Parque das Castanheiras: região deve ter nova leva de lançamentos

ES tem o maior crescimento de franquia imobiliária no país
O Espírito Santo teve um crescimento de 981% de vendas entre os Estados onde está a RE/MAX. “Os resultados são frutos da estratégia que tem sido aplicada nos últimos anos, cujos pilares são cultura empresarial focada nas pessoas, reconhecimento de marca, investimento em tecnologia e empreendedorismo dos corretores”, avalia o presidente e CEO da RE/MAX Brasil, Peixoto Accyoli. O Valor Geral de Vendas (VGV) total da franquia no país alcançou R$4,7 bilhões, alta de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado.
ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA DE FORMA INDEPENDENTE
2ª edição do Construção Brasil
Marcada para o dia 17 de outubro, a 2ª edição do Construção Brasil, acontecerá em São Paulo. O evento traz o tema “A jornada da inovação tecnológica na construção” e reúne especialistas do segmento para quatro horas de painéis e apresentações. “Nesta edição, teremos uma trilha exclusiva sobre transformação digital, inovação e tendências para o segmento da construção. Conseguimos reunir nesta programação nomes que são referência para o setor e temos certeza de que os participantes terão uma tarde de muito networking, conhecimento e grandes insights para os seus negócios”, destaca o Diretor de Unidade de Negócios Segmento Construção do Grupo Senior Sistemas.
MZI COMEMORA SEUS 25 ANOS
Loteamento em Guriri atinge 70% das vendas
O Residencial Golden Guriri, da Soma Urbanismo, já está com mais 70% dos lotes vendidos. Localizado em um dos balneários mais badalados do Norte do Espírito Santo, em São Mateus, o loteamento tem entrega prevista para março de 2024.
Segundo Lineker Hoffman, gerente de Projetos da Soma, antes, estava sendo levado em consideração um terreno plano, com bastante areia e fácil absorção da água. Agora, após o grande índice de precipitação, as vias e rede de drenagem do empreendimento estão sendo erguidas com redes com manilhas e aduelas de concreto, que vão levar a água da chuva escoada até o rio Mariricu.
“Essa solução reduz as chances de problemas no escoamento de água, mesmo com todos os desafios de implantação de redes de drenagem neste balneário. As obras estão avançando, mesmo com essa mudança. Estamos executando o novo sistema de drenagem, a estrutura da guarita já está pronta e começamos também as obras do clube”, pontua.