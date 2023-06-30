IVV registra alta de vendas de imóveis econômicos no ES em maio

O IVV de imóveis econômicos teve crescimento em Vila Velha e SerraCrédito: Shutterstock
A expectativa do anúncio do novo teto para os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida parece ter influenciado o interesse pela procura de imóveis desse padrão, mesmo que as novas regras tenham sido divulgadas no final de junho. Um exemplo está no crescimento do Índice de Velocidade de Vendas (IVV) de maio em relação a abril.
Divulgado com exclusividade pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) para a coluna Metro Quadrado, o IVV de imóveis econômicos cresceu nos dois municípios da Grande Vitória avaliados, onde há lançamentos desse perfil. Vila Velha teve o maior aumento, de 10,1% em abril para 12% em maio e Serra, de 10,1% para 11,6% no mesmo período.
Com relação ao IVV de imóveis de médio e alto padrão, Vitória continua na frente, registrando 7,8%, seguido de Vila Velha, com 5,2%. Já as médias de maio ficaram em 5,5% para empreendimentos de médio e alto padrão e 8,1% no caso de econômicos.
O IVV de Vitória mais alto tem relação direta à escassez de terrenos e de novos lançamentos, gerando uma procura maior do que a oferta, o que faz com que os preços também fiquem elevados. Isso corresponde, também, à tendência avaliada no índice FipeZap de maio, em que Vitória voltou a ser a capital com o maior valor do metro quadrado (R$ 10.458/m²), sendo seguida por São Paulo (R$ 10.397/m²).
Segundo o diretor de economia e estatística do Sinduscon-ES, Eduardo Borges, apesar do IVV ser mercado primário, ou seja, vendas diretamente com a construtora e o FipeZap registrar compra e venda de imóveis de terceiros, um mercado acaba influenciado o outro, com relação à escassez. “O IVV registra uma velocidade maior em Vitória, porque os estoques estão acabando”, complementa.
ALTA DE 0,46% NA VALORIZAÇÃO EM MAIO APONTA PARA ESTABILIDADE DOS PREÇOS
Redução de taxas de juros pode aquecer mercado e fazer com que valorização aumenteCrédito: Shutterstock
A alta dos preços de imóveis residenciais de 0,46% registrada pelo Índice FipeZap de maio aponta para um ritmo estável de valorização, segundo a economista do DataZap+ Larissa Gonçalves.
“Esse movimento se mantém desde o ano passado, quando acompanhamos o crescimento da valorização no acumulado dos últimos 12 meses este se mantém em torno dos 6% ao ano. Esse cenário estável já era esperado para o primeiro semestre de 2023, uma vez que a taxa de juros se manteve no mesmo patamar e o mercado de trabalho que vinha de um forte desempenho em 2022 começou a desacelerar. Caso se concretize uma redução das taxas de juros no segundo semestre, a expectativa é um aquecimento do mercado com possível crescimento médio da valorização dos imóveis residenciais”, avalia.
Último dia para condições especiais da Argo
Hoje (30) é o último dia de condições especiais da Argo para quem deseja adquirir um imóvel de médio e alto padrão em Vitória e Vila Velha. A empresa está com entrada facilitada de 8% do valor do imóvel e fluxo de pagamento durante a obra.
DEFINIDOS PROFISSIONAIS QUE ASSINAM OS ESPAÇOS GASTRONÔMICOS DA CASACOR ES 2023
Wine Spot vai valorizar produtos e materiais capixabasCrédito: Shutterstock
Os ambientes gastronômicos da Casacor ES já têm o seu elenco confirmado. A mostra acontece este ano no Clube Ítalo-Brasileiro, em Vitória, de 20 de setembro a 15 de novembro.
A arquiteta Aline Leivas ficará responsável pelo Skyline Restaurante. “Nossa proposta é trazer um espaço dinâmico, inovador e que esteja em total harmonia com a belíssima paisagem da baía de Vitória que o Clube Ítalo-Brasileiro oferece”, diz.
Já a Ginteria ficará com a arquiteta Aparecida Lamari, em sua quinta participação na mostra. Para o ambiente, ela conta que está buscando inspiração na origem do gin, que, embora tenha nascido na Holanda, foi na Inglaterra sua popularização.
O Coworking Café Marelli, grande novidade da mostra deste ano, será assinado pela arquiteta Laís de Sá, cuja proposta envolve interatividade, tecnologia e conforto. “Tudo alinhado com memórias afetivas em torno do café”, conta ela.
E por fim, o Wine Spot, que será projetado por Mayra Catabriga e Mariana Freitas, cujo ambiente estará totalmente integrado ao Clube Ítalo-Brasileiro e sua paisagem. “Vamos trazer a natureza e valorizar os produtos e materiais capixabas. Queremos desmistificar a ideia de que o vinho pede ambientes intimistas. Será um ambiente ousado”, conta a arquiteta Mariana Freitas.
Loja de móveis realiza outlet com descontos de até 50% neste final de semana
A Móveis Conquista realiza, neste sábado (1) e domingo (2), o seu primeiro outlet com móveis e artigos de decoração com até 50% de desconto. A promoção é válida nas unidades de Vitória e Vila Velha, que estarão abertas até as 17h, neste fim de semana. Os pagamentos podem ser parcelados em até 10x sem juros e as entregas em até 48 horas. Entre as estão guarda-roupas, sofás, cadeiras, mesas, bancos, entre outros produtos.
DESIGNER CAPIXABA FALA SOBRE PROCESSO CRIATIVO EM UM BATE-PAPO NA TERÇA
Poltrona Sanduba, da designer capixaba Mariana MarchesiCrédito: Divulgação
A designer capixaba Mariana Marchesi é a convidada da Líder para uma conversa sobre sua inspiração para desenvolver a poltrona Sanduba, criação que faz parte do catálogo da loja. Primeiro móvel criado pela profissional, a peça surgiu por meio de um insight da designer de apresentar ao mercado uma poltrona com formas leves e descomplicadas.
A poltrona Sanduba possui um design versátil, contando com uma parte espelhada em sua porção interior, que permite possibilidades de composições dos estofados. O bate-papo com a designer acontece na próxima terça-feira (4), às 17h, na loja Líder de Vitória. A entrada é gratuita.
Imobiliária registra VGV de R$ 8,56 bilhões em 2022
Eleita como a melhor franquia de 2021 pela Pequenas Empresas Grandes Negócios, a RE/MAX registrou o maior Valor Geral de Vendas (VGV) da sua história em 2022: R$ 8,56 bilhões, alta de 35% em relação ao ano anterior. O faturamento mais do que dobrou (136%) na comparação com 2020. Comandada por Aluísio Sarlo, André Rodrigues, Thiago Setúbal e Eduardo Ambrósio aqui no Espírito Santo, a marca já tem oito franquias instaladas até o momento no Estado.
Análises semanais do setor de imóveis com especialistas da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-ES) e Sindicato Patronal de Condomínios (Sipces).