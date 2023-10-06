Parque das Castanheiras: região deve ter nova leva de lançamentos

O Residencial Golden Guriri, da Soma Urbanismo, já está com mais 70% dos lotes vendidos. Localizado em um dos balneários mais badalados do Norte do Espírito Santo, em São Mateus, o loteamento tem entrega prevista para março de 2024.

Segundo Lineker Hoffman, gerente de Projetos da Soma, antes, estava sendo levado em consideração um terreno plano, com bastante areia e fácil absorção da água. Agora, após o grande índice de precipitação, as vias e rede de drenagem do empreendimento estão sendo erguidas com redes com manilhas e aduelas de concreto, que vão levar a água da chuva escoada até o rio Mariricu.

“Essa solução reduz as chances de problemas no escoamento de água, mesmo com todos os desafios de implantação de redes de drenagem neste balneário. As obras estão avançando, mesmo com essa mudança. Estamos executando o novo sistema de drenagem, a estrutura da guarita já está pronta e começamos também as obras do clube”, pontua.