Imóveis de 2 e 3 quartos ganham novos itens para atender às demandas das famílias

O diretor-geral da Proeng concorda que dois e três quartos é a demanda que tem prevalecido no mercado atualmente. Na imagem está o New Jersey Residence, da construtora Crédito: Proeng/Divulgação

Famílias recém-formadas ou até mesmo algumas mais antigas, jovens que estão iniciando a vida adulta sozinhos ou aqueles que dividem um imóvel, consumidores que buscam uma nova moradia ou investidores que querem empreendimentos para locação. Essa variedade de público é o que torna as unidades de dois e três quartos as tipologias mais procuradas do mercado.

Para se ter uma ideia, segundo o 41º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), das 13.338 unidades residenciais em produção no Estado, 11.482 são de dois e três quartos. Isso representa, pelo menos, 86% dos imóveis em construção no ES, considerando os estágios: na planta, na fundação, na fase de estrutura ou no acabamento.

Isso sugere, segundo o gerente comercial da Kemp Engenharia, Lucas Rezende, que as construtoras estão respondendo à demanda do mercado, concentrando seus esforços na construção dessas tipologias.

“Esses números indicam que as empresas estão alinhadas com as preferências dos compradores em relação ao número de quartos, oferecendo uma variedade de opções para atender às diferentes necessidades das famílias. Isso também pode refletir na importância de se adaptar às tendências do mercado para garantir o sucesso dos empreendimentos imobiliários”, detalha.

86% dos imóveis em construção no ES são de 2 e 3 quartos

Ainda de acordo com Lucas, hoje, os consumidores estão mais exigentes e têm novas expectativas.

A busca por comodidade, por exemplo, tornou-se um ponto decisivo na hora da compra, uma vez que a disponibilidade de serviços dentro do próprio condomínio agrega qualidade de vida aos moradores.

Dessa forma, os projetos têm sido desenvolvidos visando à praticidade. Espaços para animais de estimação, academias, áreas gourmet, piscinas, saunas, home office e guarda-entregas são alguns dos ambientes oferecidos pelas construtoras capixabas com o objetivo de tornar a vida naquele empreendimento mais confortável.

Tudo isso tem sido entregue nos empreendimentos da Kemp Engenharia. “Esses itens são encontrados no Ilha de Malta, Ilha de Mykonos, Ilhas de Kiribati, Ilha de Okinawa e Ilha de Key West, além de contarmos com outros três prédios finalizados com unidades disponíveis para comercialização, Ilha de Santorini, Ilha de San Pietro e Ilha de Vancouver”, cita Lucas.

Tendência

Essas facilidades estão sendo encaradas como tendências no mercado. O gerente comercial da Épura Construtora, Fabiano Martins, afirma que tem percebido a importância de um bom dimensionamento das áreas comuns, principalmente, os espaços de lazer.

Isso porque, de acordo com ele, a empresa tem se pautado em demandas que o consumidor pode utilizar no futuro, buscando equilibrar a oferta de itens de lazer, público-alvo e valor de condomínio.

“Atualmente, temos três produtos em fase de lançamento: o Home Plus Fernando Amaral, em Itaparica, o Liberty 203, a 200m também da Praia de Itaparica, e o Verano Residencial Clube, em Coqueiral, próximo ao shopping, universidade e com fácil acesso às principais vias da cidade, a fim de proporcionar ao futuro morador uma boa mobilidade”, descreve o gerente comercial.

O diretor-presidente da Galwan Construtora e Incorporadora, José Luís Galvêas, reforça que a vasta gama de empreendimentos de dois e três quartos no mercado tem incentivado, até mesmo, a construção de tipologias mais luxuosas para essas unidades, que já não são mais exclusivamente econômicas. Na verdade, hoje, elas podem oferecer muitos diferenciais aos moradores.

Por isso, ele afirma que tem boas expectativas para os próximos meses, já que a Galwan, em seus mais recentes lançamentos, conquistou uma velocidade de vendas muito rápida e finalizou com agilidade as oportunidades.

“Neste momento, estamos nos preparando para abrir o estande do empreendimento Robinson Leão Castello Residencial, com unidades de três quartos, na Enseada do Suá, em Vitória, em que o morador estará perto de tudo”, detalha.

O diretor de vendas da Argo Construtora, Emerson Lima, inclusive, reforça que atributos refinados, que por um tempo foram exclusividade para empreendimentos mais luxuosos, atualmente estão disponíveis para essas unidades, em especial pela grande demanda no mercado.

Para os próximos seis meses, a Argo prepara dois lançamentos, um em Vitória, em Jardim Camburi, e outro em Vila Velha, na área do Jockey de Itaparica.

“O que esse comprador médio, geralmente, está em busca? Quais são as demandas para essa tipologia? Na verdade, agora, as pessoas querem os diferenciais. Unidades com lavanderia, academia, piscina, sauna, área gourmet e diversos outros espaços. Hoje, as plantas são mais elaboradas porque existe uma necessidade de se receber mais pessoas”, detalha.

O diretor-geral da Proeng, Antônio Gonçalves, concorda que essa é a demanda que tem prevalecido no mercado atualmente. Para ele, os espaços compartilhados e os ambientes de lazer são fatores decisivos de compra e, hoje, além do tamanho do apartamento, muitos clientes têm considerado o que o empreendimento inclui e o valor agregado às unidades.

“Os empreendimentos de dois e três quartos atendem a uma gama muito maior de consumidores. As pessoas aprenderam a priorizar as coisas perto de casa e a buscar por mais comodidade, lazer e espaços compartilhados”, avalia.

Entre as oportunidades nessa tipologia, a Proeng hoje conta com empreendimentos no Barro Vermelho, em Vitória, como o Bal Habour, e em Itaparica, Vila Velha, como o New Jersey Residence e o Harmony Techno Home.