Preço dos imóveis em Vila Velha se mantém entre os mais valorizados do país

A valorização do município canela-verde no acumulado de 12 meses ficou em 14,21% Crédito: Ricardo Medeiros

Vila Velha ficou entre as cinco cidades, incluindo capitais, que mais valorizaram o preço dos imóveis residenciais para venda, de acordo com o índice FipeZap de janeiro. O levantamento tem como base os anúncios veiculados nos sites da empresa, analisando a variação do preço médio de apartamentos prontos em 50 cidades.

A valorização do município canela-verde no acumulado de 12 meses ficou em 14,21%, atrás apenas de Itapema (SC), com 19,42%; São José (SC), com 19,35%; Maceió (AL), com 15,35%; e Goiânia (GO), com 15,19%. Quando se analisa apenas cidades que não são capitais, Vila Velha fica em terceiro lugar. No mês de janeiro, a cidade mais uma vez aparece entre as mais valorizadas, com 1,34%, dando continuidade à trajetória de crescimento iniciada em 2022 , quando a cidade teve a maior valorização durante o ano inteiro. Na frente estão Contagem (MG), com 1,62%; Blumenau (SC), com 1,53%; e Itapema (SC), com 1,42%.

Por sua vez, Vitória se destacou novamente com o metro quadrado médio mais alto entre as capitais, de R$ 11.013, seguida por Florianópolis (SC), de R$ 10.833, São Paulo (R$ 10.703), Rio de Janeiro (R$ 9.986), Curitiba (PR), de R$ 9.122, e Brasília (R$ 9.010). A valorização no acumulado de 12 meses para a Capital capixaba foi de 5,03%.

Rede de imobiliária do ES tem maior crescimento do Brasil A RE/MAX Espírito Santo alcançou o primeiro lugar como a região que mais cresceu em faturamento no país. A imobiliária ficou na frente de Alagoas (2º lugar) e Santa Catarina (3º lugar). Com as suas 10 imobiliárias, a região capixaba está em expansão no Estado, gerando negócios por volta de R$ 1 milhão mensais em comissões. Entre as 628 franquias no Brasil, três agências capixabas estão no top 10 da rede e no universo de 10 mil agentes no país, cinco corretores do Espírito Santo se destacam entre os 100 melhores profissionais do Brasil em 2023.

AM100 em Jardim Camburi finaliza as obras

O AM100 tem unidades de 2 e 3 quartos Crédito: CQ Engenharia/Divulgação

O Alice Madeira - AM100, empreendimento da CG Engenharia, localizado em Jardim Camburi, Vitória, terminou as obras na última semana. Com entrega prevista para fevereiro, o empreendimento conta com dois blocos e apartamentos de 2 e 3 quartos e coberturas, com áreas privativas que variam de 67m² a 171m².

Localizado na quadra da praia, o residencial tem itens de sustentabilidade e lazer na cobertura com piscina, sauna, salão de festas, espaço gourmet, brinquedoteca, academia, deque com solarium e ducha. O prédio também conta com um espaço de coworking exclusivo equipado com mesa para reuniões, instalações para telefonia, internet e ar-condicionado split instalados.

“O AM100 é mais do que um edifício, é um conceito de vida. É uma construção projetada com soluções que resultam em custos operacionais mais baixos, além de medidores de água e gás independentes e recarga de veículos elétricos”, afirma Flávia Gimenes, diretora de Incorporação da CG Engenharia.

Inspiração de rochas para a CasaCor 2024 Com um espaço dedicado para palestras com grandes nomes nacionais da decoração e design, a Vitória Stone Fair deste ano serviu, inclusive, de inspiração para um dos palestrantes. Conversando com a organizadora da CasaCor ES, Rita Tristão, o arquiteto e designer Léo Shehtman, que estará na edição de SP da mostra, adiantou que vai começar os ambientes pelo piso, inspirado pela variedade de rochas ornamentais vistas no evento.

Número de trabalhadores na construção civil cresce

Setor da construção teve 158.940 novos postos de trabalho com carteira assinada em 2023 Crédito: Fernando Madeira

O setor da construção teve 158.940 novos postos de trabalho no país com carteira assinada em 2023, representando um crescimento de 6,57%. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Segundo a economista da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Ieda Vasconcelos, este é o sexto ano consecutivo em que o setor registra resultados positivos no seu mercado de trabalho.