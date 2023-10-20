Mulheres já representam 40% dos corretores de imóveis no país

A pesquisa mostrou que as mulheres querem ocupar cargos mais altos Crédito: Shutterstock

As mulheres que são corretoras de imóveis já são 40% dos profissionais dessa área atuando no país. Os dados são da pesquisa Raio-X da Corretora, realizada pelo DataZap e mostram número do último trimestre de 2022, em comparação com 2019, quando elas representavam 34%.

A pesquisa ainda mostrou que elas querem ocupar cargos mais altos e 59% têm aspirações de assumir posições de liderança no futuro. Das entrevistados, 75% ainda declararam se dedicar exclusivamente à corretagem de imóveis.

Entre os desafios está o número de horas trabalhadas: enquanto 13% dos homens alegaram trabalhar mais de 49 horas semanais, essa porcentagem sobe para 24% no público feminino. A dificuldade em conciliar a vida pessoal e profissional foi citada por 42% das entrevistadas, 36% citam o machismo no setor como um obstáculo, assim como 28% alegou haver diferença de oportunidades entre gêneros.

“A presença feminina no mercado imobiliário está crescendo e, simultaneamente, há um aumento marginal na renda dessas mulheres, mas a carga de trabalho ainda está muito acima da média”, explica a economista do DataZAP, Larissa Gonçalves.

Mas elas destacaram algumas motivações para optar pela profissão: 30% citaram a comissão e o salário como razões primordiais para entrar na profissão, seguidas por 21% que valorizam a flexibilidade de horário.

MRV facilita negociação de dívidas A MRV está participando do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal e está com facilidades para a renegociação de dívidas de clientes, como descontos de até 67% para pagamento à vista ou parcelamento em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Para isso, basta acessar, entre os meses de outubro e dezembro deste ano, os canais digitais de Relacionamento com o Cliente da empresa.

EDIFÍCIO ABRE GALERIA COM EXPOSIÇÃO PARA O PÚBLICO

A exposição “Cores do Espírito Santo” traz 17 telas do artista plástico Wagner Veiga Crédito: Divulgação

O edifício The Gallery Art Residence, recém-entregue pelo Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, inaugurou o seu espaço de exposições com uma exposição do artista plástico Wagner Veiga.

A exposição “Cores do Espírito Santo” traz 17 telas que ilustram pontos turísticos e históricos do Estado e vai até dezembro de 2023. Quem for ao local poderá conferir os trabalhos expostos em vitrines ao longo da galeria comercial. O acesso à exposição é gratuito, sem necessidade de agendamento.

Índice FipeZap registra maior alta no aluguel comercial desde 2013 O mês de setembro marcou alta no aluguel comercial. De acordo com o Índice FipeZap+, os preços de venda de imóveis comerciais passaram a acumular uma queda nominal de 0,60% nos últimos 12 meses, em contraste aos preços de locação do segmento, que tiveram incremento de 6,73% na mesma janela temporal. Em termos históricos, a instituição destacou que a alta acumulada pelos preços de locação do segmento atingiu o maior patamar desde julho de 2013 (+6,86%). O valor médio de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² foi avaliado em R$ 8.414/m², no caso de imóveis anunciados para venda, e de R$ 41,80/m² entre unidades oferecidas para locação.

VENDA DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS SOBE 14% NO ANO

O levantamento foi realizado com 20 empresas associadas à Abrainc Crédito: Shutterstock

A quantidade de imóveis comercializados no Brasil cresceu 14,4% nos sete primeiros meses de 2023, quando comparado ao mesmo período de 2022, segundo o índice Abrainc-Fipe. O levantamento foi realizado com 20 empresas associadas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Um dos maiores impulsionadores dessa realidade foi o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que passou por mudanças do governo federal. De janeiro a julho, o segmento popular aumentou 18,3%, totalizando R$ 11,9 bilhões em vendas. O segmento de Médio e Alto Padrão (MAP) também teve crescimento no mesmo período, de 15,1% nas vendas, totalizando R$ 10,7 bilhões entre as incorporadoras pesquisadas.