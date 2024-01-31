Prédio que será o mais alto de Vitória tem negociação recorde no lançamento

Vitória ganha um novo empreendimento de alto padrão em uma das regiões mais cobiçadas da Capital, a Enseada do Suá. Localizado em uma área estratégica, próximo à Terceira Ponte, o Vernissage Vitória, lançado pela Galwan nesta terça-feira (30), será construído em um terreno de 11.450 m², na antiga área do Branco do Brasil, ocupando um quarteirão inteiro em frente ao Hortomercado.
Ele será o prédio mais alto de Vitória, com 138,49 metros de altura e terá 40 andares. Segundo o diretor-presidente da Galwan, José Luís Galvêas, durante coletiva, o empreendimento ficou a poucos centímetros da altura limite permitida pelo cone de aproximação do aeroporto, que é de 138,57 metros.
Com localização estratégica e um projeto tendo as construções de Miami como inspiração, o empreendimento, que será realizado no regime de condomínio fechado, já chega a seu lançamento com 85% de adesões de suas 240 unidades. O apartamento com o valor mais baixo, antes da adesões, saía a cerca de R$ 1.739.000, atualmente, os preços partem de R$ 2.492.000, referente a um apartamento de 200 m² da Torre Van Gogh.
Apartamentos do Vernissage Vitória
“Iniciamos as adesões no dia 12 de janeiro e restam apenas 15% dos apartamentos disponíveis. A previsão do início das obras é para o mês de abril, assim que for fechada a ata do condomínio”, complementa Galvêas.
O Vernissage Vitória terá, ao todo, duas torres residenciais (Van Gogh e Da Vinci), uma ampla área de lazer e o paisagismo assinado por Benedito Abud. Além das unidades padrão, haverá apartamentos estilo garden com piscina em balanço e coberturas duplex com até 5 suítes e piscina no nível do piso. As áreas privativas podem chegar a 620,85 m².
Lojão, restaurante e confraria
Além disso, o empreendimento contará com um lojão de 5 mil m² no térreo, cujas negociações ainda estão em andamento, mas, segundo o diretor-presidente da Galwan, será negociado para apenas uma rede ou empresa.
Áreas comuns e comerciais
“A área está preparada para ser um supermercado, uma agência de carros ou loja de departamentos. Escolhemos que fosse algo único, pois é importante que se tenha o controle do que será instalado ali, de forma que não prejudique os moradores”, diz.
Outro detalhe do Vernissage Vitória é que foram reservados, dentro da área de lazer do condomínio, espaços para a instalação de um restaurante, uma confraria e um “live space”.
A ideia, segundo Galvêas, é que sejam espaços explorados por prestadores de serviço, cujo valor de consumação mensal estará embutido no condomínio, para que os moradores possam usufruir do serviço e que seja viabilizada a manutenção de um restaurante que funcionará apenas para os moradores.
Lazer e parque aquático
“O empreendimento pensa nas áreas comuns e na convivência. Além disso, nos corredores dos apartamentos, em cada andar, terá um espaço de uso comum dos moradores, que poderá ser transformado no que desejarem, como uma brinquedoteca ou um home-office. E teremos, ainda, dois elevadores de carga, para que as entregas cheguem com comodidade no andar de cada morador”, complementa.
O lazer vai contar com itens diferenciados, como um parque aquático com piscinas e até brinquedos importados, sauna, pool bar; piscinas indoor aquecidas, sauna com spa e hidromassagem, espaço gourmet com lounge, brinquedoteca, playground com piso emborrachado, balanço hexágono com 12 balanços conjugados, salão de festas com varanda, salão de jogos, sala gamer, lounge jovens, mirante com lounge, pet play, entre outros itens.