Preços de imóveis em Vitória fecham semestre em recuo, mas m² ainda é o mais alto

Os índices gerais de junho tiveram como impulsionamento o incremento nos preços de venda de imóveis de 1 quarto Crédito: Shutterstock

O Índice FipeZap de compra e venda de imóveis residenciais de junho registrou alta geral de 0,51% e acumulada de 2,54% nos primeiro semestre de 2023. Por outro lado, Vitória encerrou esse período com uma queda de 2,10% no acumulado do ano, marcando estabilização de preços em junho e teve alta de 9,74% de variação anual, nos últimos 12 meses.

No entanto, Vitória continua tendo o maior valor médio do metro quadrado entre as capitais, de R$ R$ 10.458, seguida de São Paulo (R$ 10.446), Florianópolis (R$ 10.211) e Rio de Janeiro (R$ 9.929).

Já Vila Velha teve alta acumulada em 2023 de 4,38%, bem acima da média registrada pelo índice, e valorização de 0,85% em junho. Na variação anual, o município canela-verde registrou uma alta de 13,80%, posicionando-se entre as 10 cidades com maior valorização nesse período. O preço médio do metro quadrado foi de R$ 7.656.

Segundo o DataZap+, os índices gerais de junho tiveram como impulsionamento o incremento nos preços de venda de imóveis de 1 quarto (0,68%), contrastando com a alta mais modesta entre unidades dotadas de 4 ou mais dormitórios (0,37%).

Parceria com ABMI vai fortalecer setor imobiliário O ZAP+, braço imobiliário da OLX Brasil, fechou uma parceria institucional com a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), entidade que reúne imobiliárias espalhadas em mais de 200 cidades brasileiras. Juntas, ambas oferecem mais de 400 mil imóveis para comercialização e administram, em locação, carteiras que totalizam 1 milhão de clientes. Essa união de forças prevê fóruns de discussões estratégicas para desenvolvimento de soluções, sessões de conteúdo de capacitação e serviços e eventos proprietários e experiências exclusivas. No 86º encontro da ABMI, que acontecerá de 16 a 18 de agosto, em Belo Horizonte (MG), o ZAP+ apresentará a proposta de valor construída.

MINHA CASA MINHA VIDA TEM DESAFIOS PELA FRENTE, APONTA COFECI

O mercado tem se animado com a elevação dos valores para o financiamento do Minha Casa Minha Vida Crédito: Shutterstock

O mercado tem se animado com a elevação dos valores para o financiamento do Minha Casa Minha Vida (MCMV) por parte do governo federal. No entanto, para o presidente do sistema Cofeci Creci, João Teodoro, há desafios pela frente.

Um deles é a mudança da proposta para a construção de empreendimentos que contemplem a faixa 1 em locais que tenham infraestrutura e não em locais distantes, como era antes. “Entretanto a escassez de oferta e a expectativa de venda fácil elevarão os preços dos terrenos”.

Outro ponto é em relação aos recursos para suprir as demais faixas do programa, já que estas dependem do FGTS, que é sustentado pelos empregados formais. “Porém o desemprego cresce, a Selic segue em alta, e os saques da poupança continuam maiores do que os depósitos. Haverá dinheiro? Apesar das dúvidas, as notícias são alvissareiras. A construção civil e o mercado imobiliário têm muito a comemorar”, avalia.

Bikes e patinetes compartilhados em empreendimento de Vitória No novo empreendimento da Mivita, Lago By Mivita, localizado em Jardim Camburi, os moradores vão poder dividir bikes e patinetes por meio de um aplicativo, sem nenhuma cobrança de taxa adicional. Com o app, a gestão condominial vai poder ter controle do serviço, e os moradores podem fazer reservas por meio dele. “Além de uma emissão zero de qualquer gás do efeito estufa ou outro componente dos combustíveis fósseis, o usuário consegue usufruir maior praticidade e otimiza o seu tempo, já que não é necessário ficar horas parado no trânsito ou precisar sair com o carro para fazer pequenos percursos”, aponta a arquiteta da construtora, Giulia Croce Vescovi.

LOJAS COM ATÉ 50% DE DESCONTO EM ITENS DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO

A Natuzzi Editions está com até 50% de desconto em peças selecionadas Crédito: Natuzzi/Divulgação

A Natuzzi Editions está com até 50% de desconto em peças selecionadas, até a próxima segunda-feira (10). Entre os móveis, está o sofá Leggiadro, disponível em duas versões de tamanho 2.84 e 2.36m de largura, em várias cores e em couro legítimo. Outra peça é o sofá Intenso, com mecanismo elétrico reclinável para cabeça e pés, que permite a personalização do ambiente conforme o gosto pessoal e disponibilidade de espaço.

Já a Tessaro Home & Garden está com peças com até 40% de desconto enquanto durarem os estoques, como a Saarinen, famosa mesa criada pelo designer Eero Saarinen, peça cobiçada entre apaixonados por móveis com atitude. Peças criadas pelo designer mineiro Alê Alvarenga, como a Chaise Baru, uma poltrona em corda náutica, está com 30% de desconto.