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Novos aprendizados

Capixabas no Conecta Imobi destacam inteligência artificial e foco na experiência do cliente

Participantes que vieram do ES destacam as principais novidades, tendências e aprendizados que vão levar do maior evento do mercado imobiliário da América Latina

Públicado em 

22 set 2023 às 18:24
Metro Quadrado

Colunista

Metro Quadrado

Capixabas no Conecta Imobi 2023
Profissionais do ES acompanharam os dois dias do Conecta Imobi para aprenderem as novidades do mercado Crédito: Divulgação
O Conecta Imobi aconteceu nos dias 20 e 21 de setembro e trouxe uma programação extensa com cerca de 160 palestrantes trazendo tendências, cases, pesquisas ligadas ao setor imobiliário e até premiação. A editoria de Hub Imobi fez a cobertura do evento, que teve uma participação muito grande de capixabas, inclusive, como um dos palestrantes.
Capixabas no Conecta Imobi 2023
A editora do Hub Imobi, Karine Nobre, a editora do Estúdio Gazeta, Flávia Martins, e a gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, fizeram a cobertura do evento Crédito: Acervo pessoal
Esta foi a 10ª edição do evento, que aconteceu em São Paulo, no Transamérica Expo Center. O Conecta Imobi reúne os principais players do setor, de corretores de imóveis a incorporadoras, passando por entidades, imobiliárias, construtoras e startups. O público estimado foi de mais de 30 mil participantes e 300 empresas parceiras/patrocinadoras.
Capixabas no Conecta Imobi 2023
Renato Ferreira foi um dos palestrantes do Conecta Imobi Crédito: Divulgação
Renato Ferreira, head Comercial da Lotes CBL, apresentou o case da empresa, que tem vendido lotes para brasileiros no exterior. “Foi bem gratificante trazer um case capixaba, de uma empresa 100% capixaba, no maior evento do mercado imobiliário brasileiro. Esperamos estar aqui de volta, ano que vem, com novos cases, novas empresas capixabas trazendo o que a gente faz de bom na nossa terrinha”, diz.
Capixabas no Conecta Imobi 2023
Equipe da Javé se dividiu nas diversas palestras que aconteceram durante o Conecta Imobi Crédito: Karine Nobre
Outra empresa que passou por lá foi a Javé, que levou uma “delegação”, com parte do time comercial da empresa. Diego Freire, diretor da Javé, ressalta a quantidade de conteúdo ligada à tecnologia e inteligência artificial. “Foram conteúdos muito surpreendentes, muito enriquecedores e tenho certeza de que iremos fazer um ótimo proveito desse evento”, conta.
Capixabas no Conecta Imobi 2023
Aurélio Dallapicola destacou as tendências tecnológicas com foco no uso da inteligência artificial para ajudar no atendimento Crédito: Flávia Martins
O presidente do Creci/ES, Aurélio Capua Dallapicola, também comentou sobre uma das tendências tecnológicas, que é o uso da inteligência artificial para ajudar no atendimento, que foi tema de palestras do Conecta. “E também há outros fatores que influenciam muito em uma negociação imobiliária, como a neurolinguística. É muito aprendizado, pois aqueles que participam, reciclam. É muito importante um evento desses para o corretor evoluir e progredir”, avalia.
Capixabas no Conecta Imobi 2023
Filippe Vieira Silva destacou o foco na tecnologia e inovação, além de novidades do Minha Casa, Minha Vida Crédito: Flávia Martins
O diretor comercial da Morar, Filippe Vieira Silva, acompanhou as palestras do Conecta Imobi e destacou o foco na tecnologia e na inovação, além de novidades do Minha Casa, Minha Vida. “Muita coisa que vimos vai ajudar tanto nos nossos novos empreendimentos quanto no atendimento aos nossos clientes”, complementa.
A Soma Urbanismo marcou presença com a diretora comercial, Danielle Simões, e Juliana Barbosa, coordenadora comercial Crédito: Divulgação
A Soma Urbanismo marcou presença com a diretora comercial da loteadora, Danielle Simões, e Juliana Barbosa, coordenadora comercial. “Estamos muito felizes e gratas por termos participado, mais um ano, deste evento incrível. Foi uma honra ter representado a Soma. Trouxemos muito conhecimento e informações para a nossa casa, sediada em São Mateus”, conta Juliana.
Capixabas no Conecta Imobi 2023
A corretora Marcella Surlo destacou uma palestra sobre o poder da persuasão, com o sócio e diretor da My Broker, Ricardo Martins Crédito: Flávia Martins
A corretora Marcella Surlo destacou uma palestra sobre o poder da persuasão, com o sócio e diretor da My Broker, Ricardo Martins, que fechou o primeiro dia do evento. “Atender o cliente da melhor forma possível, não tem erro. Ele quer que o seu atendimento seja personalizado e a inteligência artificial vai ajudar nesse processo”, complementa.
Capixabas no Conecta Imobi 2023
Eduardo Ambrósio elogiou a busca pelo conhecimento de todos que estiveram por lá Crédito: Flávia Martins
Eduardo Ambrósio, master franqueado da RE/MAX, elogiou o evento e a busca pelo conhecimento de todos que estiveram por lá. “Vivemos um momento de ouro no ES. O mercado tem sido muito vivo, muito próspero. Para nós, estar presente neste evento é sinal de conhecimento, de nos prepararmos para atender o cliente da melhor forma possível”, diz.
Capixabas no Conecta Imobi 2023
Thiago Sirtoli deu atenção para as provocações trazidas pelo Conecta Imobi Crédito: Reprodução
Thiago Sirtoli, diretor da Mivita, deu atenção às provocações trazidas pelo Conecta Imobi deste ano e as tendências para o mercado imobiliário. Ele também destacou a influência e a importância da inteligência artificial para o mercado. “E está mais claro de que precisamos gerar novas e boas experiências para os nossos clientes. E cada vez está mais claro que a (IA) não está aí para substituir ninguém e sim para ajudar os corretores, as construtoras a trazer melhores experiências para o cliente”, diz.

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Novidades, o que é tendência e bastidores do mercado imobiliário capixaba e do mundo da arquitetura, design e decoração, em conteúdos produzidos pelas editoras Flávia Martins, Karine Nobre e Lara Rosado

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