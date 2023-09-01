Mercado imobiliário de luxo começa a voltar os olhos para a Prainha

Vista do Convento de uma das casas do Botanical Exclusive Home, localizado na Prainha Crédito: Sólida Empreendimentos/Divulgação

Um dos bairros históricos mais importantes de Vila Velha tem despertado a atenção do mercado imobiliário, com a reinauguração do novo Aquaviário e também os eventos e a reforma do Parque da Prainha. Por outro lado, sua importância histórica e cultural também faz com que a região receba um olhar cuidadoso da sociedade, do Estado e das empresas, chamando a necessidade de investimentos responsáveis e sustentáveis na região.

Uma empresa que tem investido na região é a Sólida Empreendimentos, que lançou o Botanical Exclusive Home, empreendimento de luxo horizontal, e planeja mais um lançamento para o bairro. Com aproximadamente 27 mil m², o novo condomínio terá 57 casas de quatro quartos, com unidades de alto padrão. O projeto arquitetônico, assinado pela Pretti Arquitetura, conta com tecnologias sustentáveis como captação de água pluvial e energia solar para uso do condomínio, além de coleta seletiva de lixo.

“Devido ao grande sucesso do Botanical, projetamos nosso segundo empreendimento na Prainha, uma região que por si só já encanta pela sua beleza bucólica e tranquila. Entendemos que o lugar é um santuário para quem busca uma conexão mais íntima com a natureza, e é exatamente esse o espírito que queremos manter”, adianta o diretor da Sólida, Luiz Vitor Queiroz Morales.

Segundo o executivo, o projeto foi pensado para se integrar de forma harmônica com o entorno, utilizando práticas sustentáveis desde a concepção até a execução. “Com isso, buscamos não apenas valorizar o bairro, mas também respeitar o seu caráter único. Nossas casas são projetadas para pousar de maneira sublime na paisagem, tornando-se parte integrante dela e não um elemento disruptivo”, complementa.

Construtora cresce mais de 97% de cadastros do Minha Casa Minha Vida no ES A MRV realizou um levantamento para mensurar a procura da população brasileira pela casa própria, após a reforma do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que apontou um crescimento de 97,71% dos prospects da construtora no Espírito Santo em julho de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado. “Essas mudanças ampliam as oportunidades e atendem de maneira mais favorável às necessidades das famílias, fortalecendo o propósito inclusivo do programa”, explica Thiago Ely, diretor executivo comercial da MRV&CO.

ARGO IMPLEMENTA CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA INVESTIDORES

Edifício Alameda é um dos lançamentos a Argo que está com condições válidas para investidores Crédito: Argo/Divulgação

A Argo lançou recentemente uma nova modalidade de compra de imóveis, com condições especiais para investidores, o InvestArgo. Segundo o diretor de vendas da incorporadora, Emerson Lima, o modelo possibilita adquirir unidades com valores especiais e sem resíduo financeiro ao final da obra, com condições exclusivas para o fluxo de pagamento durante a construção.

Ainda de acordo com executivo, o momento é propício para investir no mercado imobiliário, visto que a perspectiva é de baixa da taxa Selic, segundo dados do último Boletim Focus, publicado pelo Banco Central (BC), que aponta que a Selic deve encerrar o ano em torno de 12,25%.

“Diante desse cenário, é de suma importância uma facilidade como o InvestArgo, que possibilita esse tipo de pagamento - sem diferenças de custo - até a entrega do empreendimento. Ao contrário do processo atual que, por regra, as empresas que comercializam na modalidade condomínio fechado, podem cobrar até 10% na entrega do empreendimento, nós buscamos facilitar a compra e o pagamento”, explica.

Por enquanto, essas condições são válidas para dois empreendimentos da Argo, o lançamento Edifício Alameda e o Brisa Boulevard.

Segunda rodada do Exporta Mais Brasil gera cerca de R$ 15 milhões em negócios A segunda rodada do programa Exporta Mais Brasil, com foco em rochas ornamentais, terminou negócios fechados na casa dos R$ 15 milhões em negócios, para os próximos 12 meses. As negociações aconteceram durante a 32ª edição do Cachoeiro Stone Fair 2023, realizada em Cachoeiro de Itapemirim. Ao todo, foram mais de 150 reuniões, realizadas entre 24 empresas brasileiras do setor de rochas ornamentais. O estado capixaba é líder brasileiro na produção e no comércio exterior de rochas ornamentais: só em 2022, respondeu por 81,8% de todas as vendas do Brasil ao mercado internacional.

CRECI-ES COMEMORA DIA DO CORRETOR COM EVENTO ESPECIAL

Evento Creci-ES do Dia do Corretor

O Creci-ES celebrou no último sábado (26), 61 anos de profissão regulamentada com uma comemoração que reuniu cerca de 800 pessoas, entre corretores, familiares e autoridades, no Centro de Convenções de Vila Velha.

O presidente em exercício do Creci-ES, Antônio Coutinho, disse que está emocionado por presidir o órgão e reforçou a importância dos corretores capixabas no mercado imobiliário. O presidente eleito, Aurelio Capua Dallapicula também esteve presente no evento juntamente com homenageados da noite.

Durante o evento foram realizadas atividades como palestras, workshops, premiações, networking e confraternizações. Segundo o órgão, o objetivo é valorizar e incentivar o aprimoramento profissional dos corretores e fortalecer os laços entre os profissionais do setor imobiliário.