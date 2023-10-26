Revista Hub Imobi traz guia de tendências do mercado imobiliário no ES

Revista Hub Imobi 2023 traz um panorama do mercado imobiliário capixaba Crédito: Estúdio Gazeta

Em um cenário de taxa Selic na casa dos dois dígitos, o mercado imobiliário capixaba tem mostrado muita resiliência e potencial de crescimento. Diante de perspectivas positivas da economia para próximo ano, a expectativa é que sejam ampliados os lançamentos em diferentes regiões do Espírito Santo, com oportunidades variadas para quem deseja comprar um imóvel, seja para realizar o sonho da casa própria, seja para dar um upgrade com o aumento da família, seja para investir.

Essas e outras análises podem ser conferidas na Revista Especial Hub Imobi, de A Gazeta. Em versões impressa e digital, a publicação traz um verdadeiro guia do setor, reunindo lançamentos e tendências do mercado imobiliário e da construção civil. Uma pesquisa inédita também aponta o que o capixaba busca na hora de comprar um imóvel. Inovações e investimentos em tecnologia, que estão transformando o segmento, e o que está em alta na arquitetura e decoração também ganham destaque nas páginas.

A revista também traz uma cobertura completa do Talk Imóveis 2023, evento de conteúdo sobre para o mercado imobiliário capixaba, que reuniu profissionais de diferentes áreas do setor, neste mês, na Rede Gazeta.

Confira abaixo a edição digital da Revista Especial Hub Imobi 2023: