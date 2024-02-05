Preço dos imóveis em Vila Velha se mantém entre os mais valorizados do país

Vila Velha ficou entre as cinco cidades, incluindo capitais, que mais valorizaram o preço dos imóveis residenciais para venda, de acordo com o índice FipeZap de janeiro. O levantamento tem como base os anúncios veiculados nos sites da empresa, analisando a variação do preço médio de apartamentos prontos em 50 cidades.
A valorização do município canela-verde no acumulado de 12 meses ficou em 14,21%, atrás apenas de Itapema (SC), com 19,42%; São José (SC), com 19,35%; Maceió (AL), com 15,35%; e Goiânia (GO), com 15,19%. Quando se analisa apenas cidades que não são capitais, Vila Velha fica em terceiro lugar. No mês de janeiro, a cidade mais uma vez aparece entre as mais valorizadas, com 1,34%, dando continuidade à trajetória de crescimento iniciada em 2022
, quando a cidade teve a maior valorização durante o ano inteiro. Na frente estão Contagem (MG), com 1,62%; Blumenau (SC), com 1,53%; e Itapema (SC), com 1,42%.
Por sua vez, Vitória se destacou novamente com o metro quadrado médio mais alto entre as capitais, de R$ 11.013, seguida por Florianópolis (SC), de R$ 10.833, São Paulo (R$ 10.703), Rio de Janeiro (R$ 9.986), Curitiba (PR), de R$ 9.122, e Brasília (R$ 9.010). A valorização no acumulado de 12 meses para a Capital capixaba foi de 5,03%.
O Alice Madeira - AM100, empreendimento da CG Engenharia, localizado em Jardim Camburi, Vitória, terminou as obras na última semana. Com entrega prevista para fevereiro, o empreendimento conta com dois blocos e apartamentos de 2 e 3 quartos e coberturas, com áreas privativas que variam de 67m² a 171m².
Localizado na quadra da praia, o residencial tem itens de sustentabilidade e lazer na cobertura com piscina, sauna, salão de festas, espaço gourmet, brinquedoteca, academia, deque com solarium e ducha. O prédio também conta com um espaço de coworking exclusivo equipado com mesa para reuniões, instalações para telefonia, internet e ar-condicionado split instalados.
“O AM100 é mais do que um edifício, é um conceito de vida. É uma construção projetada com soluções que resultam em custos operacionais mais baixos, além de medidores de água e gás independentes e recarga de veículos elétricos”, afirma Flávia Gimenes, diretora de Incorporação da CG Engenharia.
O setor da construção teve 158.940 novos postos de trabalho no país com carteira assinada em 2023, representando um crescimento de 6,57%. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Segundo a economista da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Ieda Vasconcelos, este é o sexto ano consecutivo em que o setor registra resultados positivos no seu mercado de trabalho.
“Em 2023, o número de novas vagas geradas foi o terceiro maior dos últimos 10 anos. Precisamos estar atentos ao tema para que o setor da construção continue tendo forças para gerar novos resultados positivos no seu mercado de trabalho”, diz.