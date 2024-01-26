Loteadora do ES fatura R$ 9,2 milhões em vendas de imóveis para o exterior

Lagoa Park 3 está entre os empreendimentos procurado por investidores de fora do Brasil Crédito: CBL/Divulgação

Não é de hoje que muitos brasileiros que moram no exterior buscam investir no mercado imobiliário brasileiro. Essa realidade chamou a atenção da Lotes CBL, empresa capixaba, que criou um programa voltado para esse perfil de investidor, o Raízes, que comercializa unidades dos loteamentos da empresa para brasileiros, inclusive capixabas, que moram fora do país.

De acordo com Renato Ferreira, gerente comercial da empresa, o motivo de cada vez mais estrangeiros investirem em lotes é o fato de ser um investimento de baixo custo. Os lotes já foram comercializados para brasileiros que vivem nos Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Suécia, Canadá e Países Baixos. Inclusive, segundo o gestor, há capixabas que moram em países como Angola, Cabo Verde, Gabão, Austrália, Fiji, Japão e China interessados e em negociação.

“As pessoas que moram fora não precisam se preocupar com a manutenção do imóvel. Uma vez comprado o terreno, ela vai esperar a valorização sem custo. Além disso, é uma forma segura para essas pessoas que pretendem voltar para construir a sua casa ou um ponto comercial para aumentar a renda”, analisa.

Os empreendimentos de maior interesse do consumidor estrangeiro, segundo dados da Lotes CBL, foram o Lagoa Park 3, em Linhares; Palm Garden, em Praia Grande e o Columbia Park em Ibiraçu. Juntos somaram 90% da receita do ano para o programa. O interesse por esses empreendimentos se deve ao crescimento econômico das regiões que tem atraído investidores.

Locação comercial valoriza 5,87% em 2023 De acordo com o Índice FipeZap, os preços de locação comercial em 2023 avançaram 5,87% em 2023. Por outro lado, os preços de venda registraram uma queda de 0,6% no balanço final do ano passado. E em dezembro, o retorno médio do aluguel de imóveis comerciais foi calculado em 6,26% ao ano, superando a rentabilidade projetada para a locação de imóveis residenciais de 5,69% ao ano.

Morar inicia obras de empreendimento na Serra

O Vista de Porto Canoa tem unidades de 2 e 3 quartos, quintal privativo e suíte Crédito: Morar Construtora/Divulgação

As obras do empreendimento Vista de Porto Canoa, da Morar Construtora, localizado na Serra, iniciaram este mês, coincidindo, inclusive, com o início da ampliação da Avenida Civit I, onde está localizado o condomínio-clube.

O projeto de revitalização da avenida abrange um trecho de 2,4 quilômetros e conta com melhorias na iluminação, implementação de faixas de circulação, retorno e uma ciclovia de 4,5 quilômetros. Além disso, está prevista a criação de um parque linear, com quadras poliesportivas, campo de society, pista de skate e diversas opções de lazer para todas as faixas etárias.

O Vista de Porto Canoa tem unidades de 2 e 3 quartos, quintal privativo e suíte, e segundo a empresa, tem a maior estrutura de lazer da linha Vista.

Hotel em Vitória inaugura espaço de eventos O hotel Comfort Suítes Vitória, localizado na Praia do Canto, inaugurou o Four Towers Eventos. Com mais de 2 mil metros quadrados, o espaço conta com seis salões, hall, acesso por escada e elevadores, além de pacotes que contemplam um buffet diferenciado, projeção e sonorização, ar-condicionado e gerador garantido durante todo o evento.

Vaz já tem 80% de empreendimento em Marataízes vendido

O Praças de Marataízes terá, ao todo, 388 lotes, entre residenciais e comerciais Crédito: Vaz Empreendimentos/Divulgação

Lançado em 2023 pela Vaz Empreendimentos, o Praças de Marataízes, já está com 80% das unidades vendidas e as obras do empreendimento adiantadas, segundo o CEO da loteadora, Douglas Vaz. “Dessa porcentagem de vendas, grande parte deseja morar na cidade”, acrescenta.

O loteamento fica a 700 metros das principais praias de Marataízes e possui o conceito praças com lazer ao ar livre e um projeto ecológico, com revitalização da Lagoa Funda, em uma área de 900m². Tudo por meio da marca Eco Vaz, criada para desenvolver ações que promovam a sustentabilidade em seus empreendimentos. Segundo Douglas Vaz, isso tem atraído novos moradores.

“A Vaz está atenta a esse movimento por meio dos novos lançamentos na região Sul. Nossos empreendimentos são idealizados com o intuito de satisfazer os clientes por meio de propostas ambientalmente sustentáveis, que proporcionem o melhor em qualidade de vida, conforto e segurança, em harmonia com a natureza”, explicou o empresário.

Ao todo, serão 388 lotes, entre residenciais e comerciais, com áreas privativas a partir de 300 m². Será entregue com todo o sistema de iluminação pública, de captação e escoamento de esgoto, e para abastecimento de água, toda a preparação elétrica para construção das casas, além de drenagem pluvial e pavimentação intertravada, com piso holandês, para melhor drenagem das chuvas.

Ação interna com foco em saúde mental A Soma Urbanismo realizou, nesta semana, uma ação sobre o Janeiro Branco, focado na importância dos cuidados com a saúde mental. A loteadora promoveu um bate-papo com a psicóloga Samilla Freitas, no Bússola Hub, com todos os colaboradores.

Jantar comemorativo para os melhores corretores do ES