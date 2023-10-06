Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova fase

Parque das Castanheiras: região deve ter nova leva de lançamentos

Uma das últimas áreas com espaço para novos empreendimentos na Praia da Costa, local atrai por seu bucolismo e qualidade de vida

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 18:51

Públicado em 

06 out 2023 às 18:51
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Parque das castanheiras, Praia da Costa, Vila Velha
Parque das Castanheiras, na Praia da Costa tem os últimos espaços para construção no bairro Crédito: Ricardo Medeiros
Uma das áreas mais bucólicas da Praia da Costa e também uma das mais desejadas para moradia, o Parque das Castanheiras deve passar por uma nova onda de lançamentos, ainda este ano. O local, conhecido por suas ruas arborizadas, gastronomia, serviços e proximidade com a praia, em Vila Velha, apesar de ter poucas para novos empreendimentos, é uma região bastante requisitada.
No passado, a região foi “descoberta” pelo mercado imobiliário, que trouxe lançamentos de alto padrão, qualificando o que viria a seguir. Isso fez com que uma onda de empreendimentos nesse segmento acontecesse, principalmente por ser uma das últimas áreas da Praia da Costa a ter espaço para novas construções. No entanto, os terrenos, atualmente, estão escassos.
Para o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert, a região atrai por todos os seus pontos fortes e por ter poucas áreas para se construir, o preço do metro quadrado será mais alto, tanto para aquisição quanto para a venda.
“A região não tem espaço para outro tipo de empreendimento que não seja de alto padrão e luxo. Principalmente por conta do valor do metro quadrado na região, já que as áreas para novos lançamentos são escassas. Dessa forma, só é possível viabilizar projetos de alto padrão no local”, analisa.

ES tem o maior crescimento de franquia imobiliária no país

O Espírito Santo teve um crescimento de 981% de vendas entre os Estados onde está a RE/MAX. “Os resultados são frutos da estratégia que tem sido aplicada nos últimos anos, cujos pilares são cultura empresarial focada nas pessoas, reconhecimento de marca, investimento em tecnologia e empreendedorismo dos corretores”, avalia o presidente e CEO da RE/MAX Brasil, Peixoto Accyoli. O Valor Geral de Vendas (VGV) total da franquia no país alcançou R$4,7 bilhões, alta de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado.

ÁREA DE LAZER CONSTRUÍDA DE FORMA INDEPENDENTE

Arti Design Living, Città e Apex
Acesso para a área de lazer será feita apenas pelo lobby do empreendimento Crédito: Città/Divulgação
O Arti Design Living, da Città Engenharia e Apex, localizado na Praia da Costa, terá sua área de lazer construída independente das torres residenciais. Será uma edificação própria e posteriormente integrada às unidades privativas.
O complexo terá três andares e um espaço total de 1.186,31 metros quadrados. O acesso a este clube de luxo será feito exclusivamente pelo lobby do empreendimento.
“Além de estar a poucos metros da praia, os moradores vão poder desfrutar de um ambiente de lazer completo e funcional. Essas características vão se traduzir em comodidade para quem vai utilizar a área e tranquilidade para quem deseja ficar no apartamento”, explica o diretor executivo da Città, Roberto Puppim.

2ª edição do Construção Brasil

Marcada para o dia 17 de outubro, a 2ª edição do Construção Brasil, acontecerá em São Paulo. O evento traz o tema “A jornada da inovação tecnológica na construção” e reúne especialistas do segmento para quatro horas de painéis e apresentações. “Nesta edição, teremos uma trilha exclusiva sobre transformação digital, inovação e tendências para o segmento da construção. Conseguimos reunir nesta programação nomes que são referência para o setor e temos certeza de que os participantes terão uma tarde de muito networking, conhecimento e grandes insights para os seus negócios”, destaca o Diretor de Unidade de Negócios Segmento Construção do Grupo Senior Sistemas.

MZI COMEMORA SEUS 25 ANOS

Rachel e Rubia Menezes, diretoras da MZI
Rachel e Rubia Menezes, diretoras da MZI Crédito: Cacá Lima/Divulgação
Os irmãos Rachel, Rubia e Renato Menezes comemoram 25 anos da MZI Incorporadora e já planejam o lançamento de um condomínio de casas de alto padrão, previsto para 2024, localizado na capital paulista.
A empresa contabiliza mais de 300 mil metros quadrados em obras e deve intensificar seus investimentos em empreendimentos pautados na sustentabilidade, como a biofilia e a utilização do tijolo ecológico.
O recurso oferece maior isolamento acústico e conforto térmico, traduzindo-se em apartamentos mais frescos, protegidos das variações da temperatura externa e com redução de gastos com consumo de energia por ar-condicionado.

Loteamento em Guriri atinge 70% das vendas

O Residencial Golden Guriri, da Soma Urbanismo, já está com mais 70% dos lotes vendidos. Localizado em um dos balneários mais badalados do Norte do Espírito Santo, em São Mateus, o loteamento tem entrega prevista para março de 2024.

Segundo Lineker Hoffman, gerente de Projetos da Soma, antes, estava sendo levado em consideração um terreno plano, com bastante areia e fácil absorção da água. Agora, após o grande índice de precipitação, as vias e rede de drenagem do empreendimento estão sendo erguidas com redes com manilhas e aduelas de concreto, que vão levar a água da chuva escoada até o rio Mariricu. 

 “Essa solução reduz as chances de problemas no escoamento de água, mesmo com todos os desafios de implantação de redes de drenagem neste balneário. As obras estão avançando, mesmo com essa mudança. Estamos executando o novo sistema de drenagem, a estrutura da guarita já está pronta e começamos também as obras do clube”, pontua.

MAIS EM METRO QUADRADO

Empresas capixabas investem R$ 3,5 milhões em startup de arquitetura

Capixabas no Conecta Imobi destacam inteligência artificial e foco na experiência do cliente

Loteadora do ES ensina a vender imóveis para brasileiros que moram no exterior

Aluguel residencial acumula alta de 12,18% em 2023

Mercado imobiliário de luxo começa a voltar os olhos para a Prainha

Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Tópicos Relacionados

Praia da Costa Mercado imobiliário Valorização Imobiliária
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados