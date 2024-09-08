Moradores de Vitória compartilham a vista que têm da cidade

Neste domingo, 8 de setembro, Vitória completa 473 anos. Conhecida pelas vistas dignas de um cartão-postal, a paisagem da capital capixaba já foi tema de canções, fotos e pinturas que buscam retratar seus encantos.
Seja pelas belezas naturais – como a Curva da Jurema e a Ilha das Caieiras –, seja pelas obras arquitetônicas – como a Catedral Metropolitana de Vitória e o Palácio Anchieta –, a cidade oferece vistas exuberantes que a tornam um dos cartões postais mais marcantes do Estado.
O corretor imobiliário e perito avaliador de imóveis Sérgio Junger destaca que a vista é, inclusive, um dos principais fatores que as pessoas levam em consideração ao comprar ou alugar um apartamento em Vitória.
“Na escolha de um imóvel, alguns fatores influenciam para que o potencial comprador feche efetivamente o negócio e um deles é a vista do imóvel. A gente vê que quanto mais alto o apartamento em determinado edifício, por exemplo, mais ele vai ser mais valorizado. É importante lembrar também que a vista sempre é mais privilegiada quando ela está direcionada ao nascer do sol”, destaca.
No aniversário da cidade, confira algumas vistas de moradores de Vitória e a importância que eles atribuem à beleza da capital.
Selene Vicentini - Bento Ferreira
"Vitória é a cidade onde nasci, cresci e escolhi para continuar morando. É uma cidade linda e a vista do meu apartamento é algo especial. Ela oferece uma sensação de tranquilidade, mesmo estando no meio da cidade. É como ter um refúgio particular, onde posso observar parte da beleza da nossa cidade e o movimento do bairro. Sou uma admiradora de paisagens, então para mim, essa vista é uma forma de renovar as energias e apreciar a beleza de Vitória diariamente."
Luana Postiglione - Barro Vermelho
"Poder olhar para longe, ver a praia e sua orla, o Canal de Camburi, a movimentação do Bairro Jardim da Penha, o Aeroporto de Vitória e até mesmo o Mestre Álvaro é um privilegio e tanto! Quando eu e meu esposo estávamos procurando nossa moradia, ficamos em dúvida em duas unidades do jeitinho que queríamos, mas a vista e a ventilação deste fizeram muita diferença. Gostamos tanto daqui, que antes de sermos moradores desta unidade no 14° andar, morávamos no terceiro e mudamos para ter um vista ainda mais bonita."
Nathanael dos Santos - Bairro da Penha
"Eu moro aqui no Bairro da Penha desde 1972 e tenho o privilégio de morar perto do centro da cidade e ter essa visão maravilhosa. Essa vista faz muito bem, até para a minha mente. São tantas belezas, como a Pedra dos Dois Olhos, o verde, a natureza... É muito bom apreciar a vista, principalmente do meu terraço, quando estou curtindo meu churrasquinho, meu sonzinho, meu pagode. Tenho orgulho do meu bairro, por mais que os outros falem mal."
Rita Rocio Tristão - Praia do Canto
"A vista do meu apartamento tem uma importância total para mim. Todo dia, quando eu acordo e olho para ela, sinto uma imensa gratidão por esta oportunidade. Ela me traz paz, felicidade e tem um impacto muito positivo no meu dia a dia."