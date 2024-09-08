Moradores de Vitória compartilham a vista que têm da cidade

"Poder olhar para longe, ver a praia e sua orla, o Canal de Camburi, a movimentação do Bairro Jardim da Penha, o Aeroporto de Vitória e até mesmo o Mestre Álvaro é um privilegio e tanto! Quando eu e meu esposo estávamos procurando nossa moradia, ficamos em dúvida em duas unidades do jeitinho que queríamos, mas a vista e a ventilação deste fizeram muita diferença. Gostamos tanto daqui, que antes de sermos moradores desta unidade no 14° andar, morávamos no terceiro e mudamos para ter um vista ainda mais bonita."