Loteadora do ES ensina a vender imóveis para brasileiros que moram no exterior

Conecta Imobi começou nesta quarta, em São Paulo, e vai até quinta-feira Crédito: Divulgação/BS Fotografias

SÃO PAULO - O mercado imobiliário está sempre buscando novas oportunidades para se expandir e um segmento que tem crescido é a venda de imóveis para os brasileiros que vivem no exterior. Segundo o head Comercial da Lotes CBL, Renato Ferreira, esse nicho, nos últimos três anos, bateu recorde de vendas para compradores brasileiros que vivem fora do país.

A afirmação foi feita durante a palestra “Vendendo imóveis para brasileiros fora do Brasil: case da lotes CBL”, apresentada por Ferreira, durante o primeiro dia do Conecta Imobi, que acontece até esta quinta-feira (21), em São Paulo.

A empresa capixaba criou uma série de estratégias para poder vender para brasileiros que moram fora do país, tendo como foco principal aqueles que ainda não têm o seu green card aprovado. Como resultado, esse segmento foi responsável por 17% do valor geral de vendas (VGV) da empresa nos últimos 18 meses.

“Uma das principais estratégias foi entender melhor esse cliente. O imóvel é apenas um meio para resolver uma dor, já que esses milhares de brasileiros que vivem lá fora têm medo de ser deportado, de ir embora com a roupa do corpo e largar tudo o que fez lá de uma hora para a outra. O vídeo foi uma das principais peças da campanha de marketing para a captação de leads”, conta.

Head Comercial da Lotes CBL, Renato Ferreira foi um dos palestrantes do evento Crédito: Divulgação

Além do vídeo, toda a equipe destinada a esse atendimento foi preparada e munida de ferramentas que colaboraram com um atendimento personalizado e direcionado para esse cliente em específico.

“Optamos em não abrir um canal de parceria lá fora e sin de entregar o lead para o nosso time de vendas. Todos os leads são digitais e tivemos uma taxa de conversão de 4,88%. Nosso simulador de vendas já faz automaticamente a conversão para euro ou dólar, ou seja, falamos a língua do cliente. E esse é o ‘pulo do gato’, já que repassar a proposta na moeda que a pessoa recebe, faz muito mais sentido para ela”, complementa.

Outro diferencial foi a inclusão dessa campanha não mais como algo pontual e sim passando a fazer parte da estratégia da empresa, que foi nomeada de Lotes CBL Raízes. “Dessa forma, ela ganha relevância em nível estratégico e a empresa entende que dá resultado”, diz.

CASACOR ES SE APROXIMA DO LANÇAMENTO

Profissionais que estarão na edição deste ano da CasaCor ES, cujo tema é "Corpo e Morada" Crédito: Divulgação

Próxima do lançamento, que será em 4 de outubro, a CasaCor ES divulgou, nesta quarta (20), os nomes dos 35 profissionais que integram o “elenco” que foi responsável por dar vida aos 29 ambientes da mostra, que este ano acontece no Clube Ítalo-Brasileiro, na Ilha do Boi, em Vitória. O tema deste ano é “Corpo e Morada”, que celebra a casa como uma extensão do corpo, um ambiente de refúgio e reconexão.

Entre os veteranos, encontram-se nomes como Cyane Zoboli, que assina o Loft Deca; Leticia Finamore, com o Techno Lounge; Sérgio Palmeira, no Loft do Jovem Casal; Ximene Villar com o Loft Corpo e Morada; Tatiana Coutinho e Roberta Vilela, assinando a Casa Poesia Todeschini; Letícia Costa e Karina Scalfoni, com Mídia Lounge.