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Beleza e valorização

Moradores de Vitória compartilham a vista que têm da cidade

A capital do Espírito Santo completa 473 anos e selecionamos imagens da cidade que são um verdadeiro cartão-postal; a vista também influencia na compra e valorização do imóvel
Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

08 set 2024 às 08:41

Publicado em 08 de Setembro de 2024 às 08:41

Por do sol - Barro Vermelho
Seja pelas belezas naturais, seja pelas obras arquitetônicas, Vitória oferece vistas exuberantes, como esta do Barro Vermelho para o Canal de Camburi Crédito: Renata Rasseli/Acervo
Neste domingo, 8 de setembro, Vitória completa 473 anos. Conhecida pelas vistas dignas de um cartão-postal, a paisagem da capital capixaba já foi tema de canções, fotos e pinturas que buscam retratar seus encantos.
Seja pelas belezas naturais – como a Curva da Jurema e a Ilha das Caieiras –, seja pelas obras arquitetônicas – como a Catedral Metropolitana de Vitória e o Palácio Anchieta –, a cidade oferece vistas exuberantes que a tornam um dos cartões postais mais marcantes do Estado.
O corretor imobiliário e perito avaliador de imóveis Sérgio Junger destaca que a vista é, inclusive, um dos principais fatores que as pessoas levam em consideração ao comprar ou alugar um apartamento em Vitória.
“Na escolha de um imóvel, alguns fatores influenciam para que o potencial comprador feche efetivamente o negócio e um deles é a vista do imóvel. A gente vê que quanto mais alto o apartamento em determinado edifício, por exemplo, mais ele vai ser mais valorizado. É importante lembrar também que a vista sempre é mais privilegiada quando ela está direcionada ao nascer do sol”, destaca.
No aniversário da cidade, confira algumas vistas de moradores de Vitória e a importância que eles atribuem à beleza da capital.

Selene Vicentini - Bento Ferreira

Selene Vicentini, Bento Ferreira
Vista para a Baía de Vitória Crédito: Selene Vicentini/Acervo
"Vitória é a cidade onde nasci, cresci e escolhi para continuar morando. É uma cidade linda e a vista do meu apartamento é algo especial. Ela oferece uma sensação de tranquilidade, mesmo estando no meio da cidade. É como ter um refúgio particular, onde posso observar parte da beleza da nossa cidade e o movimento do bairro. Sou uma admiradora de paisagens, então para mim, essa vista é uma forma de renovar as energias e apreciar a beleza de Vitória diariamente."
Selene Vicentini - Moradora de Bento Ferreira

Luana Postiglione - Barro Vermelho

Vista para o Canal
Pôr do sol visto do Barro Vermelho no Canal de Camburi Crédito: Luana Postiglione/Acervo
"Poder olhar para longe, ver a praia e sua orla, o Canal de Camburi, a movimentação do Bairro Jardim da Penha, o Aeroporto de Vitória e até mesmo o Mestre Álvaro é um privilegio e tanto! Quando eu e meu esposo estávamos procurando nossa moradia, ficamos em dúvida em duas unidades do jeitinho que queríamos, mas a vista e a ventilação deste fizeram muita diferença. Gostamos tanto daqui, que antes de sermos moradores desta unidade no 14° andar, morávamos no terceiro e mudamos para ter um vista ainda mais bonita."
Luana Postiglione - Moradora do Barro Vermelho

Nathanael dos Santos - Bairro da Penha

Nathanael dos Santos - Bairro da Penha
A Pedra dos Dois Olhos faz parte da vista da casa de Nathanael dos Santos, morador do Bairro da Penha há 52 anos Crédito: Nathanael dos Santos/Acervo
"Eu moro aqui no Bairro da Penha desde 1972 e tenho o privilégio de morar perto do centro da cidade e ter essa visão maravilhosa. Essa vista faz muito bem, até para a minha mente. São tantas belezas, como a Pedra dos Dois Olhos, o verde, a natureza... É muito bom apreciar a vista, principalmente do meu terraço, quando estou curtindo meu churrasquinho, meu sonzinho, meu pagode. Tenho orgulho do meu bairro, por mais que os outros falem mal."
Nathanael dos Santos - Morador do Bairro da Penha

Rita Rocio Tristão - Praia do Canto

Rita Rocio Tristão - Praia do Canto
Apartamento de Rita Tristão na Praia do Canto tem vista para o Iate Clube de Vitória Crédito: Rita Tristão/Acervo
"A vista do meu apartamento tem uma importância total para mim. Todo dia, quando eu acordo e olho para ela, sinto uma imensa gratidão por esta oportunidade. Ela me traz paz, felicidade e tem um impacto muito positivo no meu dia a dia."
Rita Rocio Tristão - Moradora da Praia do Canto

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