Empreendimentos no Aeroporto de Vitória vão mudar a cara da região

Projeção de como vai ficar a área central do Aeroporto de Vitória. Crédito: Zurich Airport/Divulgação

Com uma área total de 5 milhões de metros quadrados, o complexo aeroportuário onde está inserido o Aeroporto de Vitória é hoje o último grande espaço para desenvolvimento imobiliário da Capital. Dessa área, serão utilizados cerca de 1 milhão de metros quadrados para novos empreendimentos, de acordo com a Zurich Airport Brasil, responsável pela administração do terminal e pelo projeto.



Com o objetivo de desenvolver o potencial da área, serão instalados empreendimentos imobiliários de diversos segmentos, como serviços, varejo, gastronomia, lazer e logística. Entre os investidores que já anunciaram novas instalações no entorno do aeroporto estão a rede atacadista Assaí, a Escola Americana de Vitória e a Igreja Batista Atitude, que somam mais de R$ 50 milhões em investimentos.

Para o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert, isso irá contribuir não apenas para a valorização como também para uma mudança, nos próximos anos, dos bairros que estão no entorno, principalmente Jardim Camburi, Goiabeiras e Maria Ortiz.

“A ocupação do sítio aeroportuário vai se consolidar nos próximos três a quatro anos e o entorno vai se beneficiar com isso. Haverá uma requalificação nos bairros vizinhos, tanto no aspecto residencial quanto comercial. Essa influência deve se estender até Jardim Camburi”, afirma.

O Alameda25 terá unidades de 2 quartos. Crédito: Empar/Divulgação

Tamanha expansão promete acelerar a valorização dos imóveis já prontos e em construção nas proximidades. “Certamente, é a região com maior potencial de crescimento e valorização nos próximos anos”, afirma Camila Menezes, especialista em mercado imobiliário e diretora da Empar Incorporadora.

A empresa mesmo tem um imóvel em construção na região, o Alameda25, que tem unidades de 2 quartos, formato que atende tanto investidores quanto um morador que busca praticidade e localização estratégica.

“Este é o momento certo para quem busca morar ou investir na região das proximidades do aeroporto. Além de uma localização estratégica e privilegiada, próximo à praia, comércio e serviços em geral, a vista para o Aeroporto de Vitória, que contempla a saída e chegada dos aviões pelo mar da capital, é um verdadeiro espetáculo à parte”, reforça.

Casa por assinatura agora tem entrega com robôs

Serviço de entregas vai contar com a utilização de inteligência artificial. Crédito: Shutterstock

A Housi vai oferecer aos moradores da unidade Faria Lima um experiência futurística com a entrega de compras delivery em conjunto com a Alabia, laboratório avançado de inteligência artificial.

O serviço será realizado por meio de robôs autônomos impulsionados por inteligência artificial (IA), integrados ao sistema de elevador e telefonia através de módulos avançados de internet das coisas (IoT).

Com um sistema simples de notificação, os moradores poderão receber suas refeições e itens essenciais na porta do apartamento.

“A precisão na navegação, a integração perfeita com nossos elevadores e a resposta positiva dos residentes validam a nossa visão inovadora em conjunto com a Alabia. Estamos ansiosos para continuar elevando o padrão da experiência de entrega na Housi com essa nova tecnologia”, diz Ale Frankel, CEO da Housi.

