Vitória chega ao sexto mês como o metro quadrado mais valorizado do país

Praia do Canto, Vitória: capital teve valorização de 1,70% em setembro e de 8,26% no período de um ano Crédito: Ricardo Medeiros

Vitória chegou ao sexto mês consecutivo como a capital com o maior valor médio do metro quadrado no país: R$ 10.806. Segundo levantamento feito pelo DataZap+ a capital capixaba ficou na frente de São paulo (R$ 10.575), Florianópolis (R$ 10.556), Rio de Janeiro (R$ 9.953), Curitiba (R$ 8.930) e Brasília (R$ 8.889). Vale ressaltar que a pesquisa é realizada dentro de um universo de imóveis anunciados em sites da internet, ou seja, são imóveis de terceiros e não abrangem lançamentos.

O Índice FipeZap mede o comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras, registrando o crescimento de 0,45% em setembro e de 5,29% nos últimos 12 meses. Já Vitória, teve valorização de 1,70% em setembro e de 8,26% no período de um ano.

“Vitória apresenta um cenário único de valorização imobiliária. Sendo uma ilha com limitações geográficas para expansão, a disponibilidade de terrenos para construção é gradualmente reduzida. Isso, por sua vez, naturalmente eleva os custos de construção e, consequentemente, o valor por metro quadrado. Vitória também se beneficia de indicadores econômicos promissores, geradores de empregos e renda, o que gera uma crescente demanda por habitação e atrai novos investimentos”, avalia o diretor do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais (Secovi-ES) e executivo da Gava Crédito Imobiliário, Ricardo Gava.

Com exceção dos primeiros meses do ano, quando Vitória deixou de ocupar o primeiro lugar, após registrar uma velocidade maior na sua valorização, a partir de abril, a capital voltou a tomar a liderança. Já Vila Velha, outra cidade capixaba analisada pelo índice, teve valorização de 1,31% em setembro e de 11,43% no período de 12 meses. O valor médio do metro quadrado da cidade canela-verde ficou em R$ 7.903.

Workshop de educação ambiental A Soma Urbanismo realizou um workshop de educação ambiental com seus colaboradores, por meio do Projeto Somadores em parceria com o Recicla. O workshop foi conduzido por Tainara Trindade, Assistente de Projetos, e Georgia Bis Hoffmann, Assistente de Novos Negócios da Soma Urbanismo. Na ocasião, os colaboradores tiveram trocas sobre como explorar maneiras de preservar o planeta e promover iniciativas sustentáveis dentro e fora da empresa.

EVENTO DE ACELERAÇÃO IMOBILIÁRIA COM PRÉ-LANÇAMENTO DA CASAMORADA EM ITAPARICA

O IT House terá como diferencial o Sky Lounge, um pavimento completo com área de lazer Crédito: Casamorada/Divulgação

A Casamorada vai reunir profissionais e corretores para um evento de aceleração imobiliária, que acontece de terça (17) a quinta-feira (19). Chamado de Acellera Casamorada, o evento terá como foco o pré-lançamento do IT house, empreendimento de 26 andares, localizado na Praia de Itaparica.

Um dos seus diferenciais será o Sky Lounge, um pavimento completo com área de lazer com piscina aquecida, deck, praia, sauna, spa, pub, academia, churrasqueira e área gourmet. Além disso, contará um hall de entrada com pé direito duplo, work station, porte-cochère, delivery room, lavanderia e mercearia autônoma.

O Acellera Casamorada será realizado pela Dress Academy, aceleradora de carreiras e negócios imobiliários do Brasil, desenvolvida por Thiago Abreu, que irá ministrar o curso. O objetivo é transformar sua carreira dos corretores e acelerar seus resultados em vendas no último trimestre do ano, com base em quatro pilares: acessar o conhecimento, praticar o que acessou, aprender e aprimorar e retorno ao primeiro passo.

“O acelera tem sido um evento que tem promovido resultados efetivos no Brasil e fazer este evento com a Casamorada Engenharia, pra mim, tem um significado completamente especial, pois foi onde comecei a minha carreira como gestor imobiliário”, diz o Growth Hacker Imobiliário, Thiago Abreu.

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No Salão do Imóvel O Programa de Palestras Salão do Imóvel 2023, que acontece na arena do Base 27 vai falar sobre “Tendências e Oportunidades no Crédito Imobiliário”. O bate-papo acontece na quinta-feira (19) e será mediado por Ricardo Gava, executivo da Gava Crédito Imobiliário e diretor do Secovi-ES, tendo entre os debatedores Carlos Artur Hauschild, do Banestes, e Eduardo Ton, do Sicoob-ES.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS WORKSHOPS DE PRIMAVERA DO CREA-ES

Os interessados devem acessar o site do Crea-ES para se inscrever Crédito: Shutterstock

Já estão abertas as inscrições para os “Workshops de Primavera” do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES). Serão mais de 20 cursos gratuitos para que os participantes possam aprofundar seus conhecimentos, adquirir novas habilidades e se manter atualizados com as últimas tendências e inovações.

Todas as atividades serão coordenadas pela Sociedade Espírito-Santense de Engenheiros (SEE) e o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Espírito Santo (Ibape-ES). Os interessados devem acessar o site do Crea-ES , escolher qual o curso que deseja fazer e se inscrever.