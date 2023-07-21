Valorização de até 40% em imóveis próximos ao Aeroporto de Vitória

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) vai disponibilizar orientações práticas e acessíveis de modelagem BIM que contemplem os temas contratação, licitação e biblioteca BIM. Esse conteúdo integra o projeto Guias de Contratação BIM, uma coletânea de três volumes direcionada a empresas e ao setor público. O primeiro volume foi lançado em maio e já está disponível para download gratuito: “Conceitos básicos e requisitos para contratação BIM”.



Os volumes dois e três da coletânea estão em produção e abordarão como executar Contratos em BIM e como participar de Licitações em BIM, respectivamente. Nos sites da ABDI e do BIM Fórum Brasil é possível acompanhar as informações sobre a publicação dos outros guias, que está previsto para lançamento no final do segundo semestre deste ano.