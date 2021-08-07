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Especial Palácio Anchieta - 470 anos
Prédio do Palácio Anchieta começou a ser construído no período colonial e comemora 470 anos em 2021 Rodrigo Gavini/Arte Geraldo Neto
470 anos

Tour virtual: navegue por cada canto do Palácio Anchieta, sede do governo do ES

A Gazeta convida você a fazer uma viagem por dentro do prédio que comemora 470 anos e é um patrimônio histórico e cultural do Espírito Santo

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 17:25

Publicado em

07 ago 2021 às 17:25
Especial Palácio Anchieta - 470 anos
Palácio Anchieta comemora 470 anos em julho Crédito: Rodrigo Gavini/Arte Geraldo Neto
O prédio que abriga a sede do governo do Espírito Santo foi construído em 1551, no período colonial. A estrutura, na época, era bem diferente do edifício que, pela grandiosidade e importância, se destaca hoje no Centro de Vitória. 
Para celebrar os 470 anos do Palácio Anchieta, e permitir que o capixaba conheça os detalhes desse prédio, A Gazeta preparou um tour virtual. É um passeio por dentro do prédio, em que você vai poder desbravar cada canto do edifício e descobrir partes que não são exibidas a visitantes. Aproveite a viagem!

SÉRIE: PALÁCIO ANCHIETA 470 ANOS 

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