Construtora faz promoção com entrada de R$ 100 para imóvel pronto

A análise de crédito será feita na hora e a formalização do contrato, no mesmo dia Crédito: Shutterstock

A Morar Construtora realiza, no próximo sábado (22), um feirão com condições diferenciadas para a compra de imóveis prontos ou nas fases finais de construção, com previsão de entrega para este ano. Os imóveis poderão ser adquiridos com entrada de R$ 100, descontos de até R$ 35 mil e primeira parcela para pagamento em 60 dias.

São unidades de 2 e 3 quartos disponíveis, com opções de apartamentos com suíte e quintal privativo, em empreendimentos localizados na Serra e em Vila Velha. O Feirão “É Pra Já Morar” acontece no próximo sábado (22), na loja da Morar, na Serra, a partir das 9h.

Segundo o diretor comercial da Morar, Filippe Vieira, a análise de crédito será feita na hora e a formalização do contrato, no mesmo dia. Para aproveitar todas as facilidades de compra exclusivas do feirão, é fundamental entrar em contato com um dos corretores para consultar as condições e realizar uma análise de crédito gratuita.

Como os apartamentos se enquadram dentro das exigências do novo Minha Casa, Minha Vida, é possível contar com taxa de juros reduzida e subsídio do governo federal.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS COMEÇA NESTA QUARTA, EM VITÓRIA

Congresso vai abordar assuntos de impacto direto na segurança da população, qualidade das obras e qualificação profissional Crédito: Shutterstock

Um dos principais congressos voltados para a Engenharia Civil acontece em Vitória, a partir desta quarta-feira (19) e vai até a sexta (21). O 28º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis (CBENC) acontecerá no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e vai trazer assuntos de impacto direto na segurança da população, qualidade das obras e qualificação profissional, com a realização de minicursos.

De acordo com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Jorge Silva, nos próximos quatro anos, o "Espírito Santo terá um grande parque de obras da construção civil, com investimentos aproximados de R$ 1,8 bilhão do governo estadual e de R$ 3,3 bilhões do governo federal".

“Essas obras alcançarão 39 municípios e impactarão a indústria da construção nas áreas civil, metalmecânica, mineração, energia e agronegócio, atingindo especialmente setores como saneamento básico, rodovias, habitação, portos, aeroportos, hospitais, energias alternativas e mobilidade urbana”, diz.