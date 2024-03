Nova orla no Canal de Camburi já movimenta mercado imobiliário da região

Reurbanização do Canal de Camburi vai movimentar economicamente a região. Crédito: Prefeitura de Vitória

O projeto para a nova orla de Vitória vai urbanizar as margens do Canal de Camburi, dando uma cara nova à região, o que promete impulsionar não apenas o comércio e outras atividades econômicas, mas também o mercado imobiliário do entorno, visto que é uma área nobre e já bastante valorizada.

Para a especialista em mercado imobiliário Camila Menezes, o projeto representa uma oportunidade para quem busca investir em imóveis na região.

“A urbanização do Canal de Camburi vai modernizar a região e trazer melhorias para mobilidade urbana, além de opções de lazer e turismo. Tamanho investimento irá alavancar o potencial econômico e turístico da cidade, em curto prazo, culminando, certamente, na valorização dos imóveis dos bairros do entorno, como Barro Vermelho, Jardim da Penha e Praia do Canto”, garante.

A especialista reforça que o momento é uma boa oportunidade para quem sonha em adquirir um imóvel na região, que apresentará valorização exponencial nos próximos anos com a nova obra e a redução no número de áreas disponíveis.

“Estamos falando de bairros que já possuem um metro quadrado bem avaliado e têm poucas unidades de imóveis ainda disponíveis para compra. Este é o momento ideal para aproveitar o que esses bairros ainda têm para oferecer”, afirma.

Entre os empreendimentos recentemente lançados na região, está o Golden Barro Vermelho, da Empar Incorporadora, localizado no Barro Vermelho, bairro anexo à Praia do Canto que vai se beneficiar com as obras do canal. Outra opção é o Stage Praia do Canto, da Mivita, com plantas de dois quartos com suíte e até 115,66m².

Itaparica ON atinge 80% das obras concluídas

O Itaparica ON será entregue antes do prazo. Crédito: Casamorada/Divulgação

O Itaparica ON, da Casamorada, já está com 80% das suas obras concluídas. Com entrega planejada para este ano, o empreendimento já está em sua fase final envolvendo textura externa, instalação de esquadrias de alumínio, instalação de elevador definitivo e liberação das áreas comuns.

"A obra está andando para entrega antes do prazo. O aumento da produtividade da obra tem sido o nosso trabalho em conjunto com o gerente Guilherme Lovatti, a execução e supervisão de qualidade do encarregado de obra José Barbosa e da técnica em Edificações Franciéllen Marques", comenta a engenheira responsável pela obra, Alice Azevedo.

CasaCor ES inicia os preparativas da edição 2024

Painel assinado pelo artista Raí Bolzan em ambiente de Heliomar Venancio na CasaCor ES 2023. Crédito: Caio Cesar/CasaCor

A CasaCor 2023 deste ano já está com data marcada desde o encerramento da edição de 2023: de 2 de setembro a 27 de outubro. E, para a abertura dos trabalhos, no próximo dia 27 de março, a organizadora da mostra, Rita Tristão, vai receber imprensa e profissionais de arquitetura, urbanismo, paisagismo e design de interiores do Estado para o Open House do evento.

O diretor de relacionamento e curador da Casacor, Pedro Ariel, virá de São Paulo para explicar sobre o tema da mostra deste ano, “De presente, o agora”. O tema convida a refletir sobre que ancestrais queremos ser das futuras gerações e qual é o legado que desejamos deixar. Outra novidade da edição deste ano é que ela já teve o local anunciado: o Clube Ítalo Brasileiro, mesmo endereço da mostra de 2023.

