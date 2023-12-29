Empreendimentos no Aeroporto de Vitória vão mudar a cara da região

Com uma área total de 5 milhões de metros quadrados, o complexo aeroportuário onde está inserido o Aeroporto de Vitória é hoje o último grande espaço para desenvolvimento imobiliário da Capital. Dessa área, serão utilizados cerca de 1 milhão de metros quadrados para novos empreendimentos, de acordo com a Zurich Airport Brasil, responsável pela administração do terminal e pelo projeto.
Com o objetivo de desenvolver o potencial da área, serão instalados empreendimentos imobiliários de diversos segmentos, como serviços, varejo, gastronomia, lazer e logística. Entre os investidores que já anunciaram novas instalações no entorno do aeroporto estão a rede atacadista Assaí
, a Escola Americana de Vitória
e a Igreja Batista Atitude
, que somam mais de R$ 50 milhões em investimentos.
Para o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert, isso irá contribuir não apenas para a valorização
como também para uma mudança, nos próximos anos, dos bairros que estão no entorno, principalmente Jardim Camburi, Goiabeiras e Maria Ortiz.
“A ocupação do sítio aeroportuário vai se consolidar nos próximos três a quatro anos e o entorno vai se beneficiar com isso. Haverá uma requalificação nos bairros vizinhos, tanto no aspecto residencial quanto comercial. Essa influência deve se estender até Jardim Camburi”, afirma.
Tamanha expansão promete acelerar a valorização dos imóveis já prontos e em construção nas proximidades. “Certamente, é a região com maior potencial de crescimento e valorização nos próximos anos”, afirma Camila Menezes, especialista em mercado imobiliário e diretora da Empar Incorporadora.
A empresa mesmo tem um imóvel em construção na região, o Alameda25, que tem unidades de 2 quartos, formato que atende tanto investidores quanto um morador que busca praticidade e localização estratégica.
“Este é o momento certo para quem busca morar ou investir na região das proximidades do aeroporto. Além de uma localização estratégica e privilegiada, próximo à praia, comércio e serviços em geral, a vista para o Aeroporto de Vitória, que contempla a saída e chegada dos aviões pelo mar da capital, é um verdadeiro espetáculo à parte”, reforça.
A Housi vai oferecer aos moradores da unidade Faria Lima um experiência futurística com a entrega de compras delivery em conjunto com a Alabia, laboratório avançado de inteligência artificial.
O serviço será realizado por meio de robôs autônomos impulsionados por inteligência artificial (IA), integrados ao sistema de elevador e telefonia através de módulos avançados de internet das coisas (IoT).
Com um sistema simples de notificação, os moradores poderão receber suas refeições e itens essenciais na porta do apartamento.
“A precisão na navegação, a integração perfeita com nossos elevadores e a resposta positiva dos residentes validam a nossa visão inovadora em conjunto com a Alabia. Estamos ansiosos para continuar elevando o padrão da experiência de entrega na Housi com essa nova tecnologia”, diz Ale Frankel, CEO da Housi.