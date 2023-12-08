Sinduscon quer realizar feira de construção no Espírito Santo em 2024

Evento vai mostrar para o Brasil o potencial do ES na construção Crédito: Shutterstock

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) vai completar 90 anos em 3 de outubro de 2024 e planeja uma série de eventos e ações para comemorar a data no ano que vem. Um deles, adiantado por Douglas Vaz, presidente da entidade, será uma feira da construção.

Ainda sem data ou local definidos, a intenção é fazer um evento de grande porte, segundo Douglas. “Queremos mostrar todo o potencial da construção no Espírito Santo. Estamos conversando com a mesma empresa que faz uma das maiores feiras de construção do país para trazer o modelo parecido”, adianta.

O anúncio foi feito durante a confraternização do Sinduscon-ES, que aconteceu nesta quarta-feira (06), reunindo membros da diretoria, dirigentes de outras entidades e empresários do mercado imobiliário do Espírito Santo. A confraternização ainda teve uma ação solidária, com a doação de fraldas geriátricas para o Asilo de Idosos de Vitória.

Confraternização 2023 do Siduscon-ES

Presidente do Crea-ES é eleito para integrar o Grupo de Trabalho da COP 30 O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Jorge Silva, foi eleito para conduzir o Grupo de Trabalho da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que ocorrerá em Belém (PA), em novembro de 2025. “Esta será a nossa missão neste fórum, contribuir com ações efetivas para diminuir os impactos das mudanças climáticas no mundo”, diz.

Proeng entrega seu primeiro empreendimento residencial em Goiás

O Ipiranga Park Residencial está com 100% de suas unidades vendidas Crédito: Divulgação

A construtora capixaba Proeng que já tinha lançado empreendimentos comerciais em Anápolis (GO) vai entregar neste mês, o primeiro residencial na cidade, o Ipiranga Park Residencial. Com 100% dos imóveis vendidos, o prédio conta com lazer completo na cobertura, com vista 360° da região.

O Ipiranga Park Residencial será entregue também com itens sustentáveis e tecnológicos, como ponto de recarga para carros elétricos, reservatório de água da chuva e do ar-condicionado, lixeiras para coleta seletiva, compartilhamento de bicicletas e outros itens, fazem parte dos selos Proeng ECO e Tecno, presente nos projetos da construtora.

Empreendimento da Soma chega a 80% das obras concluídas O Soma Belavitta atingiu o marco de 80% das obras concluídas. Localizado em Aracruz, o loteamento da Soma Urbanismo tem previsão de entrega para outubro de 2024. E para quem deseja adquirir um dos empreendimentos da empresa com preços de 2023, ainda dá tempo de negociar. Com loteamentos a partir de R$ 56.765,91, a Soma Urbanismo estenderá, até o dia 15 de dezembro, a tabela de preços atual, com valores de 2023. A loteadora tem residenciais disponíveis em São Mateus, Guaçuí, Aracruz, Nova Venécia, Colatina e Porto Seguro.

Loteamentos da CBL contribuem para obras estruturais das cidades

Loteamento da CBL em Linhares: obras estruturais Crédito: CBL/Divulgação

Com uma presença estabelecida em 10 municípios capixabas e um total de 23 empreendimentos ao longo de 15 anos, a CBL lançou 10 mil lotes, impactando 39 mil pessoas e levando, inclusive, obras estruturais para as cidades onde estão instalados seus empreendimentos.

“A implantação de empreendimentos imobiliários é de suma importância para as cidades, além de preencher os vazios urbanos, proporciona uma sensação de crescimento ordenado e segurança na região, e valorização local”, destaca Tiago Rossoni, Coordenador de Legalizações, Projetos e Meio Ambiente da Lotes CBL.

Em Aracruz, por exemplo, a empresa realizou a construção de um sistema reservatório de água tratada, uma estação de tratamento de esgoto e pavimentação asfáltica de ruas do bairro Jardins. Já em Linhares, a empresa foi responsável pela construção de um reservatório de água tratada, de uma rede de esgoto de 6,8 km e a recuperação de 42 mil m² de áreas degradadas.

E em Viana, a CBL executou a drenagem de seu empreendimento e do entorno para minimizar os alagamentos da região. Além disso, a empresa realizou a duplicação da avenida Hozack Ferreira Brandt para melhorar a mobilidade local.

Brasileiros investem no mercado imobiliário de Miami Miami já é destino obrigatório dos brasileiros que investem no mercado imobiliário. segundo a corretora Mariana Niro, Founding Agent Serhant, além da busca por melhores opções de trabalho, a cidade atrai brasileiros também atrás de boas escolas, casas de veraneio e imóveis para terem uma renda extra em dólar. “Apesar do aumento dos juros americanos, o sul da Flórida, comparado com outros locais dos EUA, parece estar imune às condições de recessão”, afirma.

Vitória Stone Fair 2024 já está com credenciamento aberto

21ª edição da Vitória Stone Fair será de 30 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

A edição do próximo ano da Vitória Stone Fair já está com credenciamento aberto, que pode ser feito diretamente no site do evento. A feira está entre as mais importantes do mundo em diversidade e variedade de opções e a sua 21ª edição acontece de 30 de janeiro a 2 de fevereiro.