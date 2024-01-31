Prédio que será o mais alto de Vitória tem negociação recorde no lançamento

Empreendimento terá duas torres com 240 unidades, incluindo apartamentos tipo garden Crédito: Galwan/Divulgação

Vitória ganha um novo empreendimento de alto padrão em uma das regiões mais cobiçadas da Capital, a Enseada do Suá. Localizado em uma área estratégica, próximo à Terceira Ponte, o Vernissage Vitória, lançado pela Galwan nesta terça-feira (30), será construído em um terreno de 11.450 m², na antiga área do Branco do Brasil, ocupando um quarteirão inteiro em frente ao Hortomercado.

Ele será o prédio mais alto de Vitória, com 138,49 metros de altura e terá 40 andares. Segundo o diretor-presidente da Galwan, José Luís Galvêas, durante coletiva, o empreendimento ficou a poucos centímetros da altura limite permitida pelo cone de aproximação do aeroporto, que é de 138,57 metros.

Com localização estratégica e um projeto tendo as construções de Miami como inspiração, o empreendimento, que será realizado no regime de condomínio fechado, já chega a seu lançamento com 85% de adesões de suas 240 unidades. O apartamento com o valor mais baixo, antes da adesões, saía a cerca de R$ 1.739.000, atualmente, os preços partem de R$ 2.492.000, referente a um apartamento de 200 m² da Torre Van Gogh.

Apartamentos do Vernissage Vitória

“Iniciamos as adesões no dia 12 de janeiro e restam apenas 15% dos apartamentos disponíveis. A previsão do início das obras é para o mês de abril, assim que for fechada a ata do condomínio”, complementa Galvêas.

O Vernissage Vitória terá, ao todo, duas torres residenciais (Van Gogh e Da Vinci), uma ampla área de lazer e o paisagismo assinado por Benedito Abud. Além das unidades padrão, haverá apartamentos estilo garden com piscina em balanço e coberturas duplex com até 5 suítes e piscina no nível do piso. As áreas privativas podem chegar a 620,85 m².

Lojão, restaurante e confraria

Além disso, o empreendimento contará com um lojão de 5 mil m² no térreo, cujas negociações ainda estão em andamento, mas, segundo o diretor-presidente da Galwan, será negociado para apenas uma rede ou empresa.

Áreas comuns e comerciais

“A área está preparada para ser um supermercado, uma agência de carros ou loja de departamentos. Escolhemos que fosse algo único, pois é importante que se tenha o controle do que será instalado ali, de forma que não prejudique os moradores”, diz.

Outro detalhe do Vernissage Vitória é que foram reservados, dentro da área de lazer do condomínio, espaços para a instalação de um restaurante, uma confraria e um “live space”.

A ideia, segundo Galvêas, é que sejam espaços explorados por prestadores de serviço, cujo valor de consumação mensal estará embutido no condomínio, para que os moradores possam usufruir do serviço e que seja viabilizada a manutenção de um restaurante que funcionará apenas para os moradores.

Lazer e parque aquático

“O empreendimento pensa nas áreas comuns e na convivência. Além disso, nos corredores dos apartamentos, em cada andar, terá um espaço de uso comum dos moradores, que poderá ser transformado no que desejarem, como uma brinquedoteca ou um home-office. E teremos, ainda, dois elevadores de carga, para que as entregas cheguem com comodidade no andar de cada morador”, complementa.