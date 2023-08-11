Mercado imobiliário espera ciclo de queda de juros após redução da Selic

Mercado acredita que este novo ciclo de queda gradativa da taxa Selic vai produzir um impacto positivo a médio e longo prazos Crédito: Freepik

O mercado imobiliário viu com bons olhos a redução de 0,5% da taxa Selic anunciada na última semana pelo Banco Central. Para o vice-presidente das Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert, o mercado capixaba acredita que este novo ciclo de queda gradativa da taxa Selic, agora fixada em 13,25% pelo Banco Central, vai produzir um impacto positivo a médio e longo prazos.

Segundo ele, isso vai permitir que construtoras e incorporadas ampliem seus lançamentos em diferentes regiões da Grande Vitória e interior do Estado. “A redução da taxa de juros torna o setor ainda mais competitivo e atraente para investidores, permitindo também que mais pessoas conquistem o sonho da casa própria, já que na maioria das vezes o consumidor final conta com financiamento bancário para a compra de imóveis”.

Ele afirma ainda que “há um horizonte de otimismo com relação ao equilíbrio das contas públicas e a retomada de investimentos privados em diferentes nichos econômicos. O mercado imobiliário sempre se beneficia em cenários de expansão do PIB, pois é fortemente demandado pela sociedade para a criação de novos espaços, seja para habitação ou atividade comercial e industrial”, avalia.

Da mesma opinião é a economista do DataZAP Larissa Gonçalves. Segundo a profissional, essa é uma sinalização importante para o mercado, uma vez que a taxa básica de juros impacta no custo de operações de empréstimos, inclusive nos financiamentos imobiliários.

“Mais do que essa primeira queda, é a sinalização de novas reduções pelo próprio Conselho de Política Monetária (Copom) que tem potencial de trazer impactos positivos para o setor, permitindo que mais famílias brasileiras tenham condições financeiras de adquirir um imóvel. A projeção do Boletim Focus, ainda anterior à última decisão do conselho, é chegar a 12% até final deste ano”, analisa.

Taxas maiores que 11% inviabilizam financiamento, aponta pesquisa Uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) mostrou que juros superiores a 11% ao ano tornam inviável a opção de financiamento para 88,4% dos entrevistados e apenas 11,6% consideram adquirir um imóvel nessas condições. Outra constatação é de que os mais pobres são os mais prejudicados pela alta nos juros, uma vez que brasileiros com salário de até R$ 4 mil tendem a ser os que mais recorrem ao financiamento para a compra de imóveis; representando 63% desse grupo.

CRECI-ES REALIZA AÇÕES PARA O MÊS DO CORRETOR

O Creci-ES está com uma programação especial para o mês do corretor Crédito: Shutterstock

Em comemoração ao Dia do Corretor Imobiliário, que acontece no próximo dia 27, o Creci-ES está com uma programação extensa de eventos, campanhas e workshops para os profissionais do setor durante o mês de agosto. Segundo a entidade, haverá momentos de reconhecimento e premiação aos corretores que se destacaram ao longo do ano, seja pelos resultados alcançados, seja pelo comprometimento com a profissão, seja por iniciativas inovadoras.

Na agenda de eventos está marcada para o dia 21 de agosto a missa de 61 anos da entidade, que acontece na Igreja Santa Rita de Cássia, em Vitória, a partir das 18h30. No dia 23 de agosto haverá uma plenária aberta ao público no Ferrari Eventos, em Vitória, a partir das 18h30.

A solenidade de homenagem e reconhecimento do profissionais do mercado imobiliário será no dia 26 de agosto, no centro de convenções de Vila Velha, a partir das 21h. E outra solenidade está marcada para o próximo dia 18 de agosto, no Sítio Santa Joana, em Aracruz.

Construtora lança programa de imersão em empreendedorismo social Voltado para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e Negócios Sociais, o Programa Evoluir, capitaneado pelo Instituto MRV, em parceria com o Hub Social, busca promover uma imersão em empreendedorismo social. O objetivo é auxiliar as organizações a tornarem-se mais atrativas para investidores e, consequentemente, ampliar o impacto de suas ações no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). As inscrições vão até o dia 18 de agosto, pelo site: www.ohubsocial.com.br/programaevoluir.

29 ANOS DA CITTÀ ENGENHARIA

Roberto Puppim: “Quatro gerações depois, seguimos priorizando a qualidade e o alto padrão dos nossos empreendimentos imobiliários, aliado à inovação” Crédito: Città/Divulgação

A Città Engenharia completa 29 anos nesta semana. O seu mais recente lançamento é o Arti Design Living, na Praia da Costa , em Vila Velha, que terá três torres totalizando 53 apartamentos.

“Em 2011, iniciamos a parceria com a Fundação Dom Cabral através do PAEX – Parceiros para a Excelência, visando a melhoria contínua do crescimento qualitativo e a profissionalização da gestão, seguindo as melhores práticas do mercado”, pontua o diretor executivo, Roberto Puppim.

De acordo com ele, desde a década de 1940, a família Puppim foi pioneira na construção civil capixaba, construindo as primeiras casas no centro de Vila Velha. “Orgulhosamente afirmo que quatro gerações depois, seguimos priorizando a qualidade e o alto padrão dos nossos empreendimentos imobiliários, aliado à inovação”, diz.

Inteligência artificial no mercado imobiliário A nova versão do CV CRM traz inteligência artificial generativa para a área de comunicação da plataforma. O software de vendas no mercado imobiliário integra o Ecossistema Tecnológico da Indústria da Construção da Softplan e passa a disponibilizar esse recurso para a elaboração de comunicados em dois módulos de mensagem: canais de SMS e e-mail. Conectada ao Chat GPT, a tecnologia permite que o profissional escolha o tom que a mensagem terá por meio da função de personalização de texto. Segundo o CEO do CV CRM, Fábio Garcez, o objetivo do lançamento dessa nova versão é facilitar a comunicação entre as partes envolvidas nas negociações de compra e venda de imóveis. “Somos o primeiro CRM do setor imobiliário a incorporar a Inteligência Artificial generativa em nossa operação. Com essa nova versão, nossos corretores, gestores e equipes de pré-venda que lidam com os leads, ou seja, seus potenciais clientes, passam a agilizar a agenda de relacionamento”.

CACHOEIRO STONE FAIR 2023 TERÁ A PRESENÇA DE COMPRADORES E JORNALISTAS ESTRANGEIROS

Cachoeiro Stone Fair deste ano terá mais de 200 expositores vindos de 10 Estados e de quatro países Crédito: Divulgação

A Cachoeiro Stone Fair se prepara para receber uma delegação de jornalistas e compradores estrangeiros. Segundo a CEO da Milanez & Milaneze, Flávia Milaneze, a feira deste ano vai contar com mais de 200 expositores vindos de 10 Estados e também de outros quatro países: Turquia, China, Espanha e Itália. “Temos a expectativa de visitantes internacionais de 25 países. A Cachoeiro Stone Fair tem se destacado cada vez mais”, afirma.

Sobre as visitas de jornalistas estrangeiros provenientes da Grécia, Estados Unidos e México, a presença destes foi um convite do projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone, que incentiva exportações de rochas ornamentais do Brasil, realizado pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Também a esta agenda se juntará um grupo de 10 compradores vindos da Alemanha, Portugal, Reino Unido, Egito, Emirados Árabes Unidos, Omã, Colômbia e Argentina, como parte do programa Exporta Brasil. O cronograma conta com, além da ida à Cachoeiro Stone Fair, visita a pedreiras, indústrias e showroom.