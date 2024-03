Dia da Mulher: Crea-ES lança campanha e canal para denúncias de gênero

Crea-ES laça campanha para promover a igualdade de gênero. Crédito: Shutterstock

As profissionais de engenharia e agronomia passam a contar, a partir de hoje, 8 de março, de um canal de denúncias especial ([email protected]) para relatar casos de disparidade salarial, queixas e notificações relacionadas ao não cumprimento do salário mínimo profissional, condições abusivas de trabalho e o não cumprimento de leis trabalhistas direcionadas à mulher. O canal também está aberto para denúncias relacionadas a assédio moral, importunação sexual, misoginia, entre outros tipos de abusos e preconceitos.

A ação é parte das comemorações ao Dia Internacional da Mulher realizadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), que lança nesta sexta-feira (8) a campanha “Esse Espaço é Nosso”, com o objetivo de dar suporte à participação feminina nos espaços de trabalho, promovendo a igualdade de gênero e a equiparação salarial.

Segundo o presidente do Crea-ES, Jorge Silva, houve um crescimento de 26,95% de mulheres registradas no órgão nos últimos três anos. Para ele, é “fundamental reconhecer e valorizar o papel e a contribuição dessas mulheres na Engenharia e em áreas afins. ‘Esse Espaço é Nosso’ não é apenas uma campanha, mas um movimento para a construção de um futuro mais igualitário e justo para todos”.

Outra ação será o evento gratuito “Elas na Engenharia, na Agronomia e nas Geociências: Liderando a Inovação e a Sustentabilidade no Espírito Santo”. Marcado para 16h desta sexta (8), no Cerimonial Oásis, em Vitória, o evento é exclusivo para estudantes e profissionais da área tecnológica com uma programação de palestras, interação e networking. As inscrições podem ser feitas pelo link.

“As profissionais da Engenharia, da Agronomia e das Geociências desempenham um papel fundamental na economia do Estado, mas ainda enfrentam muitos desafios. Com a institucionalização do Programa Mulher do Crea-ES, em 2021, passamos a trabalhar pela equidade de gênero e garantir que as mulheres tenham as mesmas oportunidades e ocupem os mesmos lugares que seus colegas de trabalho”, afirma a engenheira Mariana P. Mansk, que é coordenadora do Programa Mulher do Crea-ES.

Casamorada realiza Ted Talk especial para profissionais

Michele Janovik vai apresentar palestra especial para o Dia da Mulher. Crédito: Divulgação

A programação voltada às mulheres do setor da construção civil e imobiliário está recheada de opções. Uma delas será o Ted Talk Casamorada especial Dia Internacional da Mulher, comandando pela CEO do Base27, Michele Janovik, que terá como foco as profissionais da empresa e corretoras parceiras, além dos homens.

O evento vai abordar a presença das mulheres e o seu papel no mercado de trabalho, seu impacto e aspirações para o futuro. O bate-papo vai acontecer na sede da Casamorada, na Praia de Itaparica, a partir das 14h. Ao final, todas as mulheres presentes vão receber um presente especial como forma de homenagem pela data.

Morar celebra as mulheres que fazem a empresa

Delva Almeida, Bartira Almeida e Aline Stefanon da Morar. Crédito: Morar/Divulgação

A Morar Construtora destaca o papel fundamental das mulheres em sua equipe, desde a fundadora e sócia Delva Almeida - única da equipe na sua turma de Engenharia Civil da universidade e pioneira na área de Engenharia Civil do Espírito Santo -, até Aline Stefanon, atual presidente da Morar, passando por cada colaboradora, cliente, corretora e comunidade em geral.

Com a temática “Elas Constroem”, a empresa traz histórias de mulheres que trabalham lá, como a de Vivaldina dos Santos, auxiliar de obras da construtora que criou seus filhos e construiu sua própria casa. Hoje, sua filha Paola dos Santos segue seus passos, trabalhando como ajudante prático eletricista na Morar.

Paola dos Santos e a mãe Vivaldina: profissionais na mesma empresa. Crédito: Morar/Divulgação

Aline Stefanon, presidente da Morar Construtora enfatiza a importância da diversidade e inclusão na empresa: ao todo, a empresa conta com 27,18% de mulheres no quadro de colaboradores, mais do que o dobro da média nacional da Construção Civil (10,85%), sendo que 59% das lideranças da empresa são femininas.

