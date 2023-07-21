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Projeto imobiliário

Valorização de até 40% em imóveis próximos ao Aeroporto de Vitória

O projeto imobiliário que visa transformar a área externa em uma minicidade já está em andamento e sinaliza para uma alta nos preços de imóveis novos na região, nos próximos anos

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 02:00

Públicado em 

21 jul 2023 às 02:00
Metro Quadrado

Colunista

Metro Quadrado

Projeto de área central do sítio do Aeroporto de Vitória tem conceito de minicidade
Projeto de área central do sítio do Aeroporto de Vitória tem conceito de minicidade Crédito: Zurich Airport/Divulgação
projeto imobiliário que visa transformar a área externa do Aeroporto de Vitória em uma minicidade já está em andamento e sinaliza para uma valorização exponencial dos imóveis estabelecidos nas proximidades do terminal nos próximos anos.
A Zurich Airport Brasil, responsável pela administração do terminal, e pelo projeto que visa à transformação de sua área externa em um novo centro gastronômico e comercial, acaba de anunciar o fechamento dos primeiros contratos com empresas que irão se instalar nos arredores do aeroporto.
Camila Menezes, especialista no mercado imobiliário e diretora da Empar Incorporadora, avalia que o anúncio vai movimentar o mercado imobiliário nos próximos meses. “Seja para morar, seja para investir, a região, que já é uma das mais cobiçadas da Grande Vitória pela sua localização estratégica, se torna uma opção ainda mais promissora para o mercado, com os investimentos da Zurich”, garante.
Segundo semestre será laboratório de tendências para o mercado imobiliário
O Alameda25 tem apartamentos no estilo loft e unidades de um e dois quartos Crédito: Empar/Divulgação
Segundo a executiva de novos negócios imobiliários Marcella Surlo, a região, atualmente, já é bastante valorizada, pois localiza-se em um dos bairros mais nobres de Vitória, a Mata da Praia, próximo a serviços e à praia de Camburi. Ela conta que o Alameda25, empreendimento da Empar Incorporadora, com apartamentos no estilo loft e unidades de um e dois quartos, lançado em março do ano passado, já teve valorização de 15% em um ano.
Para os próximos anos, a expectativa é de que imóveis que estão sendo entregues atualmente ou lançados, possam atingir uma valorização de 30% a 40%. “O perfil da região, como já é tendência nos últimos lançamentos, será voltado para unidades menores, tipo estúdio ou dois quartos e terá como foco o serviço, para quem prefere um apartamento a um quarto de hotel, por exemplo”, avalia.

Locação residencial fecha o primeiro semestre do ano em alta

O Índice FipeZap registrou alta de 1,38% no aluguel residencial em junho de 2023, resultado ligeiramente acima da apuração de maio (+1,29%).O índice encerrou o primeiro semestre com uma alta de 9,24%, superando a inflação acumulada pelo IPCA/IBGE (+2,87%) e pelo IGP-M/FGV (-4,46%). Imóveis de um dormitório lideraram a valorização na primeira metade do ano, com uma alta de 10,38% no aluguel, contrastando com unidades de quatro ou mais dormitórios (+5,05%). No acumulado de 12 meses essa alta foi de 16,29%.

SECOVI-ES REGULARIZADO

Ricardo Gava é o diretor do Secovi-ES
Ricardo Gava, diretor do Secovi-ES: "Estamos 100% aptos para representar as empresas do ramo imobiliário" Crédito: Divulgação
O setor imobiliário do Espírito Santo tem agora o seu próprio sindicato. Por meio da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), foi criado o Sindicato das Empresas de Administração, Comercialização e Atividades Imobiliárias (Secovi-ES). A entidade, presidida por Eduardo Fontes, que também é o atual presidente da Ademi-ES, agora está regularizada e autorizada a lutar pelos direitos do setor.
“Antes não tínhamos um sindicato específico e era difícil conseguir melhorias. Depois de anos de luta para conseguir formalizar, estamos 100% aptos para representar as empresas do ramo imobiliário”, disse Ricardo Gava, diretor do Secovi-ES.

Setor da construção civil ganha guias de contratação BIM

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) vai disponibilizar orientações práticas e acessíveis de modelagem BIM que contemplem os temas contratação, licitação e biblioteca BIM. Esse conteúdo integra o projeto Guias de Contratação BIM, uma coletânea de três volumes direcionada a empresas e ao setor público. O primeiro volume foi lançado em maio e já está disponível para download gratuito: “Conceitos básicos e requisitos para contratação BIM”.

Os volumes dois e três da coletânea estão em produção e abordarão como executar Contratos em BIM e como participar de Licitações em BIM, respectivamente. Nos sites da ABDI e do BIM Fórum Brasil é possível acompanhar as informações sobre a publicação dos outros guias, que está previsto para lançamento no final do segundo semestre deste ano.

EMPRESAS DE ROCHAS EM MISSÃO COMERCIAL NO MÉXICO

México, centrorochas
Atualmente o México ocupa o 4º principal destino das exportações de rochas brasileiras Crédito: Divulgação
O Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) levarão 12 empresas de rochas naturais ao México, em missão comercial que acontecerá nos dias 9 e 10 de agosto. A ação acontece por meio do It’s Natural - Brazilian Natural Stone, programa de incentivo às exportações de rochas ornamentais brasileiras.
Atualmente o México ocupa o 4º principal destino das exportações brasileiras. Em 2022, o país importou do Brasil US$ 53 milhões, registrando crescimento de 4% sobre o ano anterior. No primeiro semestre deste ano, enquanto as exportações brasileiras de rochas naturais para o mundo registraram queda de 13,4%, para o México houve um crescimento de 8,13%, somando US$ 26,9 milhões de receita e uma participação de 4,9% no total das rochas exportadas pelo Brasil.

Corretora brasileira entre os melhores agentes imobiliários em Miami

Mariana Niro, Founder Agent Serhant. está na lista dos Melhores da América de 2023 por produção exemplar de vendas em 2022, agraciada com o 9º lugar na categoria “Transações como Agente Individual” em Miami, Florida, na 10ª edição do America’s Best Real Estate Professionals. Niro foi destaque em volume de vendas residenciais como agente individual com um volume de vendas no valor de US$ 25.825.299.

Novo loteamento em São Mateus tem lançamento neste sábado

Após o sucesso do Residencial Reserva Jardim I - com 100% dos lotes vendidos -, a Soma Urbanismo dá início às vendas da segunda fase do empreendimento, localizado em São Mateus. A partir deste sábado (22) acontece o lançamento aberto para corretores e clientes interessados do Residencial Reserva Jardim II. A nova fase terá 437 lotes residenciais a partir de 300m², e 10 lotes comerciais, em uma área total de mais de 362 mil m². Os preços partem de R$ 149.990.

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Novidades, o que é tendência e bastidores do mercado imobiliário capixaba e do mundo da arquitetura, design e decoração, em conteúdos produzidos pelas editoras Flávia Martins, Karine Nobre e Lara Rosado

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