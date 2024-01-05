Escassez de imóveis na Grande Vitória deve fazer aluguel valorizar em 2024

A alta demanda tem causado dificuldade para as pessoas encontrarem imóveis para alugar Crédito: Shutterstock

O ano de 2024 deve ser de alta para o aluguel residencial, principalmente na Grande Vitória. Segundo o diretor da Associação das Empresas do Mercado imobiliário (Ademi-ES), Charles Bitencourt, a alta demanda tem causado dificuldade para que as pessoas encontrem imóveis para alugar.

Sobre o aluguel de curta temporada, o diretor da Ademi-ES concorda que este tem contribuído para reduzir a quantidade de imóveis para locação, mas ele avalia que, na Grande Vitória, os preços de hotelaria ainda são bastante atraentes e há, ainda, as particularidades de condomínios que não aceitam esse tipo de aluguel. Segundo Bitencourt, há outros fatores que fazem com que haja essa escassez.

“O aluguel tem uma sensibilidade maior e, por conta dessa grande procura, deve haver uma valorização este ano. A alta demanda é provocada tanto por moradores do Espírito Santo, que estão buscando novas moradias, quanto por famílias que vêm de fora do Estado, com o crescimento das áreas de logística, por exemplo”, explica.

Segundo ele, essas famílias, como vêm completas para o Estado, buscam imóveis de 2 e 3 quartos, principalmente na Grande Vitória, para ficar próximas às cidades onde estão sendo instalados os centros logísticos. Por outro lado, a população que já mora no Estado busca imóveis dos mais variados formatos, indo do quarto e sala até apartamentos de alto padrão.

“Esse perfil é bastante variado, pois temos famílias que reduziram, outras que aumentaram, há ainda quem mudou o seu padrão de vida e quer morar em um lugar melhor”, complementa.

Aluguel residencial teve variação negativa em dezembro O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar) apresentou uma variação negativa de 1,16% no último mês de 2023. Apesar do resultado negativo, a taxa acumulada de 12 meses teve um aumento de 7,43% em novembro, para 7,46% em dezembro de 2023.

Torres Engenharia lança condomínio de casas na Serra

Empreendimento terá seis casas com até 52 m² Crédito: Torres Engenharia/Divulgação

A Torres Engenharia deve lançar, até o segundo semestre deste ano, um empreendimento de casas localizado em Alterosas, na Serra. O Residencial Vila Vitória terá, ao todo, seis casas geminadas, com medidas de 47m² a 52m².

As unidades terão 2 quartos com banheiro, área gourmet, área de serviço e estacionamento rotativo. O empreendimento conta ainda com cozinha gourmet e, segundo a construtora, não tem taxa de condomínio.

Construtora de SC dá apartamento para funcionários Uma construtora de Santa Catarina resolveu dar um presente e tanto para 35 funcionários. Cada um vai receber um apartamento no empreendimento mais recente da empresa, a Maybelly, localizado em Itapema (SC). O empreendimento tem 18.500 m² de área construída, duas torres de 19 andares, totalizando 180 apartamentos. O contrato do novo imóvel já foi entregue aos colaboradores e, segundo o sócio-fundador da Maybelly Incorporadora, Maycol Marini, a ‘ideia é surpreender ainda mais e presentear, ao todo, 40 colaboradores com novos apartamentos”.

Certificação internacional de bem-estar em novo empreendimento

O AIR @225, empreendimento localizado em Vitória, vai contar com o selo Fitwell Crédito: Mocelin Engenharia/Divulgação

O próximo empreendimento da construtora Mocelin Engenharia, o AIR @225, localizado na rua Madeira de Freitas, na Praia do Canto, em Vitória, vai contar com o selo Fitwell, certificação internacional focada na construção de empreendimentos que fortalecem a saúde e o bem-estar das pessoas.