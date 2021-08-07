Tour virtual: navegue por cada canto do Palácio Anchieta, sede do governo do ES

O prédio que abriga a sede do governo do Espírito Santo foi construído em 1551, no período colonial. A estrutura, na época, era bem diferente do edifício que, pela grandiosidade e importância, se destaca hoje no Centro de Vitória.
Para celebrar os 470 anos do Palácio Anchieta, e permitir que o capixaba conheça os detalhes desse prédio, A Gazeta preparou um tour virtual. É um passeio por dentro do prédio, em que você vai poder desbravar cada canto do edifício e descobrir partes que não são exibidas a visitantes. Aproveite a viagem!