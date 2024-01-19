Designers e arquitetos estão entre os focos da Vitória Stone Fair

Profissional que participou do projeto do Cidade Matarazzo será uma das palestrantes na Vitória Stone Fair Crédito: Cidade Matarazzo/Divulgação

A Vitória Stone Fair deste ano terá um foco especial para arquitetos e decoradores. Haverá um espaço dedicado a palestras e trocas de experiências voltadas para os profissionais, que poderão acompanhar novidades do segmento de rochas e suas utilizações em grandes empreendimentos no mundo, como os aeroportos de Dubai e Adu Dhabi, o Banco da China em Shangai, a Opera Quay na Austrália e o World Trade Center em Hong Kong.

“As pedras brasileiras são muito valorizadas pelo mundo e queremos fazer isso com mais força, aqui no Brasil também. Queremos expandir o conhecimento em pedra natural do mundo aqui no país e por isso, estamos buscando nos aproximar cada vez mais, dos profissionais especificadores”, avalia Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, responsável pela Vitória Stone Fair.

Entre os especialistas convidados estão a arquiteta capixaba Vivian Coser, o arquiteto e designer Léo Shehtman; a arquiteta Miriam Addor, responsável pelo projeto do Cidade Matarazzo, em São Paulo; o arquiteto David Bastos; o jornalista e diretor de conteúdo da Casa Vogue, Guilherme Amorozo; e o designer Lucas Recchia, reconhecido por usar vidro, bronze e pedra em suas criações autorais.

A Vitória Stone Fair acontece de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, no Pavilhão de Carapina, na Serra. As inscrições são gratuitas e já estão sendo feitas pelo site oficial do evento: vitoriastonefair.com.br

Janeiro é o mês ideal para anunciar imóveis O melhor período para quem deseja anunciar um imóvel, seja para venda, seja para locação, é o início do ano, segundo dados do DataZAP. Isso porque, nesse período, há uma redução de ofertas e aumento na procura. Essa tendência, com pico no primeiro mês do ano, se estende até o fim do primeiro trimestre, segundo a pesquisa. Para chegar a esse resultado, foi analisado o comportamento de anunciantes e usuários dos portais ZAP, de 2019 a 2023, levando em consideração anúncios disponíveis, visualizações e usuários que manifestaram interesse em comprar e alugar imóveis.

Soma realiza 1ª campanha do ano e entrega técnica de empreendimento

Empresa realiza entrega técnica de seu primeiro empreendimento em Guaçuí Crédito: Soma Urbanismo/Divulgação

A Soma Urbanismo está com a sua primeira campanha de vendas do ano. Até o dia 31 de janeiro, qualquer lote da empresa pode ser adquirido em até 48 vezes sem juros e parcelas fixas.

A empresa também está realizando, até hoje (19), a entrega técnica do seu primeiro empreendimento em Guaçuí, o Residencial Soma Villaris. O projeto conta com 410 lotes, infraestrutura e localização estratégica.

Os clientes terão a oportunidade de conferir as metragens do lote adquirido e serão instruídos sobre a ligação da água, do esgoto e da energia. O agendamento prévio com os proprietários foi todo on-line.

MRV já entregou mais de 12 mil unidades no ES A MRV entregou, recentemente, a chave de número 500 mil. Segundo a empresa, mais de 1,6 milhão de pessoas vivem em um imóvel construído pela MRV. No Espírito Santo, a construtora já entregou 12.438 apartamentos. “Nessas mais de quatro décadas, viabilizamos o acesso à casa própria, geramos milhares de empregos, dinamizamos a economia, criamos uma cadeia produtiva de valor – e com isso, garantimos a sustentabilidade do nosso negócio”, afirma o CEO da MRV, Rafael Menin.

Mercado imobiliário em debate

Evento reuniu time de especialistas nacionais para debater mercado imobiliário Crédito: Divulgação

A Mivita reuniu um time de especialistas nacionais para debater sobre o mercado imobiliário, suas tendências e oportunidades em 2024. O evento, chamado Mivitalks, aconteceu nesta quinta-feira (17) e teve o diretor comercial da Mivita, Thiago Sirtoli, esteve à frente do bate-papo, voltado para uma plateia de profissionais imobiliários.

Como palestrantes, estiveram presentes Guilherme Diamante, que tem mais de 20 anos de experiência e atuação no mercado imobiliário e CEO da empresa Squad Realty; Guilherme Blumer, especialista em growth imobiliário, CEO e estrategista da Cupola; e Tarcio Barbosa, diretor comercial da Construtora Canopus, com atuação no mercado imobiliário das principais capitais do país.