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Revista Hub Imobi traz guia de tendências do mercado imobiliário no ES

Em versões impressa e digital, publicação traz panorama do mercado imobiliário e da construção civil, com análises pesquisa e inovações que estão transformando o setor. Baixe aqui a edição digital

Publicado em 

26 out 2023 às 18:07

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 18:07

Revista Hub Imobi 2023
Revista Hub Imobi 2023 traz um panorama do mercado imobiliário capixaba Crédito: Estúdio Gazeta
Em um cenário de taxa Selic na casa dos dois dígitos, o mercado imobiliário capixaba tem mostrado muita resiliência e potencial de crescimento.  Diante de perspectivas positivas da economia para próximo ano, a expectativa é que sejam ampliados os lançamentos em diferentes regiões do Espírito Santo, com oportunidades variadas para quem deseja comprar um imóvel, seja para realizar o sonho da casa própria, seja para dar um upgrade com o aumento da família, seja para investir. 
Essas e outras análises podem ser conferidas na Revista Especial Hub Imobi, de A Gazeta. Em versões impressa e digital, a publicação traz um verdadeiro guia do setor, reunindo lançamentos e tendências do mercado imobiliário e da construção civil. Uma pesquisa inédita também aponta o que o capixaba busca na hora de comprar um imóvel. Inovações e investimentos em tecnologia, que estão transformando o segmento, e o que está em alta na arquitetura e decoração também ganham destaque nas páginas.  
A revista também traz uma cobertura completa do Talk Imóveis 2023, evento de conteúdo sobre  para o mercado imobiliário capixaba, que reuniu profissionais de diferentes áreas do setor, neste mês, na Rede Gazeta. 

Confira abaixo a edição digital da Revista Especial Hub Imobi 2023:

Arquivos & Anexos

Revista Especial Hub Imobi 2023

Diante de perspectivas positivas na economia, setor projeta crescimento para o próximo ano, com investimentos em inovação, tecnologia e sustentabilidade
Tamanho do arquivo: 10mb
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