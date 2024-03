Incorporadora capixaba vai lançar primeiro empreendimento em Lisboa

Empreendimento está localizado em um dos últimos exemplares da arquitetura art nouveau na cidade. Crédito: Invite/Divulgação

A incorporadora capixaba Invite vai atravessar o Oceano Atlântico para o lançamento de seu primeiro empreendimento em Lisboa, Portugal. Localizado em um palacete do início do século XX, um dos últimos exemplares da arquitetura art nouveau na cidade, o Camilo, 25 é um edifício boutique que traz um conceito misto de comercialização de unidades.



O empreendimento vai unir o conceito smart use (comercialização de frações compartilhadas para uso exclusivo em períodos do ano previamente agendados) e o de unidades integrais, que podem ser adquiridas por um único proprietário. No modelo de smart use, segundo a CEO da Invite, Cecília Zon Rody Rogério, serão 11 cotas por apartamento.

A executiva ainda adianta que está nos últimos preparativos para o lançamento do empreendimento, que acontece ainda em março. Atualmente em obras, o projeto terá esculturas da artista plástica capixaba, que tem avós portugueses, Ana Paula Castro, inspiradas na obra de Camilo Castelo Branco (escritor português, cuja obra “Amor de Perdição, publicada em 1863, foi um marco para o Romantismo lusitano), para compor a fachada do imóvel histórico, aliando tradição e modernidade.

Segundo Cecília, a escolha pela capital portuguesa tem um motivo: a constante valorização da cidade, que se tornou atraente para investimentos rentáveis, pois tem se destacado como um polo de atração para compradores em busca de moradia, seja permanente, seja de curta ou longa duração.

“O Camillo, 25 surge como uma oportunidade de investimento, destacando-se por sua exclusividade, localização privilegiada e custo-benefício atrativo”, diz.

Arquitetura biofílica em Jardim Camburi

O projeto do Lago by Mivita tem o conceito de arquitetura biofílica em diversos ambiente. Crédito: Mivita/Divulgação

Estudo realizado pela Futura Inteligência revelou que Jardim Camburi, em Vitória, lidera o ranking de bairros com maior potencial de crescimento na capital. De olho nas oportunidades que a região proporciona, a Mivita desenvolveu o projeto do Lago by Mivita com o conceito de arquitetura biofílica em diversos ambientes, totalizando uma área de lazer com mais de mil metros quadrados.

Além dos diferenciais do projeto, Livia Giacomin, diretora da empresa, também aponta atributos estratégicos de Jardim Camburi, como proximidade com o aeroporto e com a Praia de Camburi e infraestrutura comercial completa.

Lotes CBL instala a primeira quadra de beach tennis em loteamento

A Lotes CBL irá instalar uma quadra de beach tennis no Ita Park, em Cachoeiro de Itapemirim. Crédito: Lotes CBL/Divulgação

A Lotes CBL irá instalar uma quadra de beach tennis no Ita Park, em Cachoeiro de Itapemirim. Este será o primeiro loteamento da empresa a possibilitar a prática de esporte na cidade. Além da quadra de beach tennis com 648m², será construído um playground com 108,87m².

Segundo o Head de Marketing Leandro Vicentini, a CBL estudou o mercado de Cachoeiro de Itapemirim e ouviu as demandas da cidade. “Nosso público valoriza o conceito wellness e um espaço para beach tennis foi identificado como um item importante para ele”, explica.

O Ita Park está localizado próximo ao bairro Ferroviários, numa área total de 248.619,50m², com 498 lotes a partir de 250m². Entre os diferenciais, lotes planos, vista panorâmica da cidade e para o Pico do Itabira. Infraestrutura completa com rede de água, luz e esgoto instalados, e calçamento com piso intertravado.

