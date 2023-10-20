Mulheres já representam 40% dos corretores de imóveis no país

MRV facilita negociação de dívidas
A MRV está participando do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal e está com facilidades para a renegociação de dívidas de clientes, como descontos de até 67% para pagamento à vista ou parcelamento em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Para isso, basta acessar, entre os meses de outubro e dezembro deste ano, os canais digitais de Relacionamento com o Cliente da empresa.
EDIFÍCIO ABRE GALERIA COM EXPOSIÇÃO PARA O PÚBLICO
Índice FipeZap registra maior alta no aluguel comercial desde 2013
O mês de setembro marcou alta no aluguel comercial. De acordo com o Índice FipeZap+, os preços de venda de imóveis comerciais passaram a acumular uma queda nominal de 0,60% nos últimos 12 meses, em contraste aos preços de locação do segmento, que tiveram incremento de 6,73% na mesma janela temporal. Em termos históricos, a instituição destacou que a alta acumulada pelos preços de locação do segmento atingiu o maior patamar desde julho de 2013 (+6,86%). O valor médio de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² foi avaliado em R$ 8.414/m², no caso de imóveis anunciados para venda, e de R$ 41,80/m² entre unidades oferecidas para locação.
VENDA DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS SOBE 14% NO ANO
Férias!
A coluna Metro Quadrado vai sair de férias, mas volta no dia 17 de novembro. Nos vemos lá!