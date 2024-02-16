Minha Casa, Minha Vida é uma das principais apostas do mercado, mostra pesquisa

O Minha Casa, Minha Vida foi reformulado no ano passado Crédito: Shutterstock

Diante dessa perspectiva, era natural que o programa se transformasse em uma das principais apostas do mercado para 2024. E isso é um dos resultados da pesquisa “O que o empreendedor imobiliário espera do mercado em 2024?”, realizada pelo Grupo Prospecta em parceria com o Sienge no período de 29 de novembro de 2023 a 3 de janeiro de 2024.

O estudo mostra que 52% dos profissionais do setor imobiliário veem o MCMV como o nicho de mercado mais potencializado do ano. Em seguida estão as residências verticais (18%), a área de loteamento (7%), a compra da segunda residência (6%) e o desenvolvimento de comunidades planejadas (5%).

“Para 2024, o Ministério das Cidades prevê a contratação de 187 mil novas moradias em 560 municípios por meio do MCMV. Isso amplia as expectativas do setor por um ano com o mercado mais aquecido, com mais compradores e maior acesso a financiamentos e subsídios do governo”, explica Cristiano Gregorius, diretor executivo do Sienge, que integra o Grupo Softplan.

A pesquisa ainda constatou que 48% dos entrevistados entendem que o mercado imobiliário está em um momento de retomada lenta, mas 43% acreditam que o setor passará por uma fase de retomada com crescimento elevado. Sobre investimentos, 89% pretendem empreender ou realizar novos investimentos em 2024, sendo que 49% planejam empreender na área de residência vertical, 10% em loteamento e 8% no nicho de casas e residencial horizontal.

O estudo entrevistou 250 profissionais do ramo, incluindo atuantes em construtoras, incorporadoras, loteamento e desenvolvimento urbano, arquitetos, proprietários de terreno, fornecedores de materiais e profissionais do mercado financeiro.

Construtora capixaba investe na “Ilha do Silício” O empresário Cesar Mocelin, da Mocelin Engenharia, participou na missão realizada pelo fundo de investimentos catarinense Terracotta Ventures, para promover networking entre associados e fazer visitas a empresas e startups de Florianópolis, a “Ilha do Silício”. Atualmente a construtora tem um conselheiro e fornecedores na capital catarinense e também se conecta com startups da região e se prepara para viabilizar empreendimentos com modelos de operação que ainda não existem no Espírito Santo. “É surpreendente ver como este universo evolui”, afirma.

Pedras brasileiras são destaque em evento nos EUA

Espaço para as pedras brasileiras na KBIS 2024

As pedras brasileiras terão um espaço de exibição da KBIS 2024, principal evento da América do Norte para design de cozinhas e banheiros que acontecerá em Las Vegas, de 27 a 29 de fevereiro. Desenvolvido pelo escritório de design uruguaio La Agencia, o espaço apresentará revestimentos de piso e parede em quartzito Mont Blanc, obras de arte elaboradas em quartzito Sauípe e Baccarat, além de mobiliários esculpidos em Green Pantanal.

“O uso das rochas naturais vem mudando ao longo dos anos, acompanhando tendências e inovações tecnológicas, trazendo a cada dia novas opções de paginações e cortes, bem como acabamentos diferenciados. E é isso que vamos mostrar”, comenta o presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Tales Machado.

A entidade é responsável pelo programa de incentivo às exportações It’s Natural - Brazilian Natural Stone, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), e que tem buscado participar de eventos mundiais ligados ao design e decoração, para inserir cada vez mais as rochas ornamentais brasileiras como opção de escritórios responsáveis por grandes projetos.

Mármore e granito como estrelas de empreendimento de alto padrão Ainda sobre pedras ornamentais, a Vitória Stone Fair 2024 evidenciou sua importância como um material de estilo, personalidade e qualidade. E seu uso tem sido cada vez mais consolidado em empreendimentos de alto padrão na Grande Vitória. Um exemplo é o Landscape Green Living, da MZI, em fase final de construção na Enseada do Suá, que incorporou pedras naturais capixabas em seus ambientes. A especificação das pedras foi, inclusive, realizada pela arquiteta Vivian Coser, maior especialista do segmento no Estado em pedras naturais.

Embaixadora da RE/MAX Brasil na Europa faz palestra gratuita em Vitória

Eliane Ribeiro: palestra gratuita com inscrições on-line Crédito: Arquivo pessoal

A top producer RE/MAX Portugal e embaixadora da RE/MAX Brasil na Europa, Eliane Ribeiro, estará em Vitória, na próxima terça-feira (20), às, 17h, para uma palestra gratuita, no auditório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). O evento é aberto a todo o mercado imobiliário e as inscrições podem ser feitas antecipadamente, on-line