Minha Casa, Minha Vida é uma das principais apostas do mercado, mostra pesquisa

Diante dessa perspectiva, era natural que o programa se transformasse em uma das principais apostas do mercado para 2024. E isso é um dos resultados da pesquisa “O que o empreendedor imobiliário espera do mercado em 2024?”, realizada pelo Grupo Prospecta em parceria com o Sienge no período de 29 de novembro de 2023 a 3 de janeiro de 2024.
O estudo mostra que 52% dos profissionais do setor imobiliário veem o MCMV como o nicho de mercado mais potencializado do ano. Em seguida estão as residências verticais (18%), a área de loteamento (7%), a compra da segunda residência (6%) e o desenvolvimento de comunidades planejadas (5%).
“Para 2024, o Ministério das Cidades prevê a contratação de 187 mil novas moradias em 560 municípios por meio do MCMV. Isso amplia as expectativas do setor por um ano com o mercado mais aquecido, com mais compradores e maior acesso a financiamentos e subsídios do governo”, explica Cristiano Gregorius, diretor executivo do Sienge, que integra o Grupo Softplan.
A pesquisa ainda constatou que 48% dos entrevistados entendem que o mercado imobiliário está em um momento de retomada lenta, mas 43% acreditam que o setor passará por uma fase de retomada com crescimento elevado. Sobre investimentos, 89% pretendem empreender ou realizar novos investimentos em 2024, sendo que 49% planejam empreender na área de residência vertical, 10% em loteamento e 8% no nicho de casas e residencial horizontal.
O estudo entrevistou 250 profissionais do ramo, incluindo atuantes em construtoras, incorporadoras, loteamento e desenvolvimento urbano, arquitetos, proprietários de terreno, fornecedores de materiais e profissionais do mercado financeiro.
As pedras brasileiras terão um espaço de exibição da KBIS 2024, principal evento da América do Norte para design de cozinhas e banheiros que acontecerá em Las Vegas, de 27 a 29 de fevereiro. Desenvolvido pelo escritório de design uruguaio La Agencia, o espaço apresentará revestimentos de piso e parede em quartzito Mont Blanc, obras de arte elaboradas em quartzito Sauípe e Baccarat, além de mobiliários esculpidos em Green Pantanal.
“O uso das rochas naturais vem mudando ao longo dos anos, acompanhando tendências e inovações tecnológicas, trazendo a cada dia novas opções de paginações e cortes, bem como acabamentos diferenciados. E é isso que vamos mostrar”, comenta o presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Tales Machado.
A entidade é responsável pelo programa de incentivo às exportações It’s Natural - Brazilian Natural Stone, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), e que tem buscado participar de eventos mundiais ligados ao design e decoração, para inserir cada vez mais as rochas ornamentais brasileiras como opção de escritórios responsáveis por grandes projetos.
A top producer RE/MAX Portugal e embaixadora da RE/MAX Brasil na Europa, Eliane Ribeiro, estará em Vitória, na próxima terça-feira (20), às, 17h, para uma palestra gratuita, no auditório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). O evento é aberto a todo o mercado imobiliário e as inscrições podem ser feitas antecipadamente, on-line
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Eliane Ribeiro tem em seu currículo mais de 350 milhões de euros em volume de negócios imobiliários desde 2012 e atua como agente na The RE/MAX Collection em Portugal. Ela também integra a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) e o clube de mulheres empresárias de língua portuguesa. A profissional recebeu ainda o “The Best Luxury Real State Broker in Portugal” em 2020 e 2021, sendo a primeira corretora no país a receber esse prêmio.