Sinduscon quer realizar feira de construção no Espírito Santo em 2024

Evento vai mostrar para o Brasil o potencial do ES na construção. Crédito: Shutterstock

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) vai completar 90 anos em 3 de outubro de 2024 e planeja uma série de eventos e ações para comemorar a data no ano que vem. Um deles, adiantado por Douglas Vaz, presidente da entidade, será uma feira da construção.



Ainda sem data ou local definidos, a intenção é fazer um evento de grande porte, segundo Douglas. “Queremos mostrar todo o potencial da construção no Espírito Santo. Estamos conversando com a mesma empresa que faz uma das maiores feiras de construção do país para trazer o modelo parecido”, adianta.

O anúncio foi feito durante a confraternização do Sinduscon-ES, que aconteceu nesta quarta-feira (06), reunindo membros da diretoria, dirigentes de outras entidades e empresários do mercado imobiliário do Espírito Santo. A confraternização ainda teve uma ação solidária, com a doação de fraldas geriátricas para o Asilo de Idosos de Vitória.

Proeng entrega seu primeiro empreendimento residencial em Goiás

O Ipiranga Park Residencial está com 100% de suas unidades vendidas. Crédito: Divulgação

A construtora capixaba Proeng que já tinha lançado empreendimentos comerciais em Anápolis (GO) vai entregar neste mês, o primeiro residencial na cidade, o Ipiranga Park Residencial. Com 100% dos imóveis vendidos, o prédio conta com lazer completo na cobertura, com vista 360° da região.

O Ipiranga Park Residencial será entregue também com itens sustentáveis e tecnológicos, como ponto de recarga para carros elétricos, reservatório de água da chuva e do ar-condicionado, lixeiras para coleta seletiva, compartilhamento de bicicletas e outros itens, fazem parte dos selos Proeng ECO e Tecno, presente nos projetos da construtora.

Loteamentos da CBL contribuem para obras estruturais das cidades

Loteamento da CBL em Linhares: obras estruturais . Crédito: CBL/Divulgação

Com uma presença estabelecida em 10 municípios capixabas e um total de 23 empreendimentos ao longo de 15 anos, a CBL lançou 10 mil lotes, impactando 39 mil pessoas e levando, inclusive, obras estruturais para as cidades onde estão instalados seus empreendimentos.

“A implantação de empreendimentos imobiliários é de suma importância para as cidades, além de preencher os vazios urbanos, proporciona uma sensação de crescimento ordenado e segurança na região, e valorização local”, destaca Tiago Rossoni, Coordenador de Legalizações, Projetos e Meio Ambiente da Lotes CBL.

Em Aracruz, por exemplo, a empresa realizou a construção de um sistema reservatório de água tratada, uma estação de tratamento de esgoto e pavimentação asfáltica de ruas do bairro Jardins. Já em Linhares, a empresa foi responsável pela construção de um reservatório de água tratada, de uma rede de esgoto de 6,8 km e a recuperação de 42 mil m² de áreas degradadas.

E em Viana, a CBL executou a drenagem de seu empreendimento e do entorno para minimizar os alagamentos da região. Além disso, a empresa realizou a duplicação da avenida Hozack Ferreira Brandt para melhorar a mobilidade local.

Vitória Stone Fair 2024 já está com credenciamento aberto

21ª edição da Vitória Stone Fair será de 30 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024. Crédito: Carlos Alberto Silva

A edição do próximo ano da Vitória Stone Fair já está com credenciamento aberto, que pode ser feito diretamente no site do evento. A feira está entre as mais importantes do mundo em diversidade e variedade de opções e a sua 21ª edição acontece de 30 de janeiro a 2 de fevereiro.

Segundo os organizadores, a feira pretende apresentar cerca de 250 expositores e contar com a participação de visitantes de mais de 50 países, com destaque para EUA, China, Itália e México. A expectativa é receber mais de 15 mil visitantes.

