Condomínios horizontais e lotes surgem como investimentos rentáveis e ganham destaque

Vista área do loteamento Lagoa Park III, em Linhares Crédito: CBL/Divulgação

Independentemente do tipo de imóvel, conforto é uma palavra-chave na hora de fazer a compra do empreendimento ideal para cada família. Isso porque o investidor busca por espaços que tragam comodidade e possam atender às suas demandas do dia a dia.

O mercado de lotes e condomínios horizontais retomou o fôlego e os consumidores são variados. Pode envolver famílias que querem um lar para morar ou então para segunda moradia, que pode ser casa de praia ou na montanha. Também há aqueles investidores que querem construir para alugar ou interessados na liquidez do terreno ao longo dos anos.

O gerente-geral de vendas da CBL, Renato Ferreira, explica que o mercado está cada vez mais aquecido, já que existe um público que enxerga os loteamentos como boas oportunidades de investimento. Para se ter uma ideia, o Bella Viana,lançado em novembro de 2017, por exemplo, registrou uma valorização de 86% entre o mês de lançamento e abril de 2023.

Já o Lagoa Park, em Linhares, lançado em junho de 2012, acumulou um incremento de 196% na valorização do lote, considerando também o mês de lançamento e abril de 2023. Por sua vez, o Lagoa Park 2 registrou uma alta de 150%, entre novembro de 2016 e abril deste ano.

Esse sucesso promoveu o lançamento de novas fases e loteamentos. Atualmente, a empresa conta com diferentes oportunidades como o Ita Park, em Cachoeiro de Itapemirim, o Lagoa Park III, em Linhares, o Palm Garden, em Praia Grande, o Bella Viana Park II, em Viana, e o Columbia Park, em Ibiraçu.

“Estamos falando de empreendimentos cada vez maiores e de pessoas que estão atrás de moradias com espaços abertos, terrenos de grandes áreas, oportunidade de lazer e ambientes mais verdes. Essa é a tendência que temos observado”, explica Renato Ferreira, acrescentando que essas construções contribuem para o desenvolvimento das cidades de forma planejada.

Na Soma Urbanismo, pesquisas são feitas para identificar as tipologias mais demandadas e, a partir do resultado, a empresa desenvolve produtos como o Residencial Reserva Privilege, em Nova Venécia, e o Golden Guriri, no balneário de São Mateus.

De acordo com o diretor da Soma, Gustavo Barbeitos, o Reserva Jardim, em São Mateus, por exemplo, teve 100% das unidades vendidas em dois anos e registrou nesse mesmo período uma valorização de 70% no valor dos lotes.

Outros empreendimentos da loteadora já tiveram todas as unidades comercializadas, como o Golden Garden, em São Mateus, vendido em três anos; o Verano, em Guriri, vendido em quatro anos; e o Vista do Sol, em Colatina, vendido em três anos. Eles registraram valorizações de 150%, 120% e 120% em cinco anos, respectivamente.

De acordo com Gustavo Barbeitos, os loteamentos contribuem para o desenvolvimento das cidades e transformam outros pontos urbanos para além do eixo da Grande Vitória.

Primeira e segunda moradia

Entretanto, como Gustavo Barbeitos destaca, a diferenciação entre os produtos está na finalidade de compra dos terrenos em loteamentos, no que ele define como primeira e segunda moradia.

“Os loteamentos de primeira moradia são aqueles de necessidade básica, em que a pessoa está comprando para construir e se mudar com a família. Já os de segunda moradia são aqueles adquiridos para serem uma casa de praia, de campo ou de aluguel por temporada”, pontua.

Essa liberdade de construção, inclusive, é uma das vantagens dos loteamentos, conforme observa o CEO da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, Douglas Vaz, já que é possível personalizar a planta de acordo com as demandas de cada membro da família.

“O primeiro passo é sempre procurar por uma infraestrutura completa com saneamento básico, energia e pavimentação. Uma grande vantagem é a liberdade de você mesmo construir uma casa”, destaca.

Entre os empreendimentos da Vaz Desenvolvimento Imobiliário está a Fazenda Barão do Império, em Santa Leopoldina. Desde o pré-lançamento, em 2022, o condomínio com conceito agrogastronômico atingiu 80% de vendas das fases A e B, em poucos meses, e prepara o lançamento da fase C.

Douglas Vaz ainda comenta que, durante o pré-lançamento, a Fazenda Barão do Império estava com unidades por R$ 250 mil, mas o empreendimento já valorizou. “Agora, está a partir de R$ 350 mil, restando poucas unidades com esse preço.”

Exclusividade

No caso do alto padrão, o gestor de negócios do Alphaville, Wanderlei Faco, afirma que o que prevalece é o contato com a natureza, a exclusividade dos serviços e a segurança de viver em um condomínio fechado. Ele cita a estrutura comercial completa com padaria, açougue, salão de beleza , pizzaria, supermercado, restaurantes, entre outros.

“Atualmente, temos estoque reduzido e grande procura. Nos últimos 12 meses, registramos uma valorização média de 60%. Para 2024, teremos o lançamento da quinta fase que contará com 495 unidades entre 450m² a 500m²”, detalha.

Para o gestor de negócios, esse lançamento ajudará a Serra a se destacar no cenário nacional de condomínios de luxo, já que o Alphaville contará com mais de 2.200 terrenos.

Outro perfil de público que se destaca é aquele que está em busca de tranquilidade. O Castle Hill, em Vargem Alta, da Javé Construtora, por exemplo, é para quem almeja uma vida saudável um pouco mais afastada dos grandes centros urbanos.

O diretor Comercial, Jurídico e Financeiro da Javé Construtora, Diego Freire, acrescenta ainda que a principal vantagem de adquirir um lote em condomínio é o leque grande de abrangência.