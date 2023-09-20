Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conecta Imobi 2023

Loteadora do ES ensina a vender imóveis para brasileiros que moram no exterior

Palestra fez parte do primeiro dia do Conecta Imobi, com estratégias de empresa capixaba que aumentaram suas vendas para esse segmento

Públicado em 

20 set 2023 às 17:28
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Conecta Imobi 2023
Conecta Imobi começou nesta quarta, em São Paulo, e vai até quinta-feira Crédito: Divulgação/BS Fotografias
SÃO PAULO - O mercado imobiliário está sempre buscando novas oportunidades para se expandir e um segmento que tem crescido é a venda de imóveis para os brasileiros que vivem no exterior. Segundo o head Comercial da Lotes CBL, Renato Ferreira, esse nicho, nos últimos três anos, bateu recorde de vendas para compradores brasileiros que vivem fora do país.
A afirmação foi feita durante a palestra “Vendendo imóveis para brasileiros fora do Brasil: case da lotes CBL”, apresentada por Ferreira, durante o primeiro dia do Conecta Imobi, que acontece até esta quinta-feira (21), em São Paulo.
A empresa capixaba criou uma série de estratégias para poder vender para brasileiros que moram fora do país, tendo como foco principal aqueles que ainda não têm o seu green card aprovado. Como resultado, esse segmento foi responsável por 17% do valor geral de vendas (VGV) da empresa nos últimos 18 meses.
“Uma das principais estratégias foi entender melhor esse cliente. O imóvel é apenas um meio para resolver uma dor, já que esses milhares de brasileiros que vivem lá fora têm medo de ser deportado, de ir embora com a roupa do corpo e largar tudo o que fez lá de uma hora para a outra. O vídeo foi uma das principais peças da campanha de marketing para a captação de leads”, conta.
Palestra Renato Ferreira da CBL no Conecta Imobi
Head Comercial da Lotes CBL, Renato Ferreira foi um dos palestrantes do evento Crédito: Divulgação
Além do vídeo, toda a equipe destinada a esse atendimento foi preparada e munida de ferramentas que colaboraram com um atendimento personalizado e direcionado para esse cliente em específico.
“Optamos em não abrir um canal de parceria lá fora e sin de entregar o lead para o nosso time de vendas. Todos os leads são digitais e tivemos uma taxa de conversão de 4,88%. Nosso simulador de vendas já faz automaticamente a conversão para euro ou dólar, ou seja, falamos a língua do cliente. E esse é o ‘pulo do gato’, já que repassar a proposta na moeda que a pessoa recebe, faz muito mais sentido para ela”, complementa.
Outro diferencial foi a inclusão dessa campanha não mais como algo pontual e sim passando a fazer parte da estratégia da empresa, que foi nomeada de Lotes CBL Raízes. “Dessa forma, ela ganha relevância em nível estratégico e a empresa entende que dá resultado”, diz.

CASACOR ES SE APROXIMA DO LANÇAMENTO

Profissionais que estão na CasaCor ES 2023
Profissionais que estarão na edição deste ano da CasaCor ES, cujo tema é "Corpo e Morada" Crédito: Divulgação
Próxima do lançamento, que será em 4 de outubro, a CasaCor ES divulgou, nesta quarta (20), os nomes dos 35 profissionais que integram o “elenco” que foi responsável por dar vida aos 29 ambientes da mostra, que este ano acontece no Clube Ítalo-Brasileiro, na Ilha do Boi, em Vitória. O tema deste ano é “Corpo e Morada”, que celebra a casa como uma extensão do corpo, um ambiente de refúgio e reconexão.
Entre os veteranos, encontram-se nomes como Cyane Zoboli, que assina o Loft Deca; Leticia Finamore, com o Techno Lounge; Sérgio Palmeira, no Loft do Jovem Casal; Ximene Villar com o Loft Corpo e Morada; Tatiana Coutinho e Roberta Vilela, assinando a Casa Poesia Todeschini; Letícia Costa e Karina Scalfoni, com Mídia Lounge.
Já entre os novos talentos que estreiam na mostra estão Thainá Santi, com o Studio Urbano; Carol Del Piero, que assina o Studio da Executiva; e Mariana Freitas e Mayra Catabriga, a dupla responsável pelo ambiente Wine Spot.

MAIS EM METRO QUADRADO

Aluguel residencial acumula alta de 12,18% em 2023

Mercado imobiliário de luxo começa a voltar os olhos para a Prainha

Vem aí o maior evento do setor imobiliário do Espírito Santo

Do Minha Casa Minha Vida ao luxo em Guarapari: veja lançamentos da semana

Mercado imobiliário espera ciclo de queda de juros após redução da Selic

Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

Tópicos Relacionados

Mercado imobiliário Casa Cor Loteamentos Comprar Imóvel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viana terá mutirão para emissão de nova carteira de identidade
Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados