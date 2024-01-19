Designers e arquitetos estão entre os focos da Vitória Stone Fair

Profissional que participou do projeto do Cidade Matarazzo será uma das palestrantes na Vitória Stone FairCrédito: Cidade Matarazzo/Divulgação
A Vitória Stone Fair deste ano terá um foco especial para arquitetos e decoradores. Haverá um espaço dedicado a palestras e trocas de experiências voltadas para os profissionais, que poderão acompanhar novidades do segmento de rochas e suas utilizações em grandes empreendimentos no mundo, como os aeroportos de Dubai e Adu Dhabi, o Banco da China em Shangai, a Opera Quay na Austrália e o World Trade Center em Hong Kong.
“As pedras brasileiras são muito valorizadas pelo mundo e queremos fazer isso com mais força, aqui no Brasil também. Queremos expandir o conhecimento em pedra natural do mundo aqui no país e por isso, estamos buscando nos aproximar cada vez mais, dos profissionais especificadores”, avalia Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, responsável pela Vitória Stone Fair.
Entre os especialistas convidados estão a arquiteta capixaba Vivian Coser, o arquiteto e designer Léo Shehtman; a arquiteta Miriam Addor, responsável pelo projeto do Cidade Matarazzo, em São Paulo; o arquiteto David Bastos; o jornalista e diretor de conteúdo da Casa Vogue, Guilherme Amorozo; e o designer Lucas Recchia, reconhecido por usar vidro, bronze e pedra em suas criações autorais.
A Vitória Stone Fair acontece de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, no Pavilhão de Carapina, na Serra. As inscrições são gratuitas e já estão sendo feitas pelo site oficial do evento: vitoriastonefair.com.br.
Janeiro é o mês ideal para anunciar imóveis
O melhor período para quem deseja anunciar um imóvel, seja para venda, seja para locação, é o início do ano, segundo dados do DataZAP. Isso porque, nesse período, há uma redução de ofertas e aumento na procura. Essa tendência, com pico no primeiro mês do ano, se estende até o fim do primeiro trimestre, segundo a pesquisa. Para chegar a esse resultado, foi analisado o comportamento de anunciantes e usuários dos portais ZAP, de 2019 a 2023, levando em consideração anúncios disponíveis, visualizações e usuários que manifestaram interesse em comprar e alugar imóveis.
Soma realiza 1ª campanha do ano e entrega técnica de empreendimento
Empresa realiza entrega técnica de seu primeiro empreendimento em GuaçuíCrédito: Soma Urbanismo/Divulgação
A Soma Urbanismo está com a sua primeira campanha de vendas do ano. Até o dia 31 de janeiro, qualquer lote da empresa pode ser adquirido em até 48 vezes sem juros e parcelas fixas.
A empresa também está realizando, até hoje (19), a entrega técnica do seu primeiro empreendimento em Guaçuí, o Residencial Soma Villaris. O projeto conta com 410 lotes, infraestrutura e localização estratégica.
Os clientes terão a oportunidade de conferir as metragens do lote adquirido e serão instruídos sobre a ligação da água, do esgoto e da energia. O agendamento prévio com os proprietários foi todo on-line.
MRV já entregou mais de 12 mil unidades no ES
A MRV entregou, recentemente, a chave de número 500 mil. Segundo a empresa, mais de 1,6 milhão de pessoas vivem em um imóvel construído pela MRV. No Espírito Santo, a construtora já entregou 12.438 apartamentos. “Nessas mais de quatro décadas, viabilizamos o acesso à casa própria, geramos milhares de empregos, dinamizamos a economia, criamos uma cadeia produtiva de valor – e com isso, garantimos a sustentabilidade do nosso negócio”, afirma o CEO da MRV, Rafael Menin.
Mercado imobiliário em debate
Evento reuniu time de especialistas nacionais para debater mercado imobiliárioCrédito: Divulgação
A Mivita reuniu um time de especialistas nacionais para debater sobre o mercado imobiliário, suas tendências e oportunidades em 2024. O evento, chamado Mivitalks, aconteceu nesta quinta-feira (17) e teve o diretor comercial da Mivita, Thiago Sirtoli, esteve à frente do bate-papo, voltado para uma plateia de profissionais imobiliários.
Como palestrantes, estiveram presentes Guilherme Diamante, que tem mais de 20 anos de experiência e atuação no mercado imobiliário e CEO da empresa Squad Realty; Guilherme Blumer, especialista em growth imobiliário, CEO e estrategista da Cupola; e Tarcio Barbosa, diretor comercial da Construtora Canopus, com atuação no mercado imobiliário das principais capitais do país.
“O Mivitalks nasceu do nosso desejo de estar mais perto de quem apresenta nossos produtos para os clientes: imobiliárias e corretores. É uma oportunidade de estreitar nosso relacionamento e estarmos alinhados, compartilhando conhecimento e estratégias para mais um ano de sucesso”, afirma Livia Giacomin, diretora administrativa e de marketing da Mivita.