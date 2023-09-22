Capixabas no Conecta Imobi destacam inteligência artificial e foco na experiência do cliente

Profissionais do ES acompanharam os dois dias do Conecta Imobi para aprenderem as novidades do mercado Crédito: Divulgação

O Conecta Imobi aconteceu nos dias 20 e 21 de setembro e trouxe uma programação extensa com cerca de 160 palestrantes trazendo tendências, cases, pesquisas ligadas ao setor imobiliário e até premiação. A editoria de Hub Imobi fez a cobertura do evento, que teve uma participação muito grande de capixabas, inclusive, como um dos palestrantes.

A editora do Hub Imobi, Karine Nobre, a editora do Estúdio Gazeta, Flávia Martins, e a gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, fizeram a cobertura do evento Crédito: Acervo pessoal

Esta foi a 10ª edição do evento, que aconteceu em São Paulo, no Transamérica Expo Center. O Conecta Imobi reúne os principais players do setor, de corretores de imóveis a incorporadoras, passando por entidades, imobiliárias, construtoras e startups. O público estimado foi de mais de 30 mil participantes e 300 empresas parceiras/patrocinadoras.

Renato Ferreira foi um dos palestrantes do Conecta Imobi Crédito: Divulgação

Renato Ferreira, head Comercial da Lotes CBL, apresentou o case da empresa, que tem vendido lotes para brasileiros no exterior. “Foi bem gratificante trazer um case capixaba, de uma empresa 100% capixaba, no maior evento do mercado imobiliário brasileiro. Esperamos estar aqui de volta, ano que vem, com novos cases, novas empresas capixabas trazendo o que a gente faz de bom na nossa terrinha”, diz.

Equipe da Javé se dividiu nas diversas palestras que aconteceram durante o Conecta Imobi Crédito: Karine Nobre

Outra empresa que passou por lá foi a Javé, que levou uma “delegação”, com parte do time comercial da empresa. Diego Freire, diretor da Javé, ressalta a quantidade de conteúdo ligada à tecnologia e inteligência artificial. “Foram conteúdos muito surpreendentes, muito enriquecedores e tenho certeza de que iremos fazer um ótimo proveito desse evento”, conta.

Aurélio Dallapicola destacou as tendências tecnológicas com foco no uso da inteligência artificial para ajudar no atendimento Crédito: Flávia Martins

O presidente do Creci/ES, Aurélio Capua Dallapicola, também comentou sobre uma das tendências tecnológicas, que é o uso da inteligência artificial para ajudar no atendimento, que foi tema de palestras do Conecta. “E também há outros fatores que influenciam muito em uma negociação imobiliária, como a neurolinguística. É muito aprendizado, pois aqueles que participam, reciclam. É muito importante um evento desses para o corretor evoluir e progredir”, avalia.

Filippe Vieira Silva destacou o foco na tecnologia e inovação, além de novidades do Minha Casa, Minha Vida Crédito: Flávia Martins

O diretor comercial da Morar, Filippe Vieira Silva, acompanhou as palestras do Conecta Imobi e destacou o foco na tecnologia e na inovação, além de novidades do Minha Casa, Minha Vida. “Muita coisa que vimos vai ajudar tanto nos nossos novos empreendimentos quanto no atendimento aos nossos clientes”, complementa.

A Soma Urbanismo marcou presença com a diretora comercial, Danielle Simões, e Juliana Barbosa, coordenadora comercial Crédito: Divulgação

A Soma Urbanismo marcou presença com a diretora comercial da loteadora, Danielle Simões, e Juliana Barbosa, coordenadora comercial. “Estamos muito felizes e gratas por termos participado, mais um ano, deste evento incrível. Foi uma honra ter representado a Soma. Trouxemos muito conhecimento e informações para a nossa casa, sediada em São Mateus”, conta Juliana.

A corretora Marcella Surlo destacou uma palestra sobre o poder da persuasão, com o sócio e diretor da My Broker, Ricardo Martins Crédito: Flávia Martins

A corretora Marcella Surlo destacou uma palestra sobre o poder da persuasão, com o sócio e diretor da My Broker, Ricardo Martins, que fechou o primeiro dia do evento. “Atender o cliente da melhor forma possível, não tem erro. Ele quer que o seu atendimento seja personalizado e a inteligência artificial vai ajudar nesse processo”, complementa.

Eduardo Ambrósio elogiou a busca pelo conhecimento de todos que estiveram por lá Crédito: Flávia Martins

Eduardo Ambrósio, master franqueado da RE/MAX, elogiou o evento e a busca pelo conhecimento de todos que estiveram por lá. “Vivemos um momento de ouro no ES. O mercado tem sido muito vivo, muito próspero. Para nós, estar presente neste evento é sinal de conhecimento, de nos prepararmos para atender o cliente da melhor forma possível”, diz.

Thiago Sirtoli deu atenção para as provocações trazidas pelo Conecta Imobi Crédito: Reprodução