Empreendimentos no Aeroporto de Vitória vão mudar a cara da região

Projeção de como vai ficar a área central do Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Airport/Divulgação

Com uma área total de 5 milhões de metros quadrados, o complexo aeroportuário onde está inserido o Aeroporto de Vitória é hoje o último grande espaço para desenvolvimento imobiliário da Capital. Dessa área, serão utilizados cerca de 1 milhão de metros quadrados para novos empreendimentos, de acordo com a Zurich Airport Brasil, responsável pela administração do terminal e pelo projeto.

Para o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert, isso irá contribuir não apenas para a valorização como também para uma mudança, nos próximos anos, dos bairros que estão no entorno, principalmente Jardim Camburi, Goiabeiras e Maria Ortiz.

“A ocupação do sítio aeroportuário vai se consolidar nos próximos três a quatro anos e o entorno vai se beneficiar com isso. Haverá uma requalificação nos bairros vizinhos, tanto no aspecto residencial quanto comercial. Essa influência deve se estender até Jardim Camburi”, afirma.

O Alameda25 terá unidades de 2 quartos Crédito: Empar/Divulgação

Tamanha expansão promete acelerar a valorização dos imóveis já prontos e em construção nas proximidades. “Certamente, é a região com maior potencial de crescimento e valorização nos próximos anos”, afirma Camila Menezes, especialista em mercado imobiliário e diretora da Empar Incorporadora.

A empresa mesmo tem um imóvel em construção na região, o Alameda25, que tem unidades de 2 quartos, formato que atende tanto investidores quanto um morador que busca praticidade e localização estratégica.

“Este é o momento certo para quem busca morar ou investir na região das proximidades do aeroporto. Além de uma localização estratégica e privilegiada, próximo à praia, comércio e serviços em geral, a vista para o Aeroporto de Vitória, que contempla a saída e chegada dos aviões pelo mar da capital, é um verdadeiro espetáculo à parte”, reforça.

Morar é a única construtora capixaba com certificação da Caixa A Morar Construtora é, atualmente, a única construtora capixaba com a certificação do Nível de Desempenho Técnico (NDT), concedida pela Caixa. O certificado é entregue às empresas da construção civil que atingiram níveis elevados de maturidade nos negócios. “Neste contexto, temos muito orgulho em dizer que nossas obras são realizadas no prazo, alcançando os melhores padrões de qualidade e com diferenciais de projeto que os tornam adequados às necessidades e expectativas dos clientes”, diz Plínio Machado, gerente de Qualidade e Inovação da Morar Construtora.

Casa por assinatura agora tem entrega com robôs

Serviço de entregas vai contar com a utilização de inteligência artificial Crédito: Shutterstock

A Housi vai oferecer aos moradores da unidade Faria Lima um experiência futurística com a entrega de compras delivery em conjunto com a Alabia, laboratório avançado de inteligência artificial.

O serviço será realizado por meio de robôs autônomos impulsionados por inteligência artificial (IA), integrados ao sistema de elevador e telefonia através de módulos avançados de internet das coisas (IoT).

Com um sistema simples de notificação, os moradores poderão receber suas refeições e itens essenciais na porta do apartamento.

“A precisão na navegação, a integração perfeita com nossos elevadores e a resposta positiva dos residentes validam a nossa visão inovadora em conjunto com a Alabia. Estamos ansiosos para continuar elevando o padrão da experiência de entrega na Housi com essa nova tecnologia”, diz Ale Frankel, CEO da Housi.