Valorização de até 40% em imóveis próximos ao Aeroporto de Vitória

Locação residencial fecha o primeiro semestre do ano em alta
O Índice FipeZap registrou alta de 1,38% no aluguel residencial em junho de 2023, resultado ligeiramente acima da apuração de maio (+1,29%).O índice encerrou o primeiro semestre com uma alta de 9,24%, superando a inflação acumulada pelo IPCA/IBGE (+2,87%) e pelo IGP-M/FGV (-4,46%). Imóveis de um dormitório lideraram a valorização na primeira metade do ano, com uma alta de 10,38% no aluguel, contrastando com unidades de quatro ou mais dormitórios (+5,05%). No acumulado de 12 meses essa alta foi de 16,29%.
SECOVI-ES REGULARIZADO
Setor da construção civil ganha guias de contratação BIM
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) vai disponibilizar orientações práticas e acessíveis de modelagem BIM que contemplem os temas contratação, licitação e biblioteca BIM. Esse conteúdo integra o projeto Guias de Contratação BIM, uma coletânea de três volumes direcionada a empresas e ao setor público. O primeiro volume foi lançado em maio e já está disponível para download gratuito: “Conceitos básicos e requisitos para contratação BIM”.
Os volumes dois e três da coletânea estão em produção e abordarão como executar Contratos em BIM e como participar de Licitações em BIM, respectivamente. Nos sites da ABDI e do BIM Fórum Brasil é possível acompanhar as informações sobre a publicação dos outros guias, que está previsto para lançamento no final do segundo semestre deste ano.
EMPRESAS DE ROCHAS EM MISSÃO COMERCIAL NO MÉXICO
Corretora brasileira entre os melhores agentes imobiliários em Miami
Mariana Niro, Founder Agent Serhant. está na lista dos Melhores da América de 2023 por produção exemplar de vendas em 2022, agraciada com o 9º lugar na categoria “Transações como Agente Individual” em Miami, Florida, na 10ª edição do America’s Best Real Estate Professionals. Niro foi destaque em volume de vendas residenciais como agente individual com um volume de vendas no valor de US$ 25.825.299.
Novo loteamento em São Mateus tem lançamento neste sábado
Após o sucesso do Residencial Reserva Jardim I - com 100% dos lotes vendidos -, a Soma Urbanismo dá início às vendas da segunda fase do empreendimento, localizado em São Mateus. A partir deste sábado (22) acontece o lançamento aberto para corretores e clientes interessados do Residencial Reserva Jardim II. A nova fase terá 437 lotes residenciais a partir de 300m², e 10 lotes comerciais, em uma área total de mais de 362 mil m². Os preços partem de R$ 149.990.