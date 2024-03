Censo Imobiliário

Veja as cidades da Grande Vitória que vão receber o maior número de lançamentos residenciais em 2024

Segundo o 42º Censo do Sinduscon-ES Vila Velha sai na frente como a cidade que tem a maior previsão de ofertas, com 2.250 unidades

Para 2024, a previsão é de que sejam lançadas 5.727 unidades na Grande Vitória. (Shutterstock)

O ano de 2024 tem previsões otimistas para o mercado imobiliário capixaba. De acordo com a Pesquisa de Lançamento Imobiliários, divulgada junto ao 42º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), serão lançadas 5.727 unidades na Grande Vitória, com a Capital e o município de Vila Velha se destacando com a maior oferta.

Para o levantamento foram ouvidas as 20 maiores empresas do Estado no quesito “quantidade de unidades em produção”, no final do ano de 2023, segundo o Censo do Sinduscon-ES. Dessas incorporadoras, 60% afirmaram que pretendem aumentar a quantidade de lançamentos de unidades em 2024 em comparação com o último ano.

Vila Velha, inclusive, sai na frente como a cidade que tem a maior previsão de oferta, com 2.250 unidades, representando 42,6% do total de unidades previstas. Vitória vem logo atrás, com 1.655 unidades, e completando o pódio está o município da Serra, com 1.622 unidades previstas.

“Vila Velha tem a versatilidade dos dois públicos (econômico e médio/alto padrão), oferta de terrenos e a área de praia, que é muito atrativa”, afirma o diretor de Economia e Estatística do Sinduscon-ES, Eduardo Borges.

Guarapari também apareceu na lista com 200 unidades previstas para este ano. Vale destacar que a pesquisa não consultou as construtoras locais da região e que esse número pode ser bem maior. Entretanto, esse dado pode indicar, segundo Borges, que isso representa a manifestação de um interesse das incorporadoras que atuam com mais força em Vitória, Vila Velha e Serra, na cidade.

As empresas ouvidas não indicaram previsão de lançamentos em Cariacica, Fundão e Viana.

Tipologias e segmentos

Das 5.727 unidades previstas para 2024, 1.948 podem ser enquadradas dentro do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), do Governo Federal. Os outros segmentos, considerados de médio e alto padrão, completam a previsão com 3.779 unidades.

Esse número, aliás, corresponde a lançamentos residenciais, sendo todos apartamentos. Confira a tabela com as unidades previstas de acordo com a tipologia.

