continua na frente, registrando 7,8%, seguido de Vila Velha, com 5,2%. Já as médias de maio ficaram em 5,5% para empreendimentos de médio e alto padrão e 8,1% no caso de econômicos.

O IVV de Vitória mais alto tem relação direta à escassez de terrenos e de novos lançamentos, gerando uma procura maior do que a oferta, o que faz com que os preços também fiquem elevados. Isso corresponde, também, à tendência avaliada no índice FipeZap de maio, em que Vitória voltou a ser a capital com o maior valor do metro quadrado (R$ 10.458/m²), sendo seguida por São Paulo (R$ 10.397/m²).

Segundo o diretor de economia e estatística do Sinduscon-ES, Eduardo Borges, apesar do IVV ser mercado primário, ou seja, vendas diretamente com a construtora e o FipeZap registrar compra e venda de imóveis de terceiros, um mercado acaba influenciado o outro, com relação à escassez. “O IVV registra uma velocidade maior em Vitória, porque os estoques estão acabando”, complementa.

ALTA DE 0,46% NA VALORIZAÇÃO EM MAIO APONTA PARA ESTABILIDADE DOS PREÇOS

Redução de taxas de juros pode aquecer mercado e fazer com que valorização aumente Crédito: Shutterstock

A alta dos preços de imóveis residenciais de 0,46% registrada pelo Índice FipeZap de maio aponta para um ritmo estável de valorização, segundo a economista do DataZap+ Larissa Gonçalves.

“Esse movimento se mantém desde o ano passado, quando acompanhamos o crescimento da valorização no acumulado dos últimos 12 meses este se mantém em torno dos 6% ao ano. Esse cenário estável já era esperado para o primeiro semestre de 2023, uma vez que a taxa de juros se manteve no mesmo patamar e o mercado de trabalho que vinha de um forte desempenho em 2022 começou a desacelerar. Caso se concretize uma redução das taxas de juros no segundo semestre, a expectativa é um aquecimento do mercado com possível crescimento médio da valorização dos imóveis residenciais”, avalia.

Último dia para condições especiais da Argo Hoje (30) é o último dia de condições especiais da Argo para quem deseja adquirir um imóvel de médio e alto padrão em Vitória e Vila Velha. A empresa está com entrada facilitada de 8% do valor do imóvel e fluxo de pagamento durante a obra.

DEFINIDOS PROFISSIONAIS QUE ASSINAM OS ESPAÇOS GASTRONÔMICOS DA CASACOR ES 2023

Wine Spot vai valorizar produtos e materiais capixabas Crédito: Shutterstock

Os ambientes gastronômicos da Casacor ES já têm o seu elenco confirmado. A mostra acontece este ano no Clube Ítalo-Brasileiro, em Vitória, de 20 de setembro a 15 de novembro.

A arquiteta Aline Leivas ficará responsável pelo Skyline Restaurante. “Nossa proposta é trazer um espaço dinâmico, inovador e que esteja em total harmonia com a belíssima paisagem da baía de Vitória que o Clube Ítalo-Brasileiro oferece”, diz.

Já a Ginteria ficará com a arquiteta Aparecida Lamari, em sua quinta participação na mostra. Para o ambiente, ela conta que está buscando inspiração na origem do gin, que, embora tenha nascido na Holanda, foi na Inglaterra sua popularização.

O Coworking Café Marelli, grande novidade da mostra deste ano, será assinado pela arquiteta Laís de Sá, cuja proposta envolve interatividade, tecnologia e conforto. “Tudo alinhado com memórias afetivas em torno do café”, conta ela.

E por fim, o Wine Spot, que será projetado por Mayra Catabriga e Mariana Freitas, cujo ambiente estará totalmente integrado ao Clube Ítalo-Brasileiro e sua paisagem. “Vamos trazer a natureza e valorizar os produtos e materiais capixabas. Queremos desmistificar a ideia de que o vinho pede ambientes intimistas. Será um ambiente ousado”, conta a arquiteta Mariana Freitas.

Loja de móveis realiza outlet com descontos de até 50% neste final de semana A Móveis Conquista realiza, neste sábado (1) e domingo (2), o seu primeiro outlet com móveis e artigos de decoração com até 50% de desconto. A promoção é válida nas unidades de Vitória e Vila Velha, que estarão abertas até as 17h, neste fim de semana. Os pagamentos podem ser parcelados em até 10x sem juros e as entregas em até 48 horas. Entre as estão guarda-roupas, sofás, cadeiras, mesas, bancos, entre outros produtos.

DESIGNER CAPIXABA FALA SOBRE PROCESSO CRIATIVO EM UM BATE-PAPO NA TERÇA

Poltrona Sanduba, da designer capixaba Mariana Marchesi Crédito: Divulgação

A designer capixaba Mariana Marchesi é a convidada da Líder para uma conversa sobre sua inspiração para desenvolver a poltrona Sanduba, criação que faz parte do catálogo da loja. Primeiro móvel criado pela profissional, a peça surgiu por meio de um insight da designer de apresentar ao mercado uma poltrona com formas leves e descomplicadas.

A poltrona Sanduba possui um design versátil, contando com uma parte espelhada em sua porção interior, que permite possibilidades de composições dos estofados. O bate-papo com a designer acontece na próxima terça-feira (4), às 17h, na loja Líder de Vitória. A entrada é gratuita.