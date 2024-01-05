Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Maior procura

Escassez de imóveis na Grande Vitória deve fazer aluguel valorizar em 2024

A alta procura de unidades para alugar, principalmente na Grande Vitória, deve movimentar o mercado de locação residencial este ano

Públicado em 

05 jan 2024 às 14:50
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

aluguel, locação, alugar imóvel
A alta demanda tem causado dificuldade para as pessoas encontrarem imóveis para alugar Crédito: Shutterstock
O ano de 2024 deve ser de alta para o aluguel residencial, principalmente na Grande Vitória. Segundo o diretor da Associação das Empresas do Mercado imobiliário (Ademi-ES), Charles Bitencourt, a alta demanda tem causado dificuldade para que as pessoas encontrem imóveis para alugar.
Sobre o aluguel de curta temporada, o diretor da Ademi-ES concorda que este tem contribuído para reduzir a quantidade de imóveis para locação, mas ele avalia que, na Grande Vitória, os preços de hotelaria ainda são bastante atraentes e há, ainda, as particularidades de condomínios que não aceitam esse tipo de aluguel. Segundo Bitencourt, há outros fatores que fazem com que haja essa escassez.
“O aluguel tem uma sensibilidade maior e, por conta dessa grande procura, deve haver uma valorização este ano. A alta demanda é provocada tanto por moradores do Espírito Santo, que estão buscando novas moradias, quanto por famílias que vêm de fora do Estado, com o crescimento das áreas de logística, por exemplo”, explica.
Segundo ele, essas famílias, como vêm completas para o Estado, buscam imóveis de 2 e 3 quartos, principalmente na Grande Vitória, para ficar próximas às cidades onde estão sendo instalados os centros logísticos. Por outro lado, a população que já mora no Estado busca imóveis dos mais variados formatos, indo do quarto e sala até apartamentos de alto padrão.
“Esse perfil é bastante variado, pois temos famílias que reduziram, outras que aumentaram, há ainda quem mudou o seu padrão de vida e quer morar em um lugar melhor”, complementa.

Aluguel residencial teve variação negativa em dezembro

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar) apresentou uma variação negativa de 1,16% no último mês de 2023. Apesar do resultado negativo, a taxa acumulada de 12 meses teve um aumento de 7,43% em novembro, para 7,46% em dezembro de 2023.

Torres Engenharia lança condomínio de casas na Serra

Residencial Vila Vitória, Torres Engenharia
Empreendimento terá seis casas com até 52 m² Crédito: Torres Engenharia/Divulgação
A Torres Engenharia deve lançar, até o segundo semestre deste ano, um empreendimento de casas localizado em Alterosas, na Serra. O Residencial Vila Vitória terá, ao todo, seis casas geminadas, com medidas de 47m² a 52m².
As unidades terão 2 quartos com banheiro, área gourmet, área de serviço e estacionamento rotativo. O empreendimento conta ainda com cozinha gourmet e, segundo a construtora, não tem taxa de condomínio.

Construtora de SC dá apartamento para funcionários

Uma construtora de Santa Catarina resolveu dar um presente e tanto para 35 funcionários. Cada um vai receber um apartamento no empreendimento mais recente da empresa, a Maybelly, localizado em Itapema (SC). O empreendimento tem 18.500 m² de área construída, duas torres de 19 andares, totalizando 180 apartamentos. O contrato do novo imóvel já foi entregue aos colaboradores e, segundo o sócio-fundador da Maybelly Incorporadora, Maycol Marini, a ‘ideia é surpreender ainda mais e presentear, ao todo, 40 colaboradores com novos apartamentos”.

Certificação internacional de bem-estar em novo empreendimento

AIR @225, Mocelin Engenharia
O AIR @225, empreendimento localizado em Vitória, vai contar com o selo Fitwell Crédito: Mocelin Engenharia/Divulgação
O próximo empreendimento da construtora Mocelin Engenharia, o AIR @225, localizado na rua Madeira de Freitas, na Praia do Canto, em Vitória, vai contar com o selo Fitwell, certificação internacional focada na construção de empreendimentos que fortalecem a saúde e o bem-estar das pessoas.
“Somos inovadores por natureza e vimos a possibilidade de também investir num estilo de vida mais saudável para todos que vão circular por nossos empreendimentos, sejam moradores, sejam colaboradores, sejam visitantes, ou até mesmo pessoas que transitam na região”, afirma o CEO da Mocelin Engenharia, Cesar Mocelin.

LEIA TAMBÉM EM METRO QUADRADO

Empreendimentos no Aeroporto de Vitória vão mudar a cara da região

Construtora atende interessados em usar subsídio do programa Nossa Casa do ES

MRV traz produto inédito e novas unidades do Minha Casa, Minha Vida para a Serra

Sinduscon quer realizar feira de construção no Espírito Santo em 2024

CasaCor 2024 já tem local definido e terá conceito de condomínio

Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

Tópicos Relacionados

aluguel Aluguel por Temporada IVAR Fipezap Alugar Imóvel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados